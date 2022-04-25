Кондратюк активно разучивает пятерной прыжок. У Трусовой появился опасный конкурент!

Прогресс в фигурном катании зашёл так далеко, что мечты о пятерных прыжках уже не кажутся такими уж нереальными. В России выучить сложный элемент отважились Александра Трусова и Марк Кондратюк. Фигуристы устроили заочную дуэль за звание рекордсмена.

Результаты пока радуют: ученик Светланы Соколовской вырвался вперёд в гонке за новым прыжком и показал несколько хороших попыток квинт-сальхова. Он как никогда близок к историческому достижению, но на горизонте маячит конкурент из США — признанный гений многооборотных прыжков.

Трусову высмеяли за желание выучить пятерной прыжок

Фигурное катание не стоит на месте: спортсмены идут дальше и учат новые элементы, иногда — даже те, которых нет в системе оценивания ISU. Речь, конечно же, о пятерных прыжках, за которыми будущее одиночного катания. И если раньше казалось, что девушки не могут выполнить и четыре оборота, то теперь Александра Трусова всерьёз намерена доказать, что ей нет равных в мире не только среди женщин, но и среди мужчин.



Ученица Этери Тутберидзе объявила, что собирается выучить пятерной прыжок, но неожиданно вместо похвалы получила порцию критики от специалистов. По их мнению, Саше стоит не тратить время на очередной рекорд, а сосредоточиться на повышении качества катания. Именитые тренеры и фигуристы прошлого позволили себе поиронизировать над новой целью Трусовой, забывая, что для этой спортсменки обычно не существует преград.



«Трусова прыгает и не катается. Какой пятерной? Хотелось бы сначала увидеть целостную программу с четверными и женским катанием», — жёстко высказалась Ирина Роднина.



«Саша Трусова хочет исполнить пятерной? А я мечтаю получить «Оскар», но, как говорят, мечтать не вредно», — не менее колким оказался выпад Алексея Ягудина.



На удивление, в России не хотят видеть пятерные у женщин, а что насчёт мужчин?

Кондратюк готовится установить историческое достижение

Прогресс Марка Кондратюка за последние два года нельзя не отметить. Подопечный Светланы Соколовской прошёл путь от никому не известного фигуриста до лидера сборной России, завоевав в этом сезоне сразу несколько важных наград: золото национального чемпионата и европейского первенства, а также стал победителем олимпийского командника. Во многом этим результатам поспособствовало техническое развитие спортсмена: Марк добился невероятной стабильности на четверных прыжках и тройном акселе, но теперь он понимает, что нужно усиляться, чтобы быть конкурентноспособным на мировом уровне.

Марк Кондратюк Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кондратюк продвинулся и по этой части. Сначала фигурист вставил в программы сложнейший четверной лутц, а затем на Кубке Первого канала, где и произошла премьера прыжка, поразил сумасшедшим каскадом из двух четверных сальховов. На многочисленных шоу Марк доказал, что находится в великолепной физической форме, но её апогеем стали попытки пятерного прыжка. Квинт воспитанник ЦСКА пробовал ещё на олимпийском льду в Пекине, говоря, что уже получается скрутить в воздухе 4,5 оборота. На этот раз Кондратюк понизил риск и зашёл на элемент на удочке. Как итог — не самое лучшее приземление, но без падения, небольшой недокрут, но, по сути, пока это самая удачная версия (из тех, о которых мы знаем) пятерного.

Очевидно, что Марк также не намерен сдаваться и будет бороться за право установить историческое достижение быстрее самой королевы квадов.

У Трусовой и Кондратюка есть опасный конкурент из США

В это трудно поверить, но эпоха четверных прыжков близится к концу. Легендарный тренер Алексей Мишин говорил, что на его веку не будет человека, покорившего четверной аксель, но ни Юдзуру Ханю, ни Артур Дмитриев-младший, ни Илья Малинин с ним не согласятся. Последний, признанный гением сложных элементов, наверняка не захочет проигрывать Кондратюку и задастся целью разучить и аксель, и пятерной. Для этого у американца есть все данные, считает его тренер Рафаэль Арутюнян.



«Если Илья будет продолжать работать преимущественно над прыжками, как он работал раньше, пятерной он, безусловно, прыгнет. Хотя, по идее, ещё раньше он должен прыгнуть четверной аксель. После этого сделать пятерной прыжок уже не будет казаться настолько сложным», — приводит слова наставника RT.

Илья Малинин Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Конкуренция со стороны США вполне реальна, но нужно понимать, что квинт-прыжок — это опасная акция. Арутюнян, к примеру, не торопит события и внушает своему ученику, что для начала нужно довести до идеала технику исполнения. Чтобы приземлить элемент, спортсмен обязан иметь быструю крутку. Кроме того, чтобы избежать травмы коленных суставов, фигуристу необходимо избегать сильных недокрутов. Лучше всего для отработки прыжка подходят тренировки на удочке, но и тут есть свои особенности.



«Это должен быть достаточно рослый человек, при этом хорошо катающийся, чтобы успевать за фигуристом и не мешать ему. Пятерной прыжок требует более длительного и более мощного разбега, чтобы создать правильный угол вращения, плюс рослый специалист может позволить себе управляться с удочкой более свободно, держать её дальше от себя, а это играет роль. Если тот, кто страхует спортсмена, находится слишком близко, он сразу ограничивает амплитуду фигуриста», — объяснял Арутюнян.



Как ни странно, но все условия соблюдаются в штабе Светланы Соколовской, поэтому результат налицо: её ученик может стать первым в мире фигуристом, приземлившим пятерной прыжок. Остаётся лишь пожелать Марку удачи.