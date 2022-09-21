«Валиеву кидают под поезд, но что насчёт Этери?» Иностранцы требуют наказать Тутберидзе

Допинговая история Камилы Валиевой возобновилась всерьёз впервые после февральской мистерии: сперва спортивный агент Андрей Митьков сообщил, что РУСАДА нашло доказательства вины фигуристки, а затем вступил незабвенный американец Дэвид Лис и вбросил ещё более серьёзную бомбу. Журналист The Skating Lesson заявил, что проба «Б» российской фигуристки дала положительный результат.

«Вчера я узнал, что образец «Б» положительный», — написал Лис, а позже уточнил, что получил информацию от источника в «Самбо-70».

«Кто-то удивлён?» — отреагировала в реплаях олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель.

«Выгоните её из сборной»

В России не верят ни единому слову Лиса: за пару часов после его инсайда отреагировали Татьяна Тарасова, Ренат Лайшев, хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков. Но в «Твиттере» иностранцы — не только Дюамель, но и обычные болельщики — не сомневаются в вине Валиевой.

«Пока ничего не подтверждено, но в России была государственная поддержка допинга. Думать, что запрещёнку принимала только Валиева, немного наивно. Россияне — профи подделки допинг-тестов», — уверена @luisaloveshoney.

Комментарий болельщика

«Значит, проба Валиевой оказалась положительной? Выгоните её из сборной», — призывает @nhcelaine.

Комментарий болельщика

«Если бы они ожидали, что проба «Б» будет какой угодно, но не положительной, её бы вскрыли сразу же, в феврале. Но они никогда не утверждали даже то, что это был ложноположительный результат — они говорили о непроизвольном потреблении. Так что даже их собственный дурацкий аргумент с дедушкой Валиевой говорит о том, что проба «Б» должна быть положительной», — пишет @ann_prk.

Комментарий болельщика

Переживают и за других российских девчонок, которые могли попасть на Олимпиаду, если бы информацию о триметазидине Камилы объявили до поездки в Пекин. Правда, в том числе и за травмированную Алёну Косторную — она не участвовала в отборе из-за перелома — но незадачливому юзеру быстро на это указали.

«Представьте Лизу [Туктамышеву] или Алёну [Косторную], которые видят положительную допинг-пробу и думают: «Это место на Олимпиаде должно было стать моим!» Лично я разозлился бы», — пишет @stanningshit.

Комментарий болельщика

«Не забудьте про Этери и доброго доктора»

А ещё упоминают Этери Тутберидзе – по мнению иностранных фанатов фигурного катания, ответственность должна понести тренер, и РУСАДА не следует жертвовать несовершеннолетней фигуристкой в пользу знаменитой наставницы.

«Проба «Б» почти всегда оказывается положительной. Думаю, Валиева не будет брошена под поезд по многим причинам, а виновной окажется Этери или врач», — предполагает @VSeta8.

Комментарий болельщика

«Ну, они кидают под поезд Валиеву. А что насчёт Этери?» — вопрошает @NetAesthetic.

Комментарий болельщика

«Смотрите, как они обвинят в этом Валиеву без последствий для Этери и компании», — уверен @crying0shame.

Комментарий болельщика

«Хорошо, накажите Валиеву, но, пожалуйста, не забудьте про Этери и доброго доктора Шветского. Потому что ребёнок не мог просто пойти в аптеку и купить эти лекарства», — рассуждает @TheGreenManuela.