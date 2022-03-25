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Скандал на чемпионате мира по фигурному катанию: канадскую чемпионку Меган Дюамель грубо оскорбили комментаторы

Известную фигуристку грубо оскорбили во время чемпионата мира. Меган очень недовольна
Яна Левхина
Скандал на чемпионате мира по фигурному катанию
Комментарии
Комментаторы не вытерпели критики канадской чемпионки Дюамель и назвали её стервой. А потом их отстранили от работы.

Чемпионат мира по фигурному катанию начался со странного скандала. Острая на язык чемпионка Меган Дюамель нарвалась на конфликт с комментаторами трансляции Саймоном Ридом и Никки Слатером. Канадскую фигуристку не устроила работа журналистов, которую она с жаром обсуждала в «Твиттере». Терпеть поток критики со стороны Меган комментаторы не стали, назвав её стервой. За что позже и поплатились.

Дюамель придала ситуацию огласке и в ISU были вынуждены извиниться и отстранить непутёвых комментаторов.

Что вообще творится на чемпионате мира?

Дюамель назвали «стервой из Канады»

Российские любители фигурного катания наверняка знают Меган Дюамель. В основном не за её достижения (коих, признаем, у неё достаточно: Меган — чемпионка мира и олимпийская чемпионка в команде в паре с Эриком Рэдфордом), а за её высказывания о наших фигуристках. Канадская спортсменка жестоко критиковала Анну Щербакову и не щадила Камилу Валиеву на Олимпиаде. Казалось, у Дюамель есть какие-то предубеждения насчёт российских спортсменов и поэтому она на них нападает. Но, судя по всему, Меган просто нравится быть острой на язык.

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На чемпионате мира она раскритиковала комментаторов официальной трансляции ISU Саймона Рида и Никки Слатера: фигуристке показалось, что они непрофессиональны. К тому же ей не понравилось, что они открыто признались в том, что им грустно смотреть чемпионат мира без России. Критика Меган не осталась незамеченной Саймоном и Никки и вскоре они ответили ей в прямом эфире, назвав «стервой из Канады». Дюамель тут же придала ситуацию огласке.

«Во время трансляции на YouTube-канале ISU было сделано огромное количество сомнительных комментариев. Я обратила внимание на некоторые из них. А потом меня обозвали стервой в прямом эфире в конце трансляции», — написала Дюамель в своём «Твиттере».

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Дюамель принесли извинения

Поначалу Меган веселила эта ситуация. Она отвечала смеющимися эмодзи на комментарии по теме и шутила со своими друзьями-фигуристами. Так, Кейтлин Уивер и Адам Риппон писали, что хотели бы себе футболки с надписью «Стерва из Канады». Но вместе с тем Дюамель лайкала твитты с осуждением комментаторов и призывами извиниться. Очевидно, Меган была очень не довольна. Сигнал олимпийской чемпионки не остался незамеченным — вскоре её желание исполнилось.

«Надеюсь, все мы насладимся прекрасным катанием сегодня. Я получила персональные извинения от Саймона Рида и президента ISU. Не думаю, что на данном этапе нужны публичные извинения. Я принимаю и уважаю их извинения», — написала Дюамель в своём «твиттере».

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Позже комментаторы были отстранены от работы, о чём сообщил Международный союз конькобежцев.

«В спорте и в нашем обществе нет места оскорбительным высказываниям, замечаниям и поведению. ISU предпринял мгновенные действия со своим поставщиком услуг, чтобы немедленно отстранить обоих комментаторов. Ни один из них не будет освещать в дальнейшем какие-либо соревнования по фигурному катанию для ISU.

Вскоре последует внутреннее расследование. ISU принёс госпоже Дюамель свои искренние извинения за неуместное и неприемлемое поведение двух комментаторов», — отмечается в заявлении Международного союза конькобежцев в «Твиттере».

Забавно, что сама Меган славится грубыми и зачастую скандальными высказываниями в адрес российских фигуристок, в которых не видит ничего предосудительного. Но когда дело касается неё, Дюамель оскорблений не терпит. Конечно, называть прославленную фигуристку стервой в прямом эфире неприемлемо. Как и неприемлемо критиковать внешний вид Щербаковой и злорадствовать над Валиевой. Но, видимо, для Меган это из разряда: «Вы не понимаете, это другое».

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