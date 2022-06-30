Дочь Тутберидзе и Смолкин не затеряются в сборной США. С кем им придётся конкурировать

Переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина под флаг США выглядит всё реальнее, но, чтобы защищать честь Америки на международных стартах, им придётся сильно потрудиться. Конкуренция в США ничуть не меньше, чем в России, поэтому вырвать заветную квоту на главные старты будет трудно. Даже несмотря на то, что лидеры американской сборной Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью завершили карьеру.

Дэвис и Смолкин побеждали многих танцоров из США, но есть как минимум две пары, которые им обойти будет крайне сложно.



Так с кем же Диане и Глебу придётся конкурировать после смены спортивного гражданства? И какое место ждёт их в сборной США?

Для Дэвис и Смолкина освободилось вакантное место в основе сборной США

Желание Дэвис и Смолкина перейти под американский флаг отчётливо говорит о больших амбициях ребят. Диана и Глеб не хотят довольствоваться участием в турнирах второго эшелона — они желают выступать на главных стартах. Однако переход в сборную США ничуть не облегчит им отбор на заветные турниры. Очередь за океаном в танцах на льду ничуть не меньше, чем у нас. А надеяться на повторение чуда чемпионата России — 2022, когда сразу две пары-лидера не смогли показать свой максимум, явно не стоит. Олимпиада показала, что до ведущих американских дуэтов им далеко.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В Пекине Диана и Глеб заняли 14-е место с результатом 179,82 балла. Неплохие оценки для дебютантов, но отставание от ближайших соперников из США Кейтлин Хавайек и Жан-Люка Бейкера составило почти 10 баллов (189,74). Что уж говорить о ведущих американских танцорах Мэдисон Чок/Эван Бэйтс и Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью — их итоговые результаты в Пекине 214,77 и 218,02 соответственно. Настоящая пропасть, которую быстро преодолеть невозможно. Всё-таки в танцах нет четверных прыжков или каких-либо других элементов ультра-си, которые при успешном исполнении способны обеспечить солидный прирост баллов. Танцевальным парам приходится планомерно зарабатывать симпатии судей от старта к старту.

И всё же судьба явно благоволит Диане и Глебу. Хаббелл и Донохью завершили карьеру, а других сильных претендентов на освободившееся место там не наблюдается. Со многими Дэвис и Смолкин уже встречались на соревнованиях. И почти всегда эти встречи заканчивались в их пользу.

Дэвис и Смолкин победили в олимпийском сезоне шесть пар из США

Минувший сезон Диана и Глеб открыли выступлением на турнире US International Figure Skating Classic в Норвуде, где заняли второе место. Первыми там стали недосягаемые для них Хаббелл и Донохью. Зато пары Эва Пэйт/Логан Бай и Лоррейн Макнамара/Антон Спиридонов заметно отстали от амбициозных новичков из России. Диана и Глеб набрали 190,63 балла по итогам обоих выступлений, в то время как Пэйт/Бай и Макнамара/Спиридонов — лишь 171,70 и 161,82 балла соответственно.



На Гран-при в Канаде судьи уже не были так щедры к Дэвис и Смолкину. Они оценили их прокаты в 180,57 балла — максимально близко к пекинским результатам. А ещё будущие молодожёны сошлись тогда на льду с двумя дуэтами из США: Каролин Грин/Майкл Парсонс и Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко. Последних они опередили почти на 12 баллов, а вот Грин/Парсонс немного уступили — чуть больше шести баллов.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин на Гран-при Канады Фото: GEOFF ROBINS/Getty Images

На ноябрьском турнире Ice Challenge в Австрии Диана и Глеб остановились в шаге от пьедестала с результатом 184,62 балла. Судьям они куда больше пришлись по вкусу, нежели три пары из США. Эмили Братти и Иэну Сомервиллю поставили 166,83 балла, Катарине Вольфкостин и Джеффри Чену — 164,33, а уже знакомым Диане с Глебом Макнамаре и Спиридонову —159,03.



Сомнительно, нужно ли учитывать победоносный для Дэвис и Смолкина Warsaw Cup, обеспечивший им почти 200 баллов: 199,90 балла — их лучший результат в карьере. Но именно на этом старте они вновь встретились с Грин/Парсонс и Пэйт/Бай. В отличие от восходящих русских звёздочек, взлёта в оценках у американцев не произошло: они получили 187,84 и 171,00 балла соответственно. Поэтому насколько реально было превосходство Дианы и Глеба тогда, остаётся загадкой.

Дэвис и Смолкин могут стать третьей парой США?

Получается, что Диана и Глеб в олимпийском сезоне успели очно побороться с девятью американскими парами. Шесть из них они опередили (хотя, как уже говорилось, победа над Грин/Парсонс на Warsaw Cup вызывает максимально много вопросов и сомнений). Но в любом случае если брать во внимание чемпионат США – 2022, то Диана и Глеб не боролись лишь с пятью его участниками. И все эти танцевальные пары значительно слабее. А если сравнить оценки на чемпионате четырёх континентов Каррейры/Пономаренко (175,67), Братти /Сомервилля (169,54) и Грин/Парсонса (200,59), то мы обнаружим, что опасаться Диане и Глебу нужно лишь последних.

Каролин Грин и Майкл Парсонс Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Вольфкостин/Чен катались в прошлом сезоне параллельно по юниорам и взрослым, зарекомендовать себя они не успели. Диана и Глеб на их фоне выглядят куда более опытной парой. А Пэйт/Бай и Макнамара/Спиридонов получают приличные баллы только на внутренних стартах. На международных они мигом сдуваются. Так что бороться за место под солнцем Диане и Глебу в первую очередь предстоит с Грин/Парсонс. Замахиваться на конкуренцию с Чок/Бэйтс и Хавайек/Бейкер — преждевременно, но выбить место третьей пары страны — возможно. Нужно обойти одну пару, у которой нет в списке достижений поездки на Олимпийские игры.



Опасаться же, что на чемпионате США к Диане и Глебу будут слишком строги, не нужно. В США традиционно полно фигуристов из других стран, а Диана и Глеб последние три года не живут в России. Вся их жизнь в США. Какой смысл их притеснять? Если они продолжат развиваться и улучшать катание, то их оценки, наоборот, подрастут.

Дэвис и Смолкин заработали положительную репутацию

Количество задействованных специалистов для подготовки Дэвис и Смолкина в это межсезонье открыто намекает, что они активно работают над собой и намерены предстать перед судьями в улучшенной версии. Не зря новый произвольный танец ребята поставили у признанного во всём мире постановщика Бенуа Ришо. С ним они плодотворно сотрудничали в мае под пристальным контролем Тутберидзе. А помимо новой программы, получили отличный бонус: похвалу от самого Ришо. Когда такой именитый специалист кого-то выделяет — это всегда идёт в плюс. Кроме того, Диане и Глебу провёл мастер-класс Закари Донохью. Ещё один зачёт на благо будущего их пары в сборной США. Хорошая репутация обязательно им поможет.

Да и опыт Олимпийских игр, безусловно, сыграет на руку ребятам. Неважно, что они попали туда в свой первый взрослый сезон по стечению обстоятельств. Главное, что попали и выступили. Такой важный старт в послужном списке автоматически повышает их уровень и создаёт имидж опытной пары.



Так что, как говорил ранее Дэйв Лис, «держитесь». Диана и Глеб вполне могут выбиться в основу сборной США.