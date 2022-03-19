«Это был сложный шаг, мы плакали». Как фигурист Гуменник борется с непростой болезнью

В российском фигурном катании в последнее время зажглось немало звёзд. Среди них и талантливый одиночник Пётр Гуменник. Спортсмен был в числе запасных на Олимпиаду, так что его потенциал действительно огромен. Но на пути к успеху ему пришлось пройти массу испытаний.

Застой у Алексея Мишина и постоянные травмы вылились в неутешительный диагноз: Петя заработал синдром Осгуда-Шляттера. Однако фигурист не стал завершать карьеру и по-спортивному разозлился. Вместе с Вероникой Дайнеко он боролся за каждый элемент, а впоследствии обратился за помощью к тренеру олимпийского чемпиона Нэйтана Чена. Рафаэль Арутюнян увидел необыкновенные способности Гуменника и согласился на сотрудничество. Их работа уже дала первые плоды.



Кажется, более 300 баллов на ЕГЭ и учёба в университете подождут. Петя определённо ещё не сказал своего последнего слова в спорте.

Гуменник отказался от сотрудничества с Буяновой

Пётр Гуменник пришёл в фигурное катание в 2006 году после окончания Олимпиады в Турине, ставшей невероятно успешной для России. До этого юному спортсмену не везло с выбором секции: деятельный мальчик никак не мог определиться, отвергая то танцы, то тхэквондо, а в бассейне он и вовсе отказывался плавать, лишь бегая по дну. По его словам, ему нравится вода лишь в твёрдом виде, особенно когда на ней можно делать сложнейшие прыжки. Благо физиология позволяет Пете справляться с многооборотными элементами почти играючи. Это отмечали почти все специалисты, с которыми работал Гуменник.



Первый тренер фигуриста Татьяна Юрышева даже делилась забавной историей из детства подопечного, подтверждающей его необычные способности. На одной из тренировок наставница посоветовала ученику, который ещё не умел хорошо кататься под музыку, делать финальное вращение до тех пор, пока музыка не закончится. Загвоздка заключалась в том, что на следующем старте произошли технические неполадки и сопровождение звучало слишком долго, но Петя не остановился и крутился до последнего — уставший, но счастливый спортсмен получил заслуженное золото на том турнире.



После этого случая уверенность родителей фигуриста в том, что их сына ждёт большое будущее, возросла, и они решили действовать — отвезли ребёнка на просмотр к одной из самых известных тренеров, воспитавшей первую олимпийскую чемпионку в женском катании из России. В ЦСКА Елена Буянова встретила их лично и попросила Гуменника показать всё, что он умеет. Юный спортсмен прыгал лишь двойные, и то не все — про флип он даже не слышал, но после краткого объяснения наставницы Петя быстро его исполнил. Тогда Елена Германовна и поняла, что мальчик способен схватывать на лету, и приняла его к себе в группу. Однако ответ папы фигуриста откровенно её удивил: тогда они не собирались переезжать в Москву и пришли только для того, чтобы получить честную оценку от опытного специалиста.

Застой у Мишина и мысли о завершении карьеры

Было решено искать наставника в родном Санкт-Петербурге. Вскоре Гуменник начал заниматься в «Юбилейном», где работал Алексей Мишин. С семи лет Петя занимался в группе Олега Татаурова и Ольги Ефимовой, но Профессор как главный тренер консультировал и помогал учить ему новые прыжки. Со временем Гуменник полноценно стал сотрудничать с Алексеем Николаевичем, и поначалу их работа приносила плоды: в 10 лет Петя уже делал все тройные, включая ультрасложный каскад лутц-риттбергер. Но затем у спортсмена началась чёрная полоса: в 14 лет он сломал руку и был вынужден выступать с травмой, тогда же у него произошёл застой. Элементы никак не покорялись ему, мучался Петя с тройным акселем. Отсутствие прогресса настолько огорчало фигуриста, что он даже подумывал уйти из спорта, но родные отговорили его и начали поиски другого специалиста.

«Мы понимали, что у Пети такой возраст, когда надо вкладываться в его талант, постоянно направлять. Он сам ещё не может себя организовывать и учить новые элементы. Нет прогресса, и мы поняли, что надо уходить. Это был сложный ответственный шаг, мы плакали. Но оставалось лишь два варианта: либо пробовать у другого педагога, либо заканчивать со спортом», — рассказывал «Матч ТВ» отец Гуменника Олег.



В итоге фигурист обратился за помощью к Веронике Дайнеко, и та не отказала ему.



«Нужно было что-то менять в жизни, а Вероника Анатольевна была ассистентом у Мишина, и я знал, к кому иду. К тому же в спортивном клубе фигурного катания Тамары Москвиной лучшие на сегодняшний день условия для тренировок в Санкт-Петербурге. Это тоже повлияло на моё решение. В академии им. Панина-Коломенкина очень много групп, фигуристы из «Звёздного льда» делят каток в «Юбилейном» с хоккеистами, а в клубе Москвиной шикарные условия», — объяснял свой выбор спортсмен в интервью «РИА Новости».

Гуменник страдает из-за «популярной» болезни

Дайнеко начала восстанавливать форму Гуменника в 2017 году. Физические показатели Пети были низкими, но уже через три месяца после старта тренировок фигурист выехал тройной аксель, свободно исполняя его на соревнованиях. Потрудилась Вероника Анатольевна и над артистизмом подопечного, ставя ему нестандартные постановки, которые совпадают с музыкальными вкусами Пети, известного своей придирчивостью в этом плане.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В последние годы Гуменник плотно сотрудничает с хореографом Никитой Михайловым, и результаты их тандема впечатляют. Над скольжением спортсмена работает Николай Морошкин, а раскрывать эмоциональную составляющую взялась сама Тамара Москвина. Танцевальное же прошлое фигуриста также не прошло бесследно: Петя до сих пор берёт уроки в Академии Вагановой у знакомого педагога по балетному искусству.



Огромный объём работы был проделан спортсменом, однако однажды его будущее оказалось под угрозой. В карьере Гуменника снова начался период травм: у него оказался «популярный» среди фигуристов синдром Осгуда-Шляттера, которым в своё время болел Марк Кондратюк и с последствиями которого до сих пор борется ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов. Проблемы с суставами нередко преследуют Петю: бывает, что повреждение вскрывается внезапно и в самый неподходящий момент. Так, за три дня до чемпионата России — 2021 ученик Вероники Дайнеко сорвал спину.



«Мы даже не сразу поняли, насколько это серьёзно. Из-за карантина не могли быстро сделать МРТ, и сын уехал в Челябинск в подвешенном состоянии. Выступил на обезболивающих, а когда вернулся, выяснилось, что это спазм мышц. Очень обидно: он ведь был прекрасно готов, на тренировках вся программа получалась! Случись эта травма хотя бы за две недели — мы бы успели всё выяснить и принять меры», — делился воспоминаниями Олег Гуменник.

Набрал 342 балла на ЕГЭ, но не пошёл учиться

К счастью, самого неблагоприятного исхода удалось избежать. Петя по-прежнему выступает, хотя порой и случаются срывы и травмы. Помогает фигуристу справляться с невзгодами, как ни странно, учёба. Спортсмен уверен, что умственная деятельность очень важна, поэтому пару лет назад Гуменник серьёзно взялся за подготовку к ЕГЭ, выбрав очень непростые предметы — химию, биологию и профильную математику. По набору нетрудно понять, что он нацелен на поступление в медицинский. Как и его мама, Петя хочет быть врачом, и это ему вполне по силам. Фигурист блестяще справился с экзаменами: он получил 98 баллов по русскому языку, 97 — по химии, 74 — по математике и 73 за биологию. При этом последние три результата его не устраивают, поэтому он будет их пересдавать. По этой же причине Гуменник не поступил ни в один из университетов, имея в запасе более 340 баллов.



Такая сумма является солидной для большинства школьников, даже тех, кто не отвлекается на занятия спортом, но для фигуриста это не аргумент. Петя, одарённый природой прекрасным чувством языка и несгибаемой логикой, которая помогла ему сдать «профиль» математики практически без подготовки, знает, что нужно много работать, чтобы достичь желаемого. Строгий распорядок дня, где уроки по хореографии, льду и скольжению совпадали со штудированием учебников, и дисциплина стали причиной его успеха.



«Помогло и то, что есть любимое дело. Хобби — отличный способ не сойти с ума от решения пробников, немного развеяться. Когда я занимался учёбой больше, чем спортом, сразу чувствовал себя неважно. Наверное, это объяснимо известной фразой «В здоровом теле здоровый дух», — открыл свой секрет Гуменник.

Работа с тренером Чена приносит первые плоды

Сейчас фигурное катание стоит для Пети на первом месте. Несмотря на то что ему пока не удалось пробиться на крупнейшие международные старты, у него огромный потенциал. И перед чемпионатом мира в Стокгольме, и перед Олимпиадой в Пекине он был первым запасным у мужчин, и вполне заслуженно. Недавно стало известно, что Гуменник дистанционно работает с тренером олимпийского чемпиона Нэйтана Чена Рафаэлем Арутюняном. Их сотрудничество уже дало первые плоды: в финале Кубка России фигурист с небольшим недокрутом исполнил четверной риттбергер в каскаде с тройным тулупом.



Очевидно, что Рафаэль Владимирович верит в Гуменника, поскольку с момента первой стажировки фигуриста у него в Америке прошло уже много лет, но они до сих пор поддерживают контакт. При первой встрече наставник заметил особенную физиологию спортсмена: по его словам, в 15 лет у Пети были способности 12-летнего, и нужно было лишь дождаться момента, когда возраст и состояние совпадут, тогда четверные и получились бы.



Наставник был прав: делая элемент, Гуменник полагается исключительно на ощущения, а не на дневник прыжков, который ведут большинство фигуристов. Ученик Вероники Дайнеко имеет внушительный арсенал: помимо риттбергера, он владеет сальховом и тулупом, а также прыгает лутц. Учитывая это, можно сказать, что Петя является тёмной лошадкой среди российских одиночников. И кто знает, может, он выстрелит уже в следующем сезоне.