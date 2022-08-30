«Меня назвали стервой». История канадской чемпионки, критиковавшей Валиеву и Щербакову

Дюамель прославила свою страну многочисленными победами, но затем погрязла в скандалах, жёстко высказываясь о Тутберидзе и её ученицах.

Среди иностранных фигуристов немало тех, кто любит покритиковать Россию и её спортсменов, но дальше всех в этом продвинулась канадская чемпионка Меган Дюамель. Фигуристка, в прошлом прославившая свою страну крупными победами, заработала дурную славу, систематически нападая на наших одиночниц и их тренера Этери Тутберидзе.

Некрасивые высказывания в сторону психологического состояния Анны Щербаковой, насмешки над юной Камилой Валиевой из-за допинг-скандала и провокации в сторону Этери Георгиевны не делают ей чести.

Неудивительно, что скверный характер канадки не выдержали даже за рубежом.

Канадская чемпионка, прославившая свою страну

В истории канадского фигурного катания было не так много ярких спортсменов, особенно в парной дисциплине. Триумф Жами Сале и Давида Пеллетье омрачили масштабный скандал на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити и обвинения в несправедливости их золотой медали, которые те якобы пытались украсть у Елены Бережной и Антона Сихарулидзе. К счастью, россияне получили заслуженную награду, а вот на их соперниках осталось клеймо позора.

На фоне этого загоревшаяся звезда Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда перед Играми в Сочи стала надеждой для канадской федерации фигурного катания. Чиновники горели желанием развеять миф, что в их стране нет настоящих чемпионов, и подопечные Бруно Маркотта не разочаровали. С российской Олимпиады они привезли командное серебро, а с корейской – командное золото и личную бронзу. На их счету также значится по две победы на чемпионате мира и первенстве четырёх континентов и много других наград.

Титулованные фигуристы на многие годы стали гордостью Канады. Они двигали спорт вперёд: Эрик создавал музыкальные произведения, которые теперь используют в своих программах ведущие спортсмены, а Меган вошла в историю как первая фигуристка, приземлившая четверной выброс сальхов на олимпийском льду.

Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд на пьедестале ОИ-2018 Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Щербакова выглядит болезненной — трудно болеть за неё»

Поводов восхищаться Дюамель и её партнёром — превеликое множество, однако Меган сама в одночасье разрушила свой положительный имидж и потеряла любовь российских поклонников. Фигуристка стала заядлой участницей скандалов, связанных в основном с критическими комментариями в сторону наших спортсменок.

В прошлом году перед чемпионатом мира канадка отличилась и высказала нелестное мнение об одной из претенденток на золотую медаль. Ею была трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова, обладающая четверными прыжками и поражающая миллионы болельщиков изумительным катанием. Меган жёстко прошлась по фигуристке, задев даже её внешность:

«Не могу наслаждаться катанием Щербаковой, потому что она такая хрупкая и выглядит болезненной. Мне будет трудно болеть за Щербакову в гонке за золото чемпионата мира, потому что я хочу, чтобы победительница была разносторонним человеком, чтобы она наслаждалась самим фактом победы, расцветала, а не мучилась, не выступала только потому, что её заставляют тренеры.

В образе Щербаковой есть что-то печальное. Мне кажется, что там с ментальной и эмоциональной точки зрения все ведут себя нездоровым образом. Кажется, от этого и сбежала Трусова», — откровенничала Дюамель, которая также не забыла намекнуть, что в штабе Тутберидзе практикуется психологическое насилие над воспитанниками.

Анна Щербакова на ЧР-2021 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Реакция в России на поведение Меган была очень яркой. Гневные комментарии и обвинения в расизме заставили спортсменку раскаяться в своих словах.

«Я не хотела никого обидеть, говоря, что фигуристка выглядит грустной, что она болела. Я не имела в виду ничего плохого. Она сама и её тренеры публично заявляли об этом, из чего я и исходила. Российские СМИ, как и некоторые люди, назвали меня расисткой. Если меня ненавидят или смеются надо мной, меня это не беспокоит, но употреблять слово «расист» с таким пренебрежением — это уже недопустимо. Я не сделала ни одного подобного комментария, ведь эта фигуристка и я одной расы. Потрясена и опечалена подобными обвинениями, чрезвычайно серьёзными в современном мире», — писала она в своих социальных сетях.

«Почему бы Этери не рассказать подробнее о тех «витаминах», которые принимают её спортсменки?»

На Олимпиаде в Пекине канадка нашла новую жертву среди российской сборной, которой стала Камила Валиева. Её допинговое дело породило множество насмешек и жестоких комментариев со стороны Дюамель. Не обошлось без критики решения CAS допустить 15-летнюю фигуристку до личного турнира.

«Как теперь кто-то может серьёзно относиться к женскому турниру? Нам только что сказали, что запрещённые препараты и абьюз — это нормально. Если спорт сейчас такой, я не хочу иметь с ним ничего общего. 14 февраля 2022 года. День, когда олимпийский дух умер», — писала Меган в «Твиттере», а затем глумилась над спортсменкой, допустившей помарку на тройном акселе в короткой программе, усомнившись в справедливости её лидерства.



«Две ошибки против отсутствия серьёзных помарок плюс допинг дают такое преимущество. Понятно. Всё абсолютно логично», — отмечала она.

Претензии были у чемпионки и к тренеру Валиевой, Этери Тутберидзе. Ту она активно просила признаться в том, что в её группе систематически принимают допинг. В ответ на предложение наставницы «Хрустального» заморозить мировые рейтинги во время отсутствия российских спортсменов на международных стартах Дюамель съязвила, поставив под сомнение честность лучшего тренера мира.

«Этери публично интересуется, что случилось с основным принципом честной игры в спорте, без тени иронии. Не знаю, почему бы вам не рассказать нам подробнее о тех «витаминах», которые принимают ваши спортсменки?» — интересовалась Меган.

«Меня назвали стервой в прямом эфире»

Скверный характер канадской фигуристки не вытерпели даже за рубежом. Во время трансляции короткой программы на чемпионате мира в Монпелье иностранные комментаторы остро среагировали на замечание Дюамель и назвали её стервой в прямом эфире.

«Во время трансляции на YouTube-канале ISU было сделано огромное количество сомнительных комментариев. Я обратила внимание на некоторые из них. А потом меня назвали стервой в прямом эфире в конце трансляции», — рассказывала Меган.

Конечно, перед ней извинились, а нарушивших субординацию журналистов отстранили от работы. Тем не менее складывается ощущение, что спортсменка сама навлекает на себя все беды. Вместо того чтобы тратить свою энергию на развитие собственной школы фигурного катания, которую она открыла вместе с мужем, и воспитывать перспективных учеников, которыми, без всяких сомнений, можно назвать японский дуэт Рику Миура/Рюити Кихара, Меган с головой погружается в скандалы, целенаправленно и систематично нападая на Этери Тутберидзе и её воспитанниц.



Подобное поведение недостойно спортсменки её уровня. Меган должно быть стыдно.