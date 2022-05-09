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Реакция иностранцев на визит Этери Тутберидзе в США: угрозы лишением свободы, ярость, обвинения в допинге

«Надеюсь, её арестуют». Визит Тутберидзе в США рискует обернуться грандиозным скандалом
Екатерина Авдонина
Реакция иностранцев на визит Тутберидзе в США
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Этери Георгиевна едет в Бостон, чтобы помочь дочери с постановкой программ. Но известного тренера на американской земле видеть не хотят.

В мире фигурного катания снова неспокойно. Очередной скандал разгорелся за рубежом из-за приезда Этери Тутберидзе в США. Российская наставница отправится в Бостон, чтобы помочь своей дочери Диане Дэвис и её партнёру Глебу Смолкину успешно войти в новый соревновательный сезон и подготовить программу с известным французским хореографом Бенуа Ришо. Однако не всех эта новость привела в восторг.

Иностранные болельщики в ярости. Они считают, что тренеру «Хрустального» нечего делать на американской земле. И дело не только в антироссийских санкциях — по мнению иностранцев, Этери Георгиевна запятнала своё имя допинг-скандалом с Камилой Валиевой. Специалиста уже нарекли преступницей и угрожают лишением свободы.

Тутберидзе едет в США, чтобы помочь дочери

Российские танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин отлично проявили себя в олимпийском сезоне. Фигуристы успешно дебютировали по взрослым и на чемпионате России в Санкт-Петербурге показали второй результат, зарезервировав за собой место в основе сборной. На первенстве Европы они заняли седьмое место, а в Пекине финишировали 14-ми. Дерзкие спортсмены не стали ждать традиционной очереди в танцах и заявили о себе как о потенциальных претендентах на медали в этой дисциплине. Для этого им лишь нужно прогрессировать, что и намерены делать Диана с Глебом.

После небольшого отпуска воспитанники Игоря Шпильбанда начали готовиться к новому соревновательному сезону. В ближайшее время они приступят к активным тренировкам, но до этого им предстоит познакомиться с хореографом, который будет отвечать за их программы в текущем году. По информации зарубежных СМИ, им станет известный французский постановщик Бенуа Ришо, который неоднократно сотрудничал с российскими атлетами.

Работа с таким профессионалом определённо не будет простой, поэтому, чтобы помочь Дэвис и Смолкину удачно войти в сезон, в США приедет Этери Тутберидзе. Об этом сообщает ведущий подкаста The Skating Lesson Дэвид Лис.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин на Олимпиаде

Диана Дэвис и Глеб Смолкин на Олимпиаде

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Чёрт возьми, кто её выпустил из России?»

Поддержка матери очень важна для Дианы и её партнёра, однако не все рады визиту известного тренера в Америку. Иностранные фанаты в ярости и запугивают Этери Георгиевну угрозами в социальных сетях.

«Чёрт возьми, кто её выпустил из России?» — иронично отозвался cornel.

«У неё что, есть нероссийский паспорт? Как иначе ей позволят ступить на американскую землю?» — удивился Roaring Mice.

«Знаменитый абьюзер Тутберидзе. Давайте всё же называть её звание полностью», — съязвил Joshua Santillan.

«Вышвырните её задницу из страны!» — агрессивно настроен оказался Loren Ruiz Lopez.

«Как истинный бостонец я был готов надрать зад этой стерве с рождения», — поддержал угрозу OONA AND GAGE JWC.

Этери Тутберидзе

Этери Тутберидзе

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Надеюсь, её арестуют», — сказал Fares, выразив мнение болельщиков, считающих Тутберидзе причастной к допингу 16-летней Камилы Валиевой.

«Как это может быть? Когда допинговые колёса правосудия повернутся, чтобы отстранить её?» — возмутился Huriye.

«Я думаю, ей грозит уголовная ответственность за допинг», — отметил Sanford Schimel.

«Она должна быть дисквалифицирована пожизненно за мошенничество и допинг всех своих фигуристов», — согласился so much pcs.

«Убери свою дочь с улицы, она наверняка тоже под допингом», — потребовал пользователь с ником sunny.

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«Если США возьмёт на работу Тутберидзе, мы должны устроить бойкот»

Очевидно, приезд Тутберидзе в США рискует обернуться грандиозным скандалом. Российскую наставницу жёстко критикуют за преступления, которых она не совершала, но вместе с тем опасаются совершенно не этого: складывается ощущение, что за рубежом волнуются также из-за возможного перехода Этери Георгиевны в американскую федерацию.

«Начинает казаться, что мы в последний раз видим Этери Тутберидзе с русской программой», — написал The Medal Count.

«Если наша федерация возьмёт на работу Тутберидзе, мы должны устроить бойкот», — заявил Danielle Hall.

«Русские никогда не отпустят Тутберидзе», — возразил therealJosette.

«Ей не нужно их разрешение, если она отсидит международный период ожидания, что она всё равно будет вынуждена сделать в этом сезоне», — объяснил пользователь G.P McKenna.

«Не следует пускать её в США. Российские тренеры, которые не могут следовать основным антидопинговым процедурам, не должны быть частью международного сообщества фигурного катания. Я понимаю, что это не вина её дочери, но Этери фактически вне закона», — заключил California U.S.A.

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