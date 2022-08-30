Историю великой Родниной экранизируют. А про кого ещё из фигурки можно снять фильм?

Про Ирину Роднину снимут художественный фильм – историю трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании расскажет режиссёр Константин Статский. В сценарии уже прописаны некоторые отклонения от реальности в угоду накалу страстей.

История Родниной действительно достойна фильма – три олимпийских золота с двумя разными партнёрами, смена тренера, возвращение в спорт после родов, тотальное доминирование в мировом парном катании на протяжении целого десятилетия! Мало кто внёс схожий вклад в развитие этого вида.

Но правдоподобно снимать фигурное катание очень сложно – часто сюжет уходит от спорта в сторону личных драм, чтобы можно было рассчитывать на массовую аудиторию. Так было в «Цепляясь за лёд» от Netflix, в «Последнем акселе», в фильме «Лёд», где в паре с фигуристкой вообще выступал хоккеист.

Однако байопики – это совсем другое, здесь сама жизнь подсказывает захватывающий сюжет. И в фигурном катании таких кинематографичных историй предостаточно.

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков: история о великих победах, великой любви и ранней потере

Фильм о Гордеевой и Гринькове совмещал бы в себе и рассказ о спортивном пути, и личную драму, причём без какой-либо выдумки. Фигуристы были парой и на льду, и в жизни и вместе добивались самых великих целей.

Екатерина и Сергей дважды выиграли Олимпийские игры в парном катании, причем вторая победа случилась уже после того, как у пары появилась дочь Дарья. Но в 28 лет Сергея не стало – у него случился обширный инфаркт прямо на тренировке.

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков Фото: РИА Новости

С катка фигуриста увезли в больницу, но спасти его не смогли. Гордеевой пришлось учиться жить заново. В 24 года она стала вдовой с трёхлетней дочерью на руках. Спортсменка была в депрессии и никак не могла вернуться к обычной жизни, но в какой-то момент поняла, что ей нужно быть сильной ради дочери.

Позднее Екатерина вернулась и на лёд, а затем в её жизни появился новый мужчина. В 2001 году фигуристка вышла замуж за олимпийского чемпиона Илью Кулика. В 2016 году пара развелась, и теперь Гордеева состоит в отношениях с олимпийским чемпионом в парном катании Давидом Пеллетье.

Алёна Савченко: история о том, как в 34 года выиграть Олимпиаду, пройдя пять циклов с кучей перипетий

Олимпиада в Пхёнчхане стала победной для великой парницы Алёны Савченко, и её карьера – это отличный сюжет для чисто спортивной драмы. Она прошла пять олимпийских циклов с одним главным желанием – взять на Олимпийских играх золото. Первой серьёзной переменой в жизни фигуристки стала смена страны на Германию, ведь найти подходящего партнёра на Украине было практически невозможно.

Дважды по ходу карьеры Савченко оказывалась на олимпийском пьедестале – вместе с Робином Шолковы завоевала бронзу Ванкувера-2010 и Сочи-2014. Побед на чемпионатах мира и Европы было много, но на Играх всегда что-то мешало. После Олимпиады в Сочи Робин завершил карьеру, и, чтобы биться дальше, Алёне пришлось искать нового партнёра, причём хорошего уровня. Выбор Савченко пал на Бруно Массо, но он оказался французом: пришлось решать ещё и проблемы с паспортом.

Даже на той самой победной Олимпиаде до последнего сохранялась интрига: после короткой программы Алёна и Бруно шли четвёртыми, но выдали идеальную произвольную с мировым рекордом, на какие-то крохи обойдя соперников и став чемпионами. Пять Олимпиад потребовалось для этого Алёне Савченко – в Пхёнчхане ей было уже 34 года, но она всё же смогла прийти к мечте.

Алёна Савченко и Бруно Массо Фото: Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков

Этери Тутберидзе: история о том, как неудачливая спортсменка становится великим тренером

В качестве фигуристки Этери Тутберидзе не добилась серьёзных успехов. Травма отправила её из одиночного катания в танцы на льду, но и там не задалось: уже в 18 лет фигуристка приехала в США для участия в ледовом шоу.

В чужой стране Этери Георгиевне пришлось пережить множество потрясений, в том числе и теракт в Оклахоме 1995 года. В США она оказалась на грани нищеты и даже ночевала в приюте для бездомных, а после теракта оказалась в доме американского пожарного Нью Бейна. С его помощью Тутберидзе попала в труппу балета на льду Ice Capades, что позволило обрести какую-то финансовую стабильность.

После возвращения в Россию у Тутберидзе долго не получалось найти работу тренером – поначалу приходилось заниматься с оздоровительными группами. В 2008-м в её жизни появился каток «Хрустальный», где Этери Георгиевна и начала понемногу готовить чемпионок.

За три олимпийских цикла Тутберидзе превратила своё имя в центральный бренд российского фигурного катания. Кульминацией фильма можно было бы сделать Игры в Пхёнчхане, когда сразу две её ученицы боролись за золотую медаль в женском одиночном – но дома у Этери Георгиевны в это время умирала мама, и хладнокровно продолжать работу было очень сложно.

Этери Тутберидзе Фото: РИА Новости

Юлия Липницкая: история о яркой победе в юном возрасте и том, какую цену за неё пришлось заплатить

Историю одной из учениц Этери Тутберидзе можно рассказать и в отдельности. 15-летняя Юлия Липницкая, «девочка в красном пальто» с сочинской Олимпиады в одночасье стала мировой звездой. Ради главной победы в жизни Липницкая терпела лишения и боролась с собой, а после Игр жизнь спортсменки серьёзно изменилась.

Бешеная популярность и внимание фанатов, громкое расставание с тренером, попытка перезагрузки карьеры в олимпийском Сочи, драматичное последнее выступление (прямо во время произвольной программы на этапе Гран-при в Москве у Юли отказала нога) и в итоге лечение от анорексии в израильской клинике. Карьеру Липницкая завершила в 19 лет.

Теперь Юля – тренер академии «Ангелы Плющенко», в свои 24 года она уже мама прекрасной девочки. Она перезапустила себя, нашла то, чем ей действительно нравится заниматься. Перерождение с помощью любви, семьи и работы помогло «девочке в красном пальто» обрести счастье и гармонию.

Истории, которые развиваются на наших глазах прямо сейчас, тоже могут когда-то оказаться на экране. Олимпийская трагедия Камилы Валиевой и её дальнейшее перерождение после допинг-скандала, уникальный прокат Александры Трусовой, эмоциональное «Больше никогда не выйду на лёд», а затем возвращение в строй – но пока весь мир лишь застыл в предвкушении того, что будет дальше.