Плющенко вновь бросает вызов Тутберидзе. Зачем Евгений подался в спортивные пары?

Следующий сезон в фигурном катании обещает быть очень интересным. Как минимум возродится на новом уровне жаркое противостояние Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. Двукратный олимпийский чемпион изъявил желание поработать со спортивными парами.

Именно в этой дисциплине отлично проявила себя наставница «Хрустального» в олимпийском году. Этери Георгиевна хотела «восполнить пробел» и наверняка мечтала установить лидерство в парах. Теперь её планы находятся под угрозой. Мощный конкурент в лице Плющенко наступает ей на пятки.

Евгений настроен очень серьёзно!

Плющенко будет работать со спортивными парами

Евгений Плющенко не перестаёт удивлять. Недавно специалист рассказал о строительстве новой элитной школы для фигуристов и намекнул, что это не простое расширение территории. Как оказалось, двукратному олимпийскому чемпиону потребовался ещё один каток, чтобы заниматься со спортивными парами. До этого Плющенко не работал с ними, сосредоточившись лишь на одиночных видах, однако, видимо, тренер почувствовал, что готов двигаться дальше, и бросил себе очередной вызов.

На первый взгляд решение Евгения может показаться авантюрой, но наставник не раз рисковал, пытаясь штурмом взять недосягаемые для остальных вершины. Стиль работы Плющенко — дерзкий и порой агрессивный, но он эффективен, поскольку руководитель «Ангелов» тщательно изучает вопрос и составляет грамотный план действий. Убеждена, что и в этот раз Евгений не изменил себе, Татьяна Тарасова. Она искренне порадовалась за Плющенко и пожелала ему удачи в новых начинаниях.

Плющенко на тренерском мостике Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Я всегда положительно отношусь к тому, что люди начинают делать что-то новое, если знают как. Плющенко — способный человек, грамотный, от хороших тренеров. Возьмёт себе помощников в парах и танцах. Обязательно что-то получится, почему нет?» — приводит слова Татьяны Анатольевны ТАСС.

Противостояние Плющенко и Тутберидзе обострилось

В академии двукратного олимпийского чемпиона уже есть три полноценные пары и несколько на подходе. Фигуристы, мечтающие выступать в парном катании, постепенно стекаются в школу Евгения, чтобы пройти подготовку у ведущих специалистов. Наряду с Плющенко прыжковой техникой спортсменов будет заниматься Александр Абт, хорошо знакомый с методами основного наставника. Также подводить дуэты к главным стартам будет Арина Ушакова. Она покинула группу Нины Мозер и перешла в «Ангелы Плющенко». По словам Нины Николаевны, Арина — способный и амбициозный молодой тренер, которому будет на пользу такой карьерный рост. Помогать ей воспитывать будущих чемпионов будут Сергей Алексеев и Артём Значков.

Евгений собрал отличную команду и теперь готов двигаться к своей цели. Некоторые предполагают, что решение начать тренировать пары не было спонтанным. Противостояние Плющенко и Тутберидзе получило новый виток в развитии: теперь две крупнейшие школы страны будут конкурировать и в этой сфере.

Желание наставницы «Хрустального» «восполнить пробел в спортивных парах» оправдало себя. Этери Георгиевна окружила себя мощными специалистами и вместе с ними довела до олимпийской медали самую опытную, но вместе с тем невезучую пару в российском фигурном катании. Евгения Тарасова и Владимир Морозов долго не могли справиться с проблемой с прыжками, срывая один старт за другим, но в решающий момент выдали два прекрасных проката, уступив гениальным китайцам Вэньцзин Суй и Цун Ханю лишь несколько десятых.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов с серебром Олимпиады Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Учитывая это, можно сказать, что ход Этери Георгиевны с расширением своих обязанностей был невероятно хорош. Успеха может добиться и Плющенко, который пока проигрывает «Хрустальному» в одиночном катании. Вполне возможно, что гегемония Тутберидзе так и не установится, а её главный соперник блеснёт там, где от него не ждали.

Плющенко замахнётся на лавры Тарасовой?

Критики Евгения не понимают, зачем он подался в спортивные пары, не сумев добиться высоких результатов с одиночниками. По их мнению, он распыляет внимание и из-за этого никогда не выйдет на топ-уровень ни в одной из дисциплин. С одной стороны, это вероятный исход событий, однако нужно понимать, что главным приоритетом Плющенко останется работа со спортсменами, выступающими сольно. На данный момент специалист лишь примеряется к новому виду и набирается опыта, как это было с Тутберидзе, а ничего зазорного в том, чтобы учиться и получать качественные профессиональные знания, нет. Это даже похвально.

Со временем Евгений встанет на ноги и покажет себя в различных дисциплинах — будь то пары или танцы. Двукратный олимпийский чемпион обмолвился, что планирует попробовать все доступные для тренера виды в ближайшем будущем. Таким образом, Плющенко может замахнуться на лавры самой Татьяны Тарасовой — единственного тренера в России, которой удалось удачно зарекомендовать себя и в танцах, и в парах, и в одиночном катании — мужском и женском. Пройдут годы, прежде чем это произойдёт, но Евгений уже подготовил почву для будущих побед, и это классно. Остаётся лишь присоединиться к словам Татьяны Анатольевны и пожелать ему удачи.