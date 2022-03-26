Щербаковой и Кондратюку не дали проявить фантазию. Но они всё равно удивили зрителей!

Команды Щербаковой и Кондратюка удивили на открытии коротких программ на Кубке Первого канала! Хоккейную и космическую тематики они отбросили в сторону. Как и прошлогодний реквизит из плащей и клюшек. Команда Кондратюка обзавелась тростями и веерами, а команда Щербаковой сделала ставку на лаконичность. И не прогадала: и без всякого добра их номер на ледовой арене в Саранске смотрелся очень эффектно.



Красные своим выступлением тронули публику в самое сердце! А синие покорили оригинальным подходом и заставили улыбнуться.

Дело Загитовой и Медведевой живёт

Соревнования «Красной машины» и «Времени первых» на Кубке Первого канала становятся уже настоящей традицией. Довольно странной, если честно, потому что какой смысл оставлять старые названия команд, когда их состав изменился? Такое ощущение, что организаторы, хотя и отказались в этом году эксплуатировать былую конкуренцию Медведевой и Загитовой, всё равно попытались сохранить скандальный флёр, накрывший турнир в прошлом году. Алина и Женя больше не капитаны, но их дело продолжает жить, не оставляя шанса чему-то новому и неизбитому.



Анне Щербаковой и Марку Кондратюку, перенявшим капитанские посты на Кубке Первого канала, даже не дали придумать другие названия своим командам. Зачем, когда соперничество красных и синих заранее подкреплено неоднозначной историей проигрыша последних?



Поменять названия — значит оставить позади столкновение двух команд, а без этого на шоу-турнире, видимо, не обойтись. К счастью, Щербакова с Кондратюком не намерены поддерживать мифическую конкуренцию и настроены на дружескую борьбу. Но всё же немного грустно, что Ане и Марку не позволили вместе с участниками своих команд проявить фантазию. Неужели на Первом считают, что ничего более оригинального, чем «Красная машина» и «Время первых», придумать невозможно? Хорошо, что хотя бы командные показательные номера у команд были другие. Ребята очень постарались и превзошли все ожидания.

Из космоса в эпоху Петра I

Презентация обеих команд прошла перед стартом короткой программы. Первыми со своим показательным номером выступали фигуристы из «Времени первых». Из эры покорения космоса они переместились в эпоху Петра I. Роль высоченного императора досталась Александру Галлямову: образ подошёл ему идеально! В узнаваемом историческом костюме с фирменным головным убором Петра I он выглядел поистине величественно. Его выход сопровождала речь о лучших российских фигуристах, становившихся первыми: Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Евгений Плющенко, Алина Загитова и другие.

Вдруг на льду появились девушки в синих куртках и маскарадных масках. Они исполнили оригинальный танец с роскошными веерами, а вскоре под динамичную музыку к ним присоединились парни с элегантными тростями. Под конец номера показался Марк Кондратюк, который сделал вид, что едет на невидимой гоночной машине. В финале фигуристы замерли под раздавшиеся слова «Время первых!»

«Красная машина» превратилась в машину любви

Следом за «Временем первых» удивлять и трогать публику на лёд вышли спортсмены из «Красной машины». Специальных костюмов и реквизита у них не было, только красные куртки, которые они надели поверх своих спортивных костюмов. Сначала они просто стояли в розовато-красном островке света, а в это время на огромных экранах арены транслировали видео, в котором фигуристы по очереди эмоционально говорили, как много в нашем мире значит любовь: «Даёт возможность пройти через все испытания. Стать сильнее. Это любовь. Любовь к маме и папе. Любовь к друзьям. Любовь к своему партнёру».



После ролика зазвучала нежная музыка, и все ребята разъехались по катку, выполняя плавные движения и различные элементы. Затем они сошлись посреди катка в шеренге и взялись за руки. А в следующие секунды медленно перестроились и раскрылись сердечком под стук сердцебиения. Невероятно красиво! Весь зал пришёл в полный восторг!



И никаких клюшек, хоккейных маек и фейверков им не понадобилось: хорошая самодостаточная идея.



Обе команды отлично выступили и заслуженно сорвали зрительские овации. Получилось очень позитивное и многообещающее начало Кубка Первого канала! Пусть и его окончание принесёт и фигуристам, и их болельщикам лишь положительные эмоции.