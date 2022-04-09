«Уже дрожу!» Авербух начинает тренерскую карьеру. У Тутберидзе появился грозный конкурент?

На улице фигурного катания наконец настал праздник. Талантливый постановщик Илья Авербух объявил о начале тренерской карьеры. Специалист намерен пойти в танцы на льду, где отчаянно не хватает свежих идей. Вполне вероятно, что именно продюсер «Ледникового периода» сможет устроить настоящую революцию в этой дисциплине.



Для российского спорта это очень хорошая новость. Коллеги Ильи Изяславича по цеху поддержали его в новом начинании, но, похоже, не все разделяют их мнение. Мало радости испытал директор «Самбо-70» Ренат Лайшев, отметившийся странным высказыванием в сторону Авербуха.



Неужели в группе Этери Тутберидзе опасаются появления столь сильного конкурента?

Авербух объявил о начале тренерской карьеры

На фоне известия о распаде сразу четырёх дуэтов за российские танцы на льду становилось тревожно. Однако очень скоро настроения в фанатской среде изменились, ведь специалисты и болельщики увидели ни много ни мало надежду в лице Ильи Авербуха, который объявил о начале тренерской карьеры.



Этого момента любители фигурного катания ждали очень долго: серебряный призёр Олимпиады (в паре с Ириной Лобачёвой), чемпион мира и Европы прославился в нашей стране отнюдь не медалями. Илья Изяславич считается одним из самых талантливых постановщиков в России. Он неоднократно демонстрировал свой нестандартный подход к номерам в популярном телепроекте «Ледниковый период», продюсером которого является. Были успехи у Авербуха и на спортивном поприще: «Список Шиндлера» Липницкой, «Жутко громко и запредельно близко» Медведевой, «Белый ворон» Коляды — всё это его работы. Нет никаких сомнений, что для своих учеников Илья Изяславич постарается на славу.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Хочу отметить, что я сам начал вести достаточно активную для себя тренерскую работу — вместе с Еленой Масленниковой. У нас открылась школа танцев на льду, которая базируется на катке «Вдохновения» — это каток школы Нины Михайловны Мозер. Это очень важное сотрудничество.



Сейчас мы набираем детей в юниорские танцы на льду, и я начинаю достаточно серьёзно заниматься ещё и тренерской деятельностью, что, наверное, будет откровением для многих. Надеюсь, что мы сможем что-то доказать и в танцах на льду — в том деле, в котором я что-то понимаю», — сказал будущий наставник Газете.Ru.

«Илья идёт в тренеры, а я — в «Ледниковый период»

Решение Авербуха взбодрило профессионалов, которые с раскрытыми объятиями приняли его в свои ряды. Особенно воодушевлённо отреагировали на текущие события представители Федерации фигурного катания на коньках России. Президент Александр Горшков и почётный президент Валентин Писеев отметили, что появление специалиста уровня Ильи Изяславича положительно скажется на развитии танцев на льду.

«Неожиданный поступок Ильи, но это очень вовремя. Илья имеет хороший опыт постановок, сам большой спортсмен, знает все нюансы фигурного катания. Я считаю, это большое приобретение для российского спорта, тем более мы находимся в очень сложной ситуации, когда идёт новый приток спортсменов. Думаю, Илья в этом плане справится с направлением, которое развивается. Он многого достиг в плане постановок, создаёт большие шоу. Будем надеяться, что и в нашем деле добьётся больших успехов», — приводит слова Писеева Metaratings.



Коллеги Авербуха также оценили его новый вызов. Татьяна Навка, Нина Мозер, Инна Гончаренко, Людмила Великова и многие другие поддержали постановщика в его начинании.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я приветствую решение Ильи, но я рад не за него, а рад за отечественный тренерский корпус, в ряды которого влился замечательный специалист», — лаконичен был Алексей Мишин. А вот главный соперник Авербуха, с которым его часто сравнивали, Александр Жулин, с юмором подошёл к теме, но всё же порадовался за коллегу.



«Уже дрожу! Предлагаю ему поменяться: Илья идёт в тренеры, а я — в «Ледниковый период», ха-ха. На самом деле думаю, что Авербух сможет быть очень хорошим специалистом, судя по его постановкам. Тем более что он учился на моей технике. Так что у него всё получится. Могу только пожелать Авербуху успехов на этом поприще», — цитирует Жулина «Р-Спорт».

В группе Тутберидзе опасаются нового конкурента?

Слегка странная реакция была у директора «Самбо-70» Рената Лайшева, который ко всему прочему решил уточнить, что переход Авербуха из шоу в соревновательную среду никак не угрожает авторитету Этери Тутберидзе.



«Авербух — настоящий патриот, мы видим это по его делам и работе. Я рад за Авербуха, что он решил начать тренерскую деятельность, но никому не подвластно переплюнуть Этери Георгиевну, она уникальный человек, гений», — сказал Лайшев.

Тут стоит объяснить, что Илья Изяславич вряд ли ставит цель конкурировать с группой Тутберидзе, так как намерен работать в танцах на льду — единственной дисциплине, где пока никак не проявила себя Этери Георгиевна. Но, возможно, появление столь сильного специалиста нервирует представителей «Самбо-70». Причин для такого поведения может быть две: во-первых, возможно, Лайшев знает о намерении наставницы «Хрустального» заполнить пробел в недостающем виде, а во-вторых, с точки зрения медийности Авербух, имеющий огромную фан-базу благодаря «Ледниковому периоду», может осложнить Тутберидзе собственное продвижение в этой сфере.



Как бы то ни было, это не должно останавливать Авербуха. Его приход в тренерский корпус, вероятно, станет переломным моментом для наших танцев на льду, дав новый толчок к развитию. А не это ли главное?