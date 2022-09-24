«Хочу пожелать покороче язык и побольше мозгов». Что говорили фигуристы после прокатов

Контрольные прокаты сборной России стали возможностью не только увидеть новые программы фигуристов, но и пообщаться с ними спустя долгое межсезонье. В микст-зоне спортсмены подробно рассказали о своих постановках, самочувствии и целях на сезон. Кто-то отвечал буднично, а кто-то развёрнуто и очень ярко.

Мы собрали самые главные высказывания наших фигуристов с первого дня контрольных прокатов в один материал. Жёсткий ответ Самарина на информацию о повестке, весёлая история от Мишиной и Галлямова о Москвиной и настроения Трусовой, Валиевой и Туктамышевой – в этой статье.

Платье-трансформер в танцах на льду

Хедлайнерами танцев на льду в отсутствие трёх лидирующих пар стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Фигуристы представили эффектное латино, но больше публику поразил не сам танец, а трюк со сменой костюма партнёрши. Во время постановки Лизино платье трансформировалось из яркого леопарда в лаконичный наряд с блёстками.



Фигуристка рассказала, как у неё возникла идея привнести платье-трансформер в танцы на льду.



«Изначально мы просто хотели добавить леопардовое платье. То есть я хотела, я предложила, а мужчины меня поддержали. А потом я подумала… У нас были перестановки с музыкой, и мне почему-то захотелось поменять образ. И почему бы не сделать платье-трансформер? С Евгенией Косыгиной, со специалистом по костюмам, мы попытались что-то сделать. Это было очень сложно, чтобы всё сидело как надо. Костюм только приехал, будем дорабатывать ещё», — рассказала Худайбердиева журналистам.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Трусова и Валиева расстроили новостями о травмах

Александра Трусова начала своё выступление в микст-зоне с безрадостных новостей – у фигуристки травма спины. Пока Русская ракета бережёт себя и излишне не рискует, но это касается только прыжков. С образами Саша продолжает экспериментировать: в этом году она катается под блюз. Причём предложила идею программы фигуристка сама, а тренеры её одобрили.

«Настроение отличное, но надо сказать, что катаюсь сейчас в сберегательном режиме, у меня травма спины. Я почти не каталась, но решила выступать, потому что меня ждут болельщики. Неделю не каталась, неделю был один лёд. Я бы вообще не каталась, если бы не выступления.



Что касается программы, мне очень комфортно и очень нравится. Ко мне подходили и прямо спрашивали: «Что хочешь?». Обычно ставят и спрашивают: нравится или не нравится. Я назвала несколько образов, в том числе блюз. Даниилу Марковичу понравилось, и вот, блюз. Сегодняшнее платье останется на весь сезон», — рассказала Трусова.

Необычной программой поразила и Камила Валиева, но авторами задумки для её постановки стали тренеры. Они придумали послание, которое фигуристка транслирует в начале программы с помощью азбуки Морзе, и болельщики должны его разгадать. Многие прочли в движениях Камилы слово «борись», но девушка опровергла эту версию. Загадка оказалась сложнее, чем казалось сперва.



К сожалению, Валиева тоже расстроила новостью о своей травме. Пока фигуристка тренируется в облегчённом формате, избегая четверных прыжков, но она очень надеется вернуть прежнюю форму.



«За историю постановки отвечают Даниил Маркович и Этери Георгиевна. Сначала Даниил Маркович показал музыку, мне очень понравилось, и тогда он предложил такую историю: в начале программы я азбукой Морзе простукиваю какое-то слово, которое мы решили загадать для наших болельщиков, телезрителей. Я из будущего передаю себе это послание. Болельщики уже разгадали? Это же круто! Но это не слово «борись».



Не могу сказать, что готова, как в прошлом году. В этом году будет тяжелее. Борьба ли это с самим собой? Не борьба, по ступенечке, осторожно возвращение в форму. Пока у меня есть травмы, поэтому мне нельзя падать с четверным. Вообще падать нежелательно. Сейчас становится лучше, травма сильно не беспокоит, но если я неудачно упаду… Не буду торопить события, подожду полного восстановления. Это начало сезона, до следующих стартов у нас месяц», — рассказала Валиева.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«В сезоне цель выжить. Шучу»

Елизавета Туктамышева вышла в микст-зону достаточно грустной и долго подбирала слова, чтобы ответить на вопрос о своём настроении. Тем не менее фигуристка держится и продолжает бороться. Ей предстоит 12-й взрослый сезон на взрослом уровне, и она не оставляет надежд, что сможет приземлить на одном из стартов четверной.



«Настроение часто меняется в последние месяцы, достаточно кардинально. В Питере было такое себе состояние, здесь уже лучше, видимо, когда масштабное мероприятие, ты в него вливаешься, когда всё создаётся ради этой атмосферы начала сезона, у тебя по старой памяти появляются эмоции, чтобы улыбаться, общаться.



Травма и болезнь подкосила, я не в самой оптимальной форме, я буквально недавно начала кататься и думала, что всё будет намного хуже на самом деле, но чувствую сегодня я себя хорошо, прекрасно, мышцы пришли в более-менее сносное состояние, эта ошибка на флипе не связана с моей болезнью.



В сезоне цель выжить. Шучу. Надо получать удовольствие, может, побольше поработать над четверными, так как обычно в сезоне не успеваю. Вот будет прыжковый фестиваль, возможно, на этом акцент будем делать. Может, когда-нибудь в жизни я покажу его официально на публике, это было бы круто», — рассказала Туктамышева.

«Пранк зашёл слишком далеко»

Анастасия Мишина и Александр Галлямов с позитивом входят в новый сезон. Фигуристы запускают флешмоб #ВальсируемСМишками, призывая болельщиков делиться контентом, который может касаться их новой программы. Но гораздо больше Настя и Саша удивили милой историей о том, как они с Тамарой Москвиной отрабатывают элементы на тренировках.



«Когда мы, условно, ставим спираль, я всегда пробую сначала с Тамарой Николаевной, и тогда она говорит Насте тоже сделать этот элемент. Не стоит недооценивать то, что может делать Тамара Николаевна», – сказал Галлямов.



«Она перестала делать поддержки только пять лет назад», – добавила Мишина.



«Как-то мы решили пошутить, она мне говорит: «Сделай поддержку», а я спрашиваю: «Как, с вами или с Настей?» Она такая: «Конечно, со мной!» Пранк зашёл слишком далеко, и она была готова сделать её», – рассказал Галлямов.

«Если вы хотите интриг, вам нужно заниматься другим делом»

Мужчины-одиночники же были настроены на более серьёзный лад. Марк Кондратюк высказал достаточно необычную мысль о том, почему не стоит ставить цель на сезон.



«Цели на сезон никогда не ставлю. Мне кажется, проще не ставить цель конкретную, потому что, если её не достигаешь, это больший удар по психике. Лучше кататься в своё удовольствие», — сказал Кондратюк.



Близка эта точка зрения и Александру Самарину, которому надоело всё время что-то доказывать.



«Я катаюсь в своё удовольствие. Я, честно, устал всё время что-то доказывать, я один из самых возрастных пацанов мужской сборной, поэтому я получаю удовольствие», — сказал Самарин.

Александр Самарин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но гораздо больше всех интересовал вопрос о том, как у Саши дела с военкоматом. Накануне контрольных прокатов в соцсетях пронёсся слух о том, что Самарину пришла повестка. Фигурист категорично ответил всем, кто распространял эту информацию. Жёстко, но справедливо.

«Хочу пожелать девочке, не помню, кто она и откуда, а также другу подруги — людям, которые запустили новость про то, что мне пришла повестка, чтобы у них был немножко покороче язык и побольше мозгов. Пусть каждый занимается своим делом. Брать информацию из группы в 200 человек — так делает даже не жёлтая пресса… Лучше почитать фанфики и там насобирать — интереснее будет. Если вы хотите интриг, вам нужно заниматься другим делом. Все же знают, что сегодня прокаты. Люди делают не очень хорошо», — сказал Самарин.



Пожалуй, самым позитивным фигуристом в микст-зоне был Макар Игнатов. Ученик Евгения Рукавицына очень ярко прокомментировал идею проведения турнира по шоу-программам, заранее назвав победителя.



«Мне кажется, выиграет Ягудин в любом случае, но было бы интересно поучаствовать, какую-то идею крутую придумать. Почему выиграет Ягудин? Я был на шоу в Сочи, он отвязный парень. Очень свободный. Играючи и умело взаимодействует с публикой», – сказал Игнатов.