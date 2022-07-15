Почти 100 квадов за 33 проката. Космическая статистика четверных прыжков Трусовой

Как часто Саша приземляет квады, а как часто падает? Что чаще прыгает и оправдан ли её риск? «Чемпионат» всё посчитал в процентах и цифрах.

В августе 2017 года Александра Трусова произвела революцию в женском одиночном катании. Маленькая 13-летняя девчушка прыгнула на этапе юниорского Гран-при в Брисбене четверной сальхов, чем поразила не только зрителей, но и судей с экспертами. Прыжок не был чистым: Саша допустила небольшой недокрут и смазала выезд. Но она его приземлила, доказала, что делать квады девушкам по силам.

Однако не все тогда восхищались достижением юной фигуристки. Скептики предрекали Саше потерю квадов через пару лет, так как считали, что она прыгает их лишь за счёт детского тела.

С тех пор прошло почти пять лет, и все эти годы Саша прыгала квады, наращивая их количество в программе. И, вопреки расхожему мнению, весьма успешно. Статистика не врёт: чистых квадов в карьере Русской ракеты больше, чем падений и ошибок.

Запредельная сложность

Удивительно, но факт: к 18 годам Саша не просто не потеряла ни одного четверного, но и выкатала долгожданную пятиквадку на Олимпийских играх. При этом три квада получили положительную надбавку за качество исполнения (GOE), и один из них — каскад четверной лутц — тройной тулуп — во второй половине программы. Фантастика? Ещё бы!

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но фантастическим был не только тот прокат «Круэллы» на Олимпиаде в Пекине. Вся карьера Саши с юниорского периода, словно захватывающий экшен в реальности. Что такое взлёты и падения, она познавала чуть ли не на каждом старте, потому что квады — всегда большой риск, а она рисковала всё больше и больше. Рисковала осознанно: ради побед и развития фигурного катания. Именно за ней потянулись и другие наши фигуристки, тоже начав изучать квады. Саша прорубила окно в эру четверных для женщин и продолжает сама уверенно идти по пути прогресса.

Сейчас в арсенале Саши четыре разных квада: сальхов, тулуп, лутц и флип (в этом порядке они появлялись у неё на стартах). Четверной риттбергер она пробовала на тренировках, но на соревнованиях пока ни разу его не показывала. Но и без риттбергера подобный набор четверных — мечта любого одиночника. Далеко не все мужчины могут похвастаться даже тремя квадами, а для Саши три квада — это программа-минимум при отсутствии травм.

Все четверные прыжки Трусовой Фото: «Чемпионат»

Но всё равно количество её четверных на соревнованиях за всю карьеру поразительно — 94 попытки. 37 сольных четверных тулупов, 23 сольных четверных лутца, 18 сольных четверных сальховов, 7 четверных флипов. Остальные 26 прыжков — это каскады.

Четверной тулуп — тройной тулуп Саша прыгала девять раз, и все — чисто. Четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов — восемь раз: не упала ни разу, но трижды допускала помарки. Четверной лутц — тройной тулуп — шесть раз: пять из них чисто, и один раз упала на лутце во время финала юниорского Гран-при — 2018.

Каскад четверной лутц — ойлер — тройной сальхов Саша делала всего на трёх турнирах и лишь на чемпионате России в Санкт-Петербурге получила за него положительные GOE. Тем не менее невероятно, что столь сложный элемент ей удалось приземлить с первой попытки! Это произошло на Кубке Первого канала в феврале 2021-го. Саша буквально спасла каскад, хотя казалось, что это невозможно.

Но Русская ракета давно исключила это слово из лексикона.

64 приземлённых квада

Конечно, успешные показатели исполнения Сашей каскадов с четверными — отчасти следствие того, что сольных попыток квадов она предпринимала намного больше. Соответственно, и количество неудач здесь не ограничилось одной. Из 68 попыток 25 закончились падениями. А ещё были четыре «бабочки», когда Саша скручивала только по два оборота в тулупе или сальхове. То есть 29 неудачных прыжков.

Много ли это? На самом деле, вполне нормальный результат. Чистых сольных квадов на плюсовые GOE у Саши также 29. Оставшиеся 10 попыток отметились разного рода ошибками, но все эти квады она приземляла. То есть в любом случае выезжала бóльшую часть прыжков. Четверных. Это очень круто!

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Понять, насколько удачно Саша делала четверные за два юниорских и три взрослых сезона, будет проще, если объединить сольные прыжки с каскадами по видам. К квад-тулупу присоединяем каскады с квад-тулупом, к квад-лутцу — каскады с квад-лутцем. И самое главное: если каскад получился на минусовые GOE из-за второго или третьего прыжка, а с самим квадом всё было в порядке, то и засчитываем его чистым. В пользу спортсмена, как говорится.

Успешность четверных Трусовой Фото: «Чемпионат»

Сразу вырисовывается очень позитивная картина. Из 94 четверных прыжков Саша исполнила 51 чисто. В 13 — допустила помарки. Значит, 64 квада она выехала. С таким раскладом 26 падений и четыре бабочки совсем не выглядят какой-то проблемой и тем более ахиллесовой пятой фигуристки. Напротив, становится абсолютно ясно, что четверные — это безусловная сила Саши, и она не идёт с ними на безумный риск. 68% приземлений — отличный результат. Большинство попыток на плюсовые GOE. Это очень высокая планка для элементов ультра-си.

Ни одной произвольной без четверного

В статистике четверных Саши есть несколько других любопытных моментов. Например, очевидно, что больше всего она любит прыгать четверной тулуп и четверной лутц. Оба прыжка ей часто покоряются: тулуп приземлён 25 раз из 37 попыток, а лутц — 23 раза из 32 попыток. Неудивительно, что и каскады она выполняет именно с ними.

Статистика прыжков Трусовой Фото: «Чемпионат»

Хорошие показатели и у четверного флипа, с которого Саша никогда не падала на соревнованиях. Однако он редкий гость в программах Русской ракеты: делала его всего семь раз с момента первого исполнения в финале Гран-при — 2019. Причина «нелюбви» Саши к флипу, скорее всего, кроется в том, что судьи часто отмечают ей на нём неясное ребро. А жаль, ведь прыжок неплохо идёт и приносит к тому же высокие баллы.

Самый же коварный для королевы квадов прыжок — это четверной сальхов. Приземлить его удаётся ровно в половине случаев. Это нормально, но по сравнению с другими четверными он действительно её часто подводит. Падений больше, чем чистых попыток.

Александра Трусова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Впрочем, в олимпийском сезоне Саша делала квад-сальхов исключительно чисто.

Все свои 94 квада Саша уложила в 33 произвольные программы. За пять сезонов она ни разу не каталась на стартах без четверных. Этап Кубка России в Сызрани — не в счёт, ведь туда она поехала, чтобы откатать короткую с тройным акселем, и не осталась на произвольную. Даже травма в олимпийском сезоне не помешала ей блестяще исполнить четверной лутц на Гран-при в Америке. Русская ракета не сбавляет оборотов: если она выходит на лёд, то с четверными. Таков её путь.

Она твёрдо ступила на него пять лет назад в далёкой Австралии и ни разу с него не сошла. Не потому, что упрямая и не желает никого слушать, а потому, что у неё получается идти по этой дороге.

Цифры не врут. Саша прекрасно справляется.