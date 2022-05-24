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Драматичная история фигуристки Софьи Шевченко: уход из спорта, конфликт с тренерами, манипулирование оценками

«Обиды ушедшей спортсменки». Как известных тренеров уличили в манипулировании оценками
Екатерина Авдонина
Драматичная история фигуристки Софьи Шевченко
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Шевченко откровенно рассказала о внутренней кухне танцев на льду, восхитив множество фигуристов. Но её бывшие тренеры обвинения отвергают.

В фигурном катании новый скандал. Софья Шевченко дала откровенное интервью, в котором рассказала о том, как ушла из спорта из-за неэтичных поступков собственных тренеров. По её словам, Ирина Жук и Александр Свинин искусственно сдерживали дуэт Шевченко с Ерёменко, манипулируя их оценками на крупных стартах при помощи судей.

Фигуристка уверена, что проблема очереди в танцах на льду существует, и во многом именно она мешает качественному развитию многих спортсменов.

«Тренеры сразу сказали, что, если мы сейчас уйдём, больше не вернёмся»

Весной 2022 года российское фигурное катание лишилось одной очень яркой и перспективной пары. Танцоры Софья Шевченко и Игорь Ерёменко объявили о завершении сотрудничества, поскольку партнёрша приняла решение уйти из профессионального спорта. Специалисты предполагали, что девушка захотела сосредоточиться на учёбе, однако это было лишь отчасти правдой. Недавно Шевченко нашла в себе силы откровенно рассказать о причинах, побудивших её распрощаться со спортивной карьерой и задуматься о том, чтобы стать тренером. Драматичная история фигуристки обросла новыми подробностями, которые спровоцировали громкий скандал.

Оказалось, что спортсменку подтолкнули к мыслям об уходе собственные наставники. Долгое время Софья боролась с выгоранием и потерей мотивации, поскольку особенных успехов на соревнованиях её дуэт с Ерёменко не добивался. Несмотря на четвёртое место на чемпионате России — 2021, фигуристы не получили этапов Гран-при в следующем сезоне, что заставило партнёра публично высказаться о проблеме очереди в танцах на льду. Его мнение разделяла и Шевченко, которая не могла кататься в подобных условиях, обратившись за помощью к Ирине Жук и Александру Свинину, однако те резко отреагировали на желание девушки взять паузу в тренировках.

Софья Шевченко и Игорь Ерёменко

Софья Шевченко и Игорь Ерёменко

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Тренеры сразу сказали, что, если мы сейчас уйдём, больше не вернёмся. И были правы. Я находилась в таком состоянии, что подумала: «Что ж, не вернёмся, значит, не вернемся». Неприятный получился разговор, но я на приятный и не рассчитывала, честно говоря. Больше на этот каток я не возвращалась», — делилась воспоминаниями спортсменка в интервью «РИА Новости».

«В нашей группе, если ты куда-то уходишь, это предательство»

Мысли о смене тренера посещали Софью, но это было невозможно из-за открытой конфронтации с предыдущими наставниками. «В нашей группе всегда было так: если ты куда-то уходишь, это предательство», — объясняла Шевченко, добавив, что думает, что в группе Жук и Свинина было важно не допустить перехода талантливых фигуристов к другому специалисту.

Но была и другая проблема в отношениях Софьи с Ириной Владимировной и Александром Васильевичем. Напряжение внутри коллектива нарастало из-за высокой конкуренции. По словам Шевченко, очевидные лидеры группы Александра Степанова и Иван Букин получали максимум внимания от наставников, в то время как более молодые дуэты не могли качественно развиваться из-за недостатка соревновательной практики. Кроме того, фигуристка уверена, что их пару с Ерёменко искусственно сдерживали, манипулируя оценками на стартах.

«Мы приезжали на соревнования и с чистыми прокатами оказывались за парами, которые катались с помарками. После нам почти всегда говорили, что мы сами виноваты. Потом судьи подходили после соревнований и говорили, что ваши тренеры просили поставить вас за таких-то. И у тебя полный диссонанс в голове. Думаешь, а для чего я тогда вообще катаюсь в этой группе, если так происходит?» — негодовала Софья.

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Жук и Свинин отвергли версию о манипулировании оценками

Жёсткие обвинения Шевченко в адрес тренеров не были проигнорированы. Жук и Свинин лаконично ответили на выпад бывшей ученицы, опровергнув её слова.

«Мы не будем никак комментировать обиды ушедшей спортсменки. Скажу лишь, что никогда в жизни наша команда не подставляла своих спортсменов на соревнованиях, не просила судей поставить кого-то выше или ниже», — сказали они «РИА Новости».

Ирина Жук и Александр Свинин

Ирина Жук и Александр Свинин

Фото: РИА Новости

На защиту наставников встала Татьяна Тарасова.

«Никогда не слышала о такой практике. Даже обсуждать это не хочу. Не верю, что такое может происходить. Нельзя же так брать и поливать кого-то грязью. Пусть назовёт, кто, к кому и когда конкретно подходил и просил занижать им оценки. Мы даже фамилию этой девочки толком не знаем. Она закончила с катанием, даже не успев начать», – сказала Тарасова «РИА Новости».

Шевченко поддержали многие фигуристы

Тем не менее большинство спортсменов оказалось на стороне фигуристки. Софью поддержали в том числе танцоры, которые знакомы с проблемой очереди в их дисциплине не понаслышке. Елена Ильиных, Бетина Попова, Елена Радионова, Максим Ковтун, Аполлинария Панфилова — все они были рады тому, что Шевченко не стала молчать о недочётах в нынешней системе фигурного катания.

«Вещи, о которых нужно было рассказывать давно», — написала Елизавета Худайбердиева, которая уже сталкивалась в этом сезоне со странным судейством на внутренних стартах. Её и Егора Базина не устроил их результат на национальном первенстве, где они уступили дочке Этери Тутберидзе Диане Дэвис и её партнёру Глебу Смолкину. Спорное решение арбитров вызвало яркую реакцию у фигуриста, который заявил, что «у них забирают шанс на Олимпиаду».

Как бы странно это ни было, но попасть на Игры Базину и Худайбердиевой теперь будет в разы сложнее, а это значит, что и их высказывание, и слова Шевченко имеют место быть: проблема есть, и её нужно срочно решать.

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