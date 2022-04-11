Тутберидзе выгнала Косторную из группы. Но Алёна вернулась на лёд и растрогала зрителей

Фигуристка выступила в шоу Плющенко, едва восстановившись после неприятной болезни. Ну и как Буяновой теперь не взять её в группу?

В последнее время Алёне Косторной тотально не везёт. Фигуристка практически полностью пропустила олимпийский сезон из-за травм, а затем была вынуждена экстренно менять тренера, который к тому же не особо хочет брать её к себе в группу. С Еленой Буяновой они только присматриваются друг к другу, но Алёна уже шутит, что попадёт на Игры только в 40 лет и то как волонтёр.

Тем не менее чемпионка Европы не намерена сдаваться. Уже сейчас она тренируется до последней капли пота, а ведь совсем недавно валялась на больничной койке с коронавирусом. В шоу Евгения Плющенко она и вовсе стала главной звездой.

Ну и как после такой самоотверженности не принять эту замечательную спортсменку?

Долгожданное возвращение Косторной в шоу

Благотворительное шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Туле наделало много шума — в частности, благодаря потрясающим выступлениям его участников. Королевой же этого праздника стала не кто иная, как Алёна Косторная. Фигуристка триумфально вернулась на лёд и представила новый показательный номер под песню узбекской певицы Севары «Там нет меня». Эту программу поставила ей Елена Радионова, которая также помогла спортсменке адаптироваться в новом тренерском штабе у Елены Буяновой. И, надо отметить, их тандем сработал: Алёна ничуть не разочаровала.

Чемпионка Европы — 2019 исполнила лишь один прыжок — тройной сальхов, но в остальном претензий к ней нет. Мягкое, пластичное катание, выверенные шаги, высокий уровень артистизма — казалось, что Косторная никуда и не уходила и не было большого перерыва в соревновательной практике, который в этом сезоне слишком затянулся. Алёна по-прежнему тонко чувствует музыку и попадает во все акценты, полностью выкладываясь эмоционально. Неудивительно, что после проката зал рукоплескал ей, едва сдерживая слёзы. Это тронуло фигуристку до глубины души: девушка прятала влажные глаза от линз телекамер и неловко улыбалась после. Она не ожидала такой реакции, поскольку сама отнеслась к своему выступлению куда строже.

«Я пробовала катать сегодня первый раз Севару. Могу сказать, что это было не на 100 процентов, кажется, процентов на 50 от того, что я могу. Естественно, я буду её улучшать, но для первого раза очень даже неплохо. Есть какие-то детали необычные, но я делаю их очень хорошо на тренировках. Здесь они не везде получились или не так, как я бы хотела видеть. Много эмоций, сильные переживания и текст, что его нельзя просто выйти и откатать. Это нужно прочувствовать, пережить, какое-то своё эмоциональное состояние передать», — так описала она свои чувства по поводу постановки в интервью «Спорт-экспрессу».

Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Косторная рискует остаться без тренера

В последнее время на Косторную сыплется одна неудача за другой. В олимпийском сезоне Алёна пыталась вернуть былую форму, и ей почти это удалось, но затем она сломала руку — аккурат перед чемпионатом России, где происходил отбор на Игры в Пекине. Однако воспитанница «Хрустального» не теряла бодрости духа и упорно тренировалась к следующим стартам. Тем не менее второй перелом — уже другой руки — окончательно поставил крест на соревновательных прокатах в этом сезоне.

Оказавшись в сложном положении, Алёна была вынуждена действовать. Этери Тутберидзе выгнала Косторную из группы, после чего та попросилась к Елене Буяновой. Она согласилась, но пока на испытательный срок. Специалист отдельно отметила, что на данный момент не приняла фигуристку к себе, присматриваясь к ней и оставляя последнее слово за собой.

Буянова и Косторная Фото: Из личного архива Алёны Косторной

Жёсткость наставницы в этом вопросе спровоцировала ряд дискуссий о том, какое будущее ждёт Косторную. Складывалось ощущение, что её просто выбрасывают из спорта, однако позиция Елены Германовны понятна: риск «несложившегося сотрудничества» опасен как для тренера, так и для её подопечной, которая может в очередной раз потерять время.

«На ней все так и норовят крест поставить!»

А ведь именно этого Алёна и не хочет, доказывая свою состоятельность из раза в раз. Так же, как с Этери Георгиевной, она постарается убедить новую наставницу в том, что она крайне профессиональна и с серьёзностью относится к работе. Даже в шоу она не стала лениться и вышла с новой, ещё не обкатанной программой. Поклонники фигуристки это оценили: зрители оставили множество положительных комментариев в телеграм-каналах:

— Ну вот, а на ней все так и норовят крест поставить! Волшебная, — писала Вики.



— Это потрясающе! Лучшая её показалка. Ставили специально под неё, удобная, лёгкая, музыкальная. Прыжки соберёт ещё, — уверен пользователь MD.



— Молодец, Алёнка. Такое впечатляющее скольжение, артистичность, передача образа. Новое платье хорошо дополняет образ. Браво! Надеюсь, у неё всё получится! — считает пользователь М.

Хотя нашлись и недовольные:

— Радионова зря на прошлые программы Алёны наговаривала. В итоге у Алёны — худшая программа в карьере. Ни хореографии, ничего вообще нет. Пустота. Вращение последнее вообще странное, — сказал Илья Туманов.



— Красивое двуножное катание. Пустое, — написала Ксения.



— Номера не было — была музыка, прекрасная Алёна и её катание на коньках, — таково мнение Татьяны Поповой.

Конечно, болельщики имеют право возмущаться «сырой» постановкой, однако в защиту Алёны можно сказать, что её физическая форма действительно далека от оптимальной. Спортсменка в общей сложности пропустила шестнадцать недель из-за травм, а потом её настиг коронавирус. Недавно фигуристка рассказала, что неделю лежала с высокой температурой, чувствуя слабость и вялость. Принимать лекарства в полном объёме она не могла из-за спортивных запретов, поэтому лечение затянулось. Тем не менее её тренеры поддержали Алёну, отметив её героизм. Кажется, у Елены Буяновой теперь не будет выбора — брать или не брать её в группу: фигуристка, которая с больничной койки рвётся на лёд, определённо заслуживает шанса.

«Было очень много соревнований, где я была не готова, либо новые программы, но всё равно шла и катала. Хотя мне говорили: «Алён, ну давай снимемся». Например, финал Кубка России, где у меня короткая не получилась, а произвольная — более-менее. Яна Александровна [Рудковская] мне говорила: «Алён, ситуация со здоровьем не та, оно того не стоит, это всего лишь финал Кубка России». А я такая думаю — вот сейчас возьму, остановлюсь. Но я же дальше себя не преодолею! А если я сейчас это сделаю, то дальше будет легче», — таковы убеждения Косторной, и она старательно придерживается их. И только за это её можно уважать.