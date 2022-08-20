«Хороший пацан — харизма есть». В группе Тутберидзе растёт новый чемпион среди мужчин

В последнее время проблемы Этери в работе с одиночниками были видны невооружённым взглядом. Но юный фигурист Федотов ломает систему.

Разговоры о неумении Тутберидзе работать с мужчинами достигли апогея в прошлом сезоне. Пока Этери Георгиевна занималась подготовкой одиночниц к Олимпиаде, её группа потеряла несколько талантливых спортсменов из другой дисциплины. Дошло до того, что лучший тренер мира рисковала остаться без мужского представительства на крупнейших стартах в этом сезоне.

Тем не менее ситуацию спас юный Арсений Федотов, ставший главной надеждой «Хрустального». Фигурист выигрывал турнир за турниром и был не намерен останавливаться на достигнутом. Свои амбиции спортсмен подтвердил на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске, где выглядел безоговорочным лидером.

Россыпь ультра-си, артистизм и умение моментально впитывать знания делают Федотова невероятно грозным соперником. Он способен принести Этери Георгиевне настоящее величие, став её первым стабильным чемпионом среди мужчин.

Тутберидзе едва не осталась без фигуристов-одиночников

Олимпийский сезон стал настоящим испытанием для тренерского штаба Этери Тутберидзе. Наставница плотно занималась подготовкой ведущих фигуристов группы к главному старту четырёхлетия и не имела возможности планомерно вести других своих учеников. Им приходилось справляться с возникающими трудностями самостоятельно под присмотром младших специалистов. Для некоторых такая проверка на прочность закончилась печально: «Хрустальный» покинули сразу несколько талантливых одиночников, возобновив разговоры о том, что лучший тренер мира не умеет работать с мужчинами.

От Тутберидзе ушли Марк Лукин и Егор Рухин, к ним присоединился и Николай Колесников, продолживший карьеру у Светланы Соколовской. Прославить имя знаменитой наставницы в новом сезоне было решительно некому: Морис Квителашвили, сумевший добиться успеха на чемпионате мира в Монпелье, не подходил на эту роль из-за возраста, а его соотечественник Ника Эгадзе страдал от недостатка опыта. Грустная история Даниила Самсонова, борющегося с болезнью Осгуда-Шляттера, и вовсе лишала болельщиков надежды на то, что в группе Тутберидзе появится чемпион среди мужчин.

Тем не менее в «Хрустальном» зажглась новая звезда в лице юного Арсения Федотова.

Федотов прервал череду неудач Тутберидзе с мужчинами

Ещё в прошлом году спортсмен поразил судей на юношеском первенстве России, уверенно завоевав золото. 12-летний фигурист успешно заходил на четверной сальхов и тройной аксель, намекая, что на этом его развитие не прекратится. Потенциал у Арсения действительно был огромный: помимо отличной прыжковой техники, молодой человек выделялся на фоне сверстников мягким скольжением и высоким уровнем артистизма.

Именно эти качества помогли фигуристу несколько лет назад выиграть популярный телепроект «Ледниковый проект. Дети». Яркие эмоциональные номера принесли Федотову большую популярность и народную любовь — прокат под песню «Нас бьют — мы летаем» стал хитом на YouTube, набрав свыше 2,5 миллионов просмотров. Способного одиночника заметили и за рубежом: иностранцы остались под впечатлением от его выступления на гала-вечере «Путь к победе».

Арсений Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Превосходство Арсения над конкурентами постепенно росло, и вот-вот можно было сказать, что именно он сломает устоявшуюся систему и прервёт чёрную полосу Тутберидзе в мужской дисциплине, но для этого необходимо показывать реальный результат в новом сезоне.

Тарасова помогла Федотову перед контрольными прокатами

Тренировки перед долгожданными контрольными прокатами среди юниоров у Арсения были особенно интенсивными. Этери Георгиевна даже прибегла к помощи Татьяны Тарасовой, приехавшей на каток «Хрустального», чтобы оценить форму своих воспитанников и помочь им мудрым советом, а также конструктивной критикой. В поле зрения обеих наставниц попал и Федотов. Татьяна Анатольевна похвалила природные данные юноши, отметив гибкие руки и правильно поставленные ноги.

«Хороший пацан. Мне что нравится — всё передаёт, харизма есть», — согласилась с ней Этери Георгиевна, не скрывая в голосе гордости. Но буквально через мгновение её настроение изменилось: лучший тренер мира слегка пожурила чересчур расслабившегося ученика: «Ну чего ты как шарик, к концу всё сдувался, и сдувался, и сдувался? Местами так красиво катаешься, хочется в ответ улыбаться».

Арсений Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тон Тутберидзе поддержала и Тарасова, сделавшая несколько дельных замечаний по поводу хореографии и смены позиций во вращениях.

«Мне хотелось бы посмотреть, если бы ты в конце сделал голову не назад, а вперёд. Мне понравилась программа, очень-очень. Внутри музыка весёлая, а тебе уже так невесело. Дружок, ты должен от музыки энергию себе брать. Бери, упирайся, вдыхай и выдыхай. И у тебя оно быстро восстановится», — сказала специалист.

Очевидно, к словам наставниц Федотов всё же прислушался, поскольку в Новогорске в его прокатах не чувствовалось усталости. В произвольной программе под композицию из мюзикла «Вестсайдская история» Арсений выглядел очень мощно. Фигурист чисто приземлил четверной тулуп и два каскада с тройным акселем. И это точно не всё — по ходу сезона к этому набору наверняка прибавится четверной сальхов, а это серьёзная заявка на победу. И если уж в начале года спортсмен в такой прекрасной форме, то нет никаких сомнений, что Федотов — один из главных претендентов на лидерство в новом сезоне. А в будущем он и вовсе может исполнить мечту Тутберидзе о первом стабильном чемпионе-одиночнике.