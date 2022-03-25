Известную фигуристку грубо оскорбили во время чемпионата мира. Меган очень недовольна

Комментаторы не вытерпели критики канадской чемпионки Дюамель и назвали её стервой. А потом их отстранили от работы.

Чемпионат мира по фигурному катанию начался со странного скандала. Острая на язык чемпионка Меган Дюамель нарвалась на конфликт с комментаторами трансляции Саймоном Ридом и Никки Слатером. Канадскую фигуристку не устроила работа журналистов, которую она с жаром обсуждала в «Твиттере». Терпеть поток критики со стороны Меган комментаторы не стали, назвав её стервой. За что позже и поплатились.

Дюамель придала ситуацию огласке и в ISU были вынуждены извиниться и отстранить непутёвых комментаторов.

Что вообще творится на чемпионате мира?

Дюамель назвали «стервой из Канады»

Российские любители фигурного катания наверняка знают Меган Дюамель. В основном не за её достижения (коих, признаем, у неё достаточно: Меган — чемпионка мира и олимпийская чемпионка в команде в паре с Эриком Рэдфордом), а за её высказывания о наших фигуристках. Канадская спортсменка жестоко критиковала Анну Щербакову и не щадила Камилу Валиеву на Олимпиаде. Казалось, у Дюамель есть какие-то предубеждения насчёт российских спортсменов и поэтому она на них нападает. Но, судя по всему, Меган просто нравится быть острой на язык.

На чемпионате мира она раскритиковала комментаторов официальной трансляции ISU Саймона Рида и Никки Слатера: фигуристке показалось, что они непрофессиональны. К тому же ей не понравилось, что они открыто признались в том, что им грустно смотреть чемпионат мира без России. Критика Меган не осталась незамеченной Саймоном и Никки и вскоре они ответили ей в прямом эфире, назвав «стервой из Канады». Дюамель тут же придала ситуацию огласке.

«Во время трансляции на YouTube-канале ISU было сделано огромное количество сомнительных комментариев. Я обратила внимание на некоторые из них. А потом меня обозвали стервой в прямом эфире в конце трансляции», — написала Дюамель в своём «Твиттере».

Дюамель принесли извинения

Поначалу Меган веселила эта ситуация. Она отвечала смеющимися эмодзи на комментарии по теме и шутила со своими друзьями-фигуристами. Так, Кейтлин Уивер и Адам Риппон писали, что хотели бы себе футболки с надписью «Стерва из Канады». Но вместе с тем Дюамель лайкала твитты с осуждением комментаторов и призывами извиниться. Очевидно, Меган была очень не довольна. Сигнал олимпийской чемпионки не остался незамеченным — вскоре её желание исполнилось.

«Надеюсь, все мы насладимся прекрасным катанием сегодня. Я получила персональные извинения от Саймона Рида и президента ISU. Не думаю, что на данном этапе нужны публичные извинения. Я принимаю и уважаю их извинения», — написала Дюамель в своём «твиттере».

Позже комментаторы были отстранены от работы, о чём сообщил Международный союз конькобежцев.

«В спорте и в нашем обществе нет места оскорбительным высказываниям, замечаниям и поведению. ISU предпринял мгновенные действия со своим поставщиком услуг, чтобы немедленно отстранить обоих комментаторов. Ни один из них не будет освещать в дальнейшем какие-либо соревнования по фигурному катанию для ISU.

Вскоре последует внутреннее расследование. ISU принёс госпоже Дюамель свои искренние извинения за неуместное и неприемлемое поведение двух комментаторов», — отмечается в заявлении Международного союза конькобежцев в «Твиттере».

Забавно, что сама Меган славится грубыми и зачастую скандальными высказываниями в адрес российских фигуристок, в которых не видит ничего предосудительного. Но когда дело касается неё, Дюамель оскорблений не терпит. Конечно, называть прославленную фигуристку стервой в прямом эфире неприемлемо. Как и неприемлемо критиковать внешний вид Щербаковой и злорадствовать над Валиевой. Но, видимо, для Меган это из разряда: «Вы не понимаете, это другое».