Яркая ученица Тутберидзе блеснула сложнейшим прыжком. Чем ответили фигуристки Плющенко?

Второй день контрольных прокатов юниорок в Новогорске порадовал обилием элементов ультра-си. В своих произвольных программах несколько фигуристок попытались продемонстрировать владение четверными прыжками или тройным акселем. Подопечные Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко вырвались однозначно вперёд: только их одиночницам удалось чисто исполнить квады. Падений же было очень много, порой даже нелепых.

В любом случае новом сезоне у девушек намечается очень яркое и захватывающее соперничество. Ждать осталось недолго.

Жилина падала, но удивляла контентом

Если в короткой программе никто из девушек не стал рисковать с элементами ультра-си, то в произвольной прыжки повышенной сложности попытались исполнить восемь одиночниц. И правильно сделали! Контрольные прокаты — идеальная возможность безопасно заявить о себе перед ведущими лицами Федерации фигурного катания России (ФФККР). Не беда, если какой-то прыжок получится не слишком удачно: наказывать в Новогорске за это снятием баллов не будут. А вот дальше уже начнутся настоящие соревнования, где цена каждой ошибки будет непосредственно отражаться на оценках судей.

Первой новую произвольную программу представила ученица Плющенко 14-летняя Вероника Жилина. Ника удивила выбором музыки — страстным танго Роксаны из мюзикла «Мулен Руж». Пока она явно не очень комфортно чувствует себя в столь взрослом образе, но приятно, что Ника развивается в разных направлениях. Гибкая фигуристка, как всегда, использовала великолепную растяжку в спиралях и вращениях.

В отличие от короткой программы, в произвольной Ника наконец-то напомнила, что обладает несколькими ультра-си. Правда, пока покорить ей удалось лишь сольный четверной сальхов. С тройного акселя и второго четверного сальхова в каскаде она упала. Также она ошиблась на каскаде четверной тулуп — тройной тулуп. Зато она задала очень высокую планку остальным юниоркам и по праву заслужила звание одной из главных фавориток будущих стартов.

Вероника Жилина Фото: «Чемпионат»

Зинина показала чистый прокат после ухода от Плющенко

После рискового контента Жилиной болельщики смогли немного выдохнуть на выступлении Анастасии Зининой и насладиться её взрослым осмысленным катанием под композицию Heart of Glass американской рок-группы Blondie. Настя не заходила на ультра-си и не допустила ни одного падения. Для неё это было важно. Похоже, она полностью оправилась от неудач прошлого сезона, а уход из «Ангелов Плющенко» не помешал ей найти общий язык с новым тренерским штабом.

Очередную попытку четверного прыжка предприняла Мария Захарова, но её квад-тулуп закончился падением. К сожалению, оно оказалось не единственным: девушка не справилась с тройным риттбергером и сильно растерялась. Несколько секунд она просто стояла на льду, ожидая подходящего момента, чтобы продолжить. Тем не менее её программа под ритмичную испанскую музыку обещает стать «конфеткой». Нужно просто всё как следует отработать.

Алина Горбачёва, тренирующаяся в Химках, выступала в произвольной программе под нежную мелодию Girl in the mirror Дженнифер Томас в первой части и сингл Кристины Агилеры Hurt во второй. 15-летняя фигуристка не рисковала с элементами ультра-си, хотя владеет четверным сальховом. В Новогорске она решила сделать ставку на чистоту катания, но полностью избежать ошибок ей не удалось. Вместо тройного флипа она прыгнула только двойной, что, впрочем, не испортило впечатления от её программы.

Неординарные каскады

13-летняя Елизавета Лабутина из Екатеринбурга выбрала для произвольной программы восточную тему. На льду Новогорска она каталась под саундтрек очень популярного в своё время бразильского сериала «Клон». Отсутствие ультра-си в контенте фигуристка компенсировала необычной комбинацией прыжков: двойной аксель — ойлер — тройной флип. В основном флип исполняют первым прыжком в каскаде, но Лиза сумела удивить. Питерская одиночница Надежда Понтееленко тоже включила в произвольную оригинальный каскад тройной флип — ойлер — тройной флип. И сделала она его, между прочим, сразу после досадного падения на спирали.

Воспитанница Сергея Давыдова 13-летняя Мария Гордеева пошла в произвольной на два квада. В начале программы она попыталась сделать четверной сальхов и четверной тулуп. С обоих прыжков в итоге упала, зато громко заявила о своих возможностях. Сложный контент фигуристки очень удачно дополняла музыка из «Игры престолов».

Мария Гордеева Фото: vk.com

Отличное выступление бывшей ученицы Тутберидзе

Таисия Щербинина из Перми начала прокат с падения на тройном лутце, также она допустила степ-аут и касание льда рукой после каскада тройной лутц — тройной тулуп. Лёд девушка покидала заметно расстроенной, но ей всего 13 лет, есть время, чтобы раскрыть весь свой потенциал. До выхода во взрослые после реформ Международного союза конькобежцев у неё целых четыре года.

Бывшая воспитанница Тутберидзе Любовь Рубцова явно ничего не потеряла после ухода в «Армию фигурного катания» к Алексею Василевскому. В произвольной программе на контрольных прокатах она уверенно выполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. И хотя сольный триксель приземлить не получилось, она определённо решительно настроена добиться чистого исполнения обоих элементов.

Помимо тройного акселя, Люба порадовала сложнейшим каскадом тройной лутц — тройной риттбергер. Очень интересно, каких результатов она достигнет на будущих соревнованиях и разрушит ли наконец закономерность, когда уход от Тутберидзе равносилен прощанию с медалями.

Воспитанница Тутберидзе блеснула четверным лутцем

Вероника Яметова, как и в короткой программе, в произвольной вновь поразила классной постановкой и скоростным катанием. Фигуристка из Екатеринбурга уверенно выполняла все элементы под музыку из «Цирка дю Солей», а падение с последнего прыжка — тройного флипа — выглядело нелепой случайностью. Выходить другим девушкам после такого выступления, пусть и без ультра-си — задача повышенной сложности.

Однако эта задача выпала одной из учениц Тутберидзе, которых выбить из колеи практически невозможно. 13-летняя Алиса Двоеглазова продемонстрировала трогательную программу под саундтрек из фильма «Ла-Ла Ленд». Под знаменитый хит она непринуждённо исполнила каскад четверной лутц — двойной аксель и упала с сольного квад-лутца. Главная конкурентка Вероники Жилиной среди юниорок!

Алиса Двоеглазова Фото: fsrussia.ru

Вслед за Алисой на льду появилась ещё одна будущая звёздочка Тутберидзе, 14-летняя Дарья Садкова. Девушка выступала под музыкальную тему из фильма «Привидение». Лирическая первая часть и яркая концовка позволили Даше передать за три с половиной минуты целую гамму чувств и эмоций. Ультра-си она в контент не включила, но и к полноценным тренировкам Даша приступила лишь этой весной. В прошлом сезоне Садкова почти не соревновалась из-за тяжёлой травмы, но успела попытаться сделать четверной тулуп на небольшом турнире. Так что ждём от неё усложнения по ходу сезона. Девочки Тутберидзе умеют удивлять!

Титова не справилась с трикселем

Без ультра-си каталась и Елизавета Куликова, перешедшая зимой от Сергея Давыдова к Светлане Соколовской. Лиза чисто откаталась с набором из тройных прыжков.

Звёздочка «Ангелов Плющенко»13-летняя Софья Титова выбрала для произвольной ту же музыку, которая была в прошлом году у Аделии Петросян в короткой программе — Paint It Black. Соня ограничилась из ультра-си сольным тройным акселем. Она смело взлетела в воздух, но упала. В остальном фигуристка справилась со всеми элементами, и кажется, что это только начало. Соня давно изучает четверные прыжки, и Евгений Плющенко наверняка постарается помочь ей как можно скорее включить их в произвольную программу.

Очная конкуренция с юниорками Тутберидзе, да и воспитанницами других тренеров уже не за горами!