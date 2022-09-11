На Гран-при выступила фигуристка-трансгендер. Кто она и как не нарушила правила ISU?

Мария Хоакина Кавальканти Рейкдаль – фигуристка из Бразилии, страны, где зимние виды спорта – редкость. Ей 14 лет, и она только что закончила выступления на дебютном этапе серии Гран-при среди юниоров. Особых успехов фигуристка пока не добилась: на турнире она заняла предпоследнее место, опередив только спортсменку из Эквадора Валентину Куэву.

К 14 годам Мария Хоакина дважды выиграла чемпионат Бразилии среди юниоров в женском одиночном катании, также она занимается фигурным катанием на роликовых коньках. Но какое-то время назад она не могла соревноваться – всё из-за того, что является трансгендерной фигуристкой.

Рассказываем о том, как эта удивительная молодая девушка пришла к фигурному катанию, как ей мешали соревноваться на родине и как начинается её международная карьера в связи с новыми правилами ISU.

Рейкдаль — одна из самых талантливых фигуристок Бразилии

Мария Хоакина родилась в Куритибе, по документам её имя, данное при рождении – Жоао. Родители усыновили её вместе с братом и сестрой, и очень скоро оказалось, что Жоао чувствует себя девочкой. Взрослые были в смятении, но затем приняли дочь как есть, и она сама выбрала себе новое имя.

До постановки диагноза Мария чувствовала себя очень подавленно, заметно отличалась от других детей по настроению, поскольку не могла быть той, кто она есть на самом деле. Но когда в ней начали видеть её настоящую, ситуация изменилась.

Мария Хоакина Рейкдаль Фото: из личного архива Марии Хоакины Рейкдаль

Бывало, что на соревнованиях Марию Хоакину объявляли как Жоао, и это вызывало резкую реакцию – как со стороны других участников и зрителей, так и со стороны девочки и её семьи. В 11 лет Марии пришлось столкнуться с первыми серьёзными трудностями: она взяла серебро на чемпионате Бразилии по катанию на роликах и должна была участвовать в чемпионате Южной Америки, но из-за проблем с документами ей отказали в участии. Через суд семья Марии смогла добиться правды, и девочку допустили до соревнований.

Но на самом турнире фигуристке как будто бы хотели вставить палки в колёса: внезапно поменяли порядок выступления участниц, и Марии пришлось кататься первой, причём фактически без разминки. В интервью BBC отец юной спортсменки отметил, что Мария переволновалась и упала четырежды, что для неё совсем не свойственно.

«Если мне не будут давать соревноваться, то мне будет очень грустно, но я буду продолжать тренироваться», – отмечала Мария Хоакина в том сюжете. Сейчас она действительно получила возможность состязаться на льду.

Что ISU думает по поводу трансгендеров и переходов из одного вида в другой?

В 2021 году Международный союз конькобежцев (ISU) выпустил коммюнике, в котором регламентировал участие в стартах фигуристов-трансгендеров:

Если девушка чувствует себя мужчиной и хочет сменить вид, то достаточно лишь заявления в инстанцию. После курса гормональной терапии вернуться в женское одиночное будет невозможно.

Если юноша/мужчина чувствует себя женщиной и хочет сменить вид, то в дело вступает уровень тестостерона: на протяжении 12 месяцев до, а затем во время турнира нужно иметь показатели не более 5 нмоль/л.

Когда Марии было 11 лет, её уровень тестостерона находился на отметке 0,5 нмоль/л, по словам отца, это было даже меньше, чем у её сестры Талии, которая является девочкой от рождения.

Пока не начался пубертат, фигуристка сможет выполнять эти условия: она не имеет какого-то преимущества над соперницами в связи с тем, что появилась на свет мальчиком. Но ближе к периоду полового созревания уровень тестостерона начнёт расти, и, скорее всего, ей придётся выполнять гормональную терапию.

Такую терапию для понижения тестостерона проходили и обычные спортсменки – женщины с высоким уровнем этого гормона. Яркий пример – бегунья Кастер Семеня из ЮАР, которой был закрыт путь к коронным дистанциям из-за уровня тестостерона, схожего с мужским. На дистанции от 400 м до одной мили это правило от World Athletics работает, на других – нет, так что после неудачного опыта с терапией Кастер переквалифицировалась в стайершу.

Кастер Семеня на соревнованиях, 2022 год Фото: Andy Lyons/Getty Images

Как Мария Хоакина дебютировала на соревнованиях ISU?

На этапе Гран-при среди юниоров в Риге Мария выступила не очень удачно – заняла предпоследнее, 33-е место. Её результат по сумме двух программ – 79,45 балла.

В короткой программе фигуристка каталась под саундтрек к мультфильму «Кот в сапогах», сделав каскад двойной флип – двойной тулуп, двойной аксель и двойной риттбергер. Вращения и дорожка вышли первого уровня сложности. В произвольной программе фигуристка пошла на тройной сальхов, не докрутила его, но не упала, а в остальном также обошлась двойными прыжками. Музыка к программе – вновь из мультфильмов, на этот раз это «Ледниковый период» и «Рио».

Несмотря на результат, фигуристка наверняка была счастлива. Она смогла откататься без падений, имела возможность представлять свою страну и заниматься любимым делом.