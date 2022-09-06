У Плющенко растёт будущая звезда. Сможет ли она противостоять фигуристкам Тутберидзе?

Первенство Москвы должно было стать рядовым турниром по фигурному катанию, однако, как это часто бывает, там, где находятся воспитанники Евгения Плющенко, не бывает проходных стартов. В «Мегаспорте» на одном льду встретились сразу несколько учениц двукратного олимпийского чемпиона, включая и тех, кто совсем недавно покинул ряды «Ангелов». Напряжение было колоссальное — каждая из девочек-квадисток мечтала о золоте, но победу неожиданно вырвала та, от кого этого и не ждали.

Мария Мазур не оставила шансов конкуренткам, продемонстрировав выдающийся прокат с четверным прыжком. Неужели именно она качнёт чашу весов в пользу Плющенко в его долгоиграющем противостоянии с Этери Тутберидзе?

Бывшая ученица Плющенко посыпалась на старте

Анастасия Зинина переживает непростой период. Её уход из академии Евгения Плющенко сопровождался эмоциональными высказываниями со стороны бывшего тренера, что не могло не отразиться на психологическом состоянии спортсменки. Кроме того, физическая форма фигуристки тоже оставляет желать лучшего. Несмотря на то что Настя отрицала наличие травм, в это верится с трудом. Проблемы с прыжками начались у неё ещё в короткой программе. Зинина серьёзно ошиблась на каскаде тройной лутц — тройной тулуп и опустилась на седьмое место.



В произвольной она и вовсе расклеилась. Первый заход на четверной тулуп оказался слишком неудачным — на скорости фигуристка попыталась сделать элемент практически с места, но в итоге скрутила лишь два оборота. После второго квад-тулупа спортсменка оказалась на льду, даже тройной сальхов вышел у Зининой неуверенным. В итоге Настя потеряла запал и во второй половине программы едва боролась за элементы. Из-за этого постановка под эпичную композицию Heart of glass группы Blondie выглядела блёкло и непрезентабельно. Оценки это только подтвердили: 126.83 балла, в сумме — 194,10. Не самый лучший результат.

Жилиной сменили программу, но результат прежний

Следующей на лёд вышла бывшая одногруппница Зининой Вероника Жилина. У неё также возникли сложности в первый день соревнований, но по другой причине. Фигуристка сменила короткую программу и вместо композиции Je t’aime в исполнении Франсуа Паради каталась под музыку из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро». Постановка, представленная на контрольных прокатах юниорской сборной России в августе, вызвала бурную дискуссию среди специалистов: многие были уверены, что выбранная музыка слишком взрослая для Ники, — хореографически спортсменка не справлялась. Тренеры фигуристки прислушались к критике и решили попробовать дать ей более понятную тему — по их словам, запасной план был сразу.

Вероника Жилина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«У меня изначально была предложена версия «Лебединое озеро» Чайковского. Чтобы она катала белого и чёрного лебедя. И параллельно мы делали Je t’aime. Это мы не отпускали, продолжали. Сейчас она в первый раз прокатала её на соревнованиях.

На контрольных прокатах мы показывали другую программу, Лена Радионова нам её ставила. Сейчас я взял нового хореографа — Владимира Анатольевича Могильду, он консерваторию окончил, много работал в Питере, в Швеции. Очень серьёзный специалист. Получилась неплохая программа, но нужно ещё доделать. Сезон только начинается, он длинный», — рассказал Плющенко в интервью «Спорт-экспрессу».



В произвольной программе Жилина оставила страстное танго Роксаны из мюзикла «Мулен Руж», но вновь оказалась небезупречна. Два падения с четверных сальховов существенно смазали впечатление от проката — ситуацию не спас даже красивый каскад из четверного и двойного тулупов. Ника изо всех сил старалась сохранить целостность программы, но частые ошибки мешали ей сконцентрироваться на артистической части постановки, и судьи остались этим не совсем довольны: с результатом в 199,72 балла Жилина стала третьей.

Ученица Плющенко выиграла первенство Москвы

Следом за Никой в последней разминке фигуристки обещали показать целую россыпь ультра-си, но не у всех это получилось. Мария Гордеева, занимающаяся в ЦСКА у тренера Сергея Давыдова, зашла на два квад-сальхова, один из них в сложном каскаде с тройным сальховом через ойлер, но оба раза неудачно: первый элемент был сделан с большими недокрутами, а второй закончился падением. В результате спортсменка оказалась вне пьедестала, финишировав седьмой. На одну позицию выше оказалась Мария Захарова из «Хрустального». Подопечная Анны Царёвой традиционно упала с четверного тулупа и допустила несколько грубых помарок на других элементах.



Бывшая ученица Этери Тутберидзе Любовь Рубцова лидировала после короткой программы, но в произвольной удача отвернулась от неё. Первые три прыжка завершились болезненными падениями: ни два тройных акселя, один из них в каскаде с тройным тулупом, ни сложнейший четверной риттбергер не покорились ей в этот день. Естественно, продолжать прокат после этого было тяжело, но Люба боролась до конца. С оценкой 196,26 балла за две программы она стала пятой.

Победу же одержала та, от которой этого не ждали. До старта первенства Москвы имя Марии Мазур было практически никому не известно, но пришло время это изменить. В «Мегаспорте» подопечная Евгения Плющенко представила лиричную постановку под композицию Уильяма Джозефа Cinema Paradiso. Мягкое элегантное катание буквально заворожило арбитров: качественные связки, нестандартные дорожки шагов и техничные вращения — эта девочка явно будет претендовать на самые высокие места в этом сезоне. Особенно если учесть, что в её арсенале также есть элементы ультра-си. В Москве Мазур приземлила четверной тулуп — неидеально, с недокрутом в 90 градусов, но всё же.



Если Маше удастся отточить этот элемент и прибавить во второй оценке, она будет способна конкурировать с лучшими ученицами Этери Тутберидзе. Вполне возможно, именно она станет той, кто качнёт чашу весов в пользу Евгения Плющенко в известном противостоянии двух знаменитых наставников.