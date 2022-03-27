Щербакова отыгралась за поражение от Валиевой. Мощный прокат Ани принёс победу её команде

Эпичное противостояние «Красной машины» и «Времени первых» на Кубке Первого канала продолжилось в произвольных программах. Все участники были настроены на борьбу — без сюрпризов точно не обошлось. Особенно постарались и капитаны команд. Марк Кондратюк впечатлил сумасшедшим контентом из нескольких четверных, а Анна Щербакова выдала потрясающий прокат, отыгравшись за обидное поражение от Камилы Валиевой.

15-летняя ученица Этери Тутберидзе вновь отказалась от нескольких ультра-си и облегчила Щербаковой задачу. Ну а олимпийская чемпионка воспользовалась возможностью и принесла своей команде победу.

Невероятная развязка в Саранске!

Забавная ошибка Кондратюка и прорыв Гуменника

В первый день соревнований на Кубке Первого канала в лидеры выбилась команда синих. Но преимущество «Времени первых» было небольшим — всего один балл. Сократить разрыв в произвольной программе смогли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они качественно и эмоционально откатали свой номер и обошли Александру Степанову и Ивана Букина. По итогам первого раунда счёт был равный — 81:81.

Спортсменам в группе Марка Кондратюка нужно было всё начинать заново. Освежить выступления мужчин решился Пётр Гуменник, который заменил в составе Александра Самарина. Ученик Вероники Дайнеко полностью восстановился после травм, которые преследовали его в течение сезона, и вернулся на лёд с обновлённым контентом. Фигурист представил эффектную программу «Спартак», включив в неё три четверных. Лутц, риттбергер, сальхов в каскаде с двойным тулупом — всё было сделано на хорошем уровне, лишь слегка оступился Петя на первом прыжке. И даже «бабочка» на втором квад-сальхове не смазала впечатления от его выступления. 181,02 балла заслужил спортсмен от судей.

К сожалению, не смог повторить достижения коллеги по цеху Макар Игнатов, представляющий красных. Больно упал он с коронного четверного риттбергера, ошибся на квад-сальхове и сорвал квад-тулуп. Рано раскрылся на тройном акселе и флипе, недокрутив нужные обороты. Было видно, что под конец фигурист устал, — ему не хватило энергии.

Её недостаток с лихвой компенсировал капитан «Времени первых». Марк Кондратюк зажёг в произвольной программе «Иисус Христос — суперзвезда», исполнив четыре четверных. Чистейший лутц открыл его прокат, затем последовали тулуп и два сальхова, один в каскаде. Остальные прыжковые элементы тоже были сделаны филигранно. Подопечный Светланы Соколовской определённо вошёл в раж, вот только в своей особенной манере. На хореографической дорожке Марк слегка забылся и упал на ровном месте. Разозлившись на себя, он даже ударил руками по льду. Впрочем, на оценке эта забавная ошибка не сильно отразилась — 195,26 балла набрал Кондратюк.

«В прошлом году на Кубке Первого канала так упал Дима Алиев. И я решил поддержать своего друга», — пошутил фигурист после выступления.

Спасение «Красной машины» от Коляды и Мозалёва

«Красная машина» срочно нуждалась в спасении, и им стал Андрей Мозалёв. Судя по всему, ученик Кирилла Давыденко уже оправился после неудачной Олимпиады в Пекине, показав своё лучшее катание в Саранске. Сальхов, каскад из четверного и тройного тулупов, сольный квад-тулуп — таким уверенным фигуриста мы не видели очень давно. Интересная постановка про открытие Америки в его исполнении заиграла новыми красками. После проката Андрея эмоции зашкаливали у всех: Алина Загитова хвалила фигуриста, а он сам взял на руки Алексея Ягудина и понёс в бокс, напомнив про смешной случай в прошлом году, когда комментатор, восхитившись выступлением Камилы Валиевой, сделал то же самое. Чуть меньше пяти баллов уступил Мозалёв Кондратюку. Отличный результат!

Основной оппонент Андрея в этом году Евгений Семененко решил рискнуть и зашёл на четверной риттбергер, но не справился. В остальном же он показал привычный набор, однако стабильность слегка подвела его: воспитанник Алексея Мишина совершил «бабочку» на четверном сальхове. Высокими оценками в этот раз Женя не смог порадовать. Зато это сделал его одногруппник Михаил Коляда. Проникновенный прокат «Белого ворона» тронул зрителей и судей до глубины души. Фигурист сделал все элементы, кроме второго тройного акселя в каскаде, и заработал сумасшедшие 200,11 балла. Именно победа Коляды вывела «Красную машину» вперёд. 104:103 в пользу красных.

Валиева снова убрала ультра-си, Петросян развалилась

С настоящей дуэли начались соревнования спортивных пар. Евгения Тарасова и Владимир Морозов противостояли Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Ученики Этери Тутберидзе совершили небольшую помарку на выбросе, поэтому уступили подопечным Тамары Москвиной, выдавшим идеальный прокат. Во втором туре встретились Александра Бойкова с Дмитрием Козловским и Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным.

Одногруппники Мишиной и Галлямова устроили настоящую феерию, впервые исполнив каскад с двумя тройными прыжками. Ни одной ошибки не допустили Саша и Дима и обошли всех соперников, набрав фантастические 162,14. Отличный ответ судьям с Игр, которые, по словам Козловского, «позорно недодали». Увы, но угнаться за ними Даша и Денис не смогли, хотя также показали выдающееся катание. По результатам этого раунда красные оторвались от синих на три балла — 122 против 119.

И вот настало время выходить на лёд девушкам. Стартовать предстояло Аделии Петросян. Юная воспитанница «Хрустального» заявила мощнейший контент из трёх четверных — флипа, риттбергера и тулупа, но ни с одним не справилась. Столько падений не могло не сказаться на моральном настрое фигуристки: после проката она едва сдерживала слёзы. 141,38 балла — это не то, на что она рассчитывала.

Следом за Аделией предстояло выступить Камиле Валиевой. Спортсменка представила своё великолепное «Болеро», но заметно его облегчила: исполнила лишь один четверной тулуп и обошлась без тройного акселя. Тем не менее олимпийская чемпионка в команде не изменила себе и покорила зрителей магнетическим катанием: экспрессивное, пластичное, чёткое, оно точно понравилось арбитрам. 173,88 балла — её оценка.

Капитан-Щербакова принесла победу «Красной машине»

Обещала показать град ультра-си Софья Самоделкина, которая владеет всеми четверными прыжками. Однако ученица Сергея Давыдова решила не рисковать и показала четыре сложных элемента. Триксель, квад-сальхов были сделаны хорошо, а вот на четверном риттбергере был степ-аут, с лутца фигуристка упала. Софа набрала 145,31 балла и смогла опередить более опытную фигуристку из группы Этери Тутберидзе. Майя Хромых не смогла собраться и дважды упала с четверного тулупа, также сорвала она каскад лутц-тулуп. Наставница постаралась утешить спортсменку после неудачного проката, но та была безутешна: 122,30 балла констатировали, что она не смогла помочь «Времени первых».

Впрочем, бороться с «Красной машиной» было очень тяжело, поскольку её капитаном была Анна Щербакова. Олимпийская чемпионка прекрасно справилась с новой ролью и принесла победу своей команде. В произвольной программе она исполнила четверной флип и каскад ультра-си флип-риттбергер. Безупречный прокат Ани заслужил 176,12 балла от судей. Фигуристка отыгралась за недавнее поражение от Камилы Валиевой и вырвалась в лидеры.

Елизавета Туктамышева должна была завершать соревнования, но даже она понимала, что после такого перформанса Щербаковой «Времени первых» ничего не светит. Поэтому подопечная Алексея Мишина устроила настоящее шоу, блестяще исполнив свой зажигательный номер. Роскошная, раскованная, она прыгнула два тройных акселя и поразила всех своей красотой. Несмотря на итоговый счёт 145:141 в пользу красных, в этот вечер радовались все. Императрица не дала синим захандрить. Ну а «Красная машина» снова оказалась сильнее.