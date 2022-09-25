Отсылка с капюшоном шедевральна, но цинична. Зачем снова окунать Валиеву в её кошмар?

Камила Валиева удивляет постановками второй день подряд. В короткой программе она зашифровала азбукой Морзе слово, которое предлагалось разгадать болельщикам и журналистам, а в произвольной и вовсе продемонстрировала «Мегаспорту» и телезрителям настоящую эмоциональную феерию. Растрогалась даже строгая Этери Тутберидзе.

Произвольная программа Камилы поставлена под музыку из драматического фильма «Шоу Трумана». Даже не смотревшим кинокартину и просто прочитавшим выдержки из Википедии и рецензии было ясно, что нас ожидает психологический триллер. Так и произошло. И даже больше.

Даниил Глейхенгауз всегда продумывает для программ своих воспитанниц подробнейшие либретто. В этот раз они с Этери Тутберидзе задумали сделать аллюзию на Олимпиаду-2022: вернее, на произошедшее в Пекине с Камилой Валиевой. Допинговый скандал, обвинения, ожидание судебных заседаний и драма в произвольной программе личного турнира.

Всё это оказалось обыграно в постановке. И выпуски новостей, где сначала не фигурировало фамилии российского фигуриста, сдавшего положительную допинг-пробу, но потом почти все олимпийские репортажи стали посвящать Валиевой, забыв о победах и медалях в других видах спорта. В конце проката (без элементов ультра-си) Камила набросила на голову капюшон, и это действительно стало кульминацией, из-за накала заставившей прослезиться и зрителей, и саму фигуристку, которая заново прожила те олимпийские эмоции.

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Слово «капюшон» во время Олимпиады стало нарицательным в фигурных кулуарах. Когда было неизвестно, допустят ли Валиеву до личного турнира, она всё равно ходила на тренировки (с разрешения соответствующих органов) — а возвращалась через микст-зону, своеобразный тоннель из журналистов, среди которых были и иностранцы, крайне щепетильно относящиеся к русскому допингу. Они пытались задать Камиле вопросы — возможно, иногда чересчур настойчиво — и тогда ещё 15-летняя спортсменка укрылась от них под капюшоном.

Так что отсылка была тонкой, точной и душераздирающей. И, наверное, до ужаса циничной.

Камила Валиева в капюшоне на Олимпиаде Фото: личный архив журналиста «Матч ТВ» Влада Жукова

Валиеву ещё раз заставили окунуться в тот кошмар

Дело в том, что через тот журналистский тоннель, которым иностранную прессу до сих пор попрекают российские эксперты, Камила шла совершенно одна. Да, штаб Тутберизе, помимо неё, привёз на Игры ещё двух фигуристок — Анну Щербакову и Александру Трусову, которым тоже нужно было уделять столько же внимания. Но, кроме самой Этери, у бортика находились второй тренер Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз. Есть, наконец, пресловутый доктор Филипп Шветский, которого слухи и назначают главным виновником допингового дела.

Но с Камилой не пошёл никто, ни один из них — и только на следующий день, после разгромной критики от болельщиков в соцсетях, девушку (в чьих-то глазах даже девочку) сопровождал представитель олимпийского комитета России. Теперь тренерский штаб возвёл историю в абсолют, сделав её нарицательной и показательной.

«Она же ребёнок!» — такой в феврале была риторика защитников Камилы, не веривших в возможность применения допинга. И ей правда пришлось пережить множество дней, которые оказались бы психологически тяжелы для любого взрослого. Да, положительная допинг-проба была, но не сама же Валиева купила в аптеке запрещённый триметазидин и приняла, не согласовав с медицинским штабом и тренерами?

Даже сейчас Татьяна Анатольевна Тарасова, комментировавшая прокат в эфире Первого канала, посетовала: «Все нервы ей истрепали! И нам истрепали. Ну как же! Ни с того ни с сего такие наговоры на девочку».

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но теперь «девочку», фактически ещё ребёнка, пусть уже не защищённое лицо (фигуристке исполнилось 16 лет), снова заставили окунуться в тот кошмар. Камила артистична как никто другой и всегда «проживает» свои программы — а значит, помимо контрольных прокатов, ей придётся пережить те жуткие эмоции на двух этапах Гран-при и в финале (вряд ли она туда не отберётся), на чемпионате России и Кубке Первого канала. Ещё пять раз, а учитывая эмоциональную реакцию зрителей, программу запросто переделают в показательную и выставят на шоу как удачный продукт.

Но ведь Камила сама согласилась на эту идею?

Вот что сказала фигуристка в микст-зоне:

«Над постановкой работали с Даниилом Марковичем и Этери Георгиевной, как обычно. Они спросили заранее — хочу ли я трогать эту тему. Мне казалось, что её можно и нужно «проживать». Я согласилась.

Когда я сейчас вышла, меня будто заново туда окунули, снова наворачивались слёзы, а нужно показать программу. Появилась дрожь, но я счастлива, что это стало моей произвольной программой, что я смогла показать это людям».

С одной стороны, никаких вопросов — мнением Камилы поинтересовались, и она сама дала добро на такую тематику. Дала добро как взрослая спортсменка, понимающая, что ей нужно, и готовая снова проживать самый неприятный момент своей жизни. Готовая делать свою работу — показывать эту программу на льду и показывать максимально хорошо.

Но тогда нужно прекратить разговоры о том, что она ребёнок, которого несправедливо обидели. Иначе это выглядит действительно цинично: ребёнка раз за разом заставляют заново участвовать в кошмаре.