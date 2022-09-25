Валиеву беспощадно сломали на Олимпиаде. Мы больше никогда не увидим прежнюю Камилу?

На контрольных прокатах в Москве Камила Валиева представила яркую постановку под музыку из космического фильма. Окружённая ореолом таинственности, она произвела неизгладимое впечатление на публику, которая до последнего пыталась разгадать шифр, запечатанный в хореографию при помощи азбуки Морзе.

Но пока зрители были заняты поиском кодового слова, они не заметили, что в послании фигуристки для самой себя больше безнадёги и отчаяния, чем веры в светлое будущее. Очевидно, сказываются ужасы Олимпиады в Пекине, где одну из величайших спортсменок современности пытались сломать иностранные чиновники.

Этот год будет для Валиевой невероятно сложным. Так увидим ли мы ту самую, прежнюю Камилу, в которую влюбились миллионы людей по всему миру?

Таинственное послание для себя из прошлого

Болельщики наконец увидели новые программы фигуристов и оценили их подготовку к грядущему сезону. Основное внимание, конечно же, было приковано к бывшим олимпийцам, пережившим непростой год в борьбе за путёвку в Пекин. Для Камилы Валиевой Игры и вовсе завершились трагически, поэтому видеть её вновь на катке «Мегаспорта» было вдвойне приятно.

Спортсменка вышла на лёд с оригинальной короткой программой, премьеру которой ждали, наверное, больше всего. Ещё в межсезонье было известно, что она поставлена под музыку из фильма «Интерстеллар». Тренерский штаб Тутберидзе устроил масштабную пиар-кампанию, расхваливая очередное творение Даниила Глейхенгауза, который обещал зрителям сюрприз.

Оказалось, что им стало специальное послание, зашифрованное в хореографии азбукой Морзе. Перед стартами Камила наглядно продемонстрировала, как выглядит подобный алфавит, а затем отправилась на лёд, чтобы во всеуслышанье рассказать, что чувствует. Эффектная лирическая постановка началась с громогласного: «Вера» — именно это слово загадала фигуристка.

Символичнее и придумать было нельзя. Учитывая случившееся в столице Поднебесной — обвинения в применении допинга, массовые гонения и постоянное психологическое давление, повлёкшее за собой срыв произвольной программы в личном турнире, можно сказать, что лишь вера смогла бы помочь Валиевой справиться с самым горьким поражением в жизни. Камила и сама признала, что именно недостаток уверенности в себе подкосил её в Китае:

«Это то слово, которого мне, наверное, немного не хватило на Олимпиаде. Послание для себя», — объяснила она.

Травма заставляет опасаться любых прыжков

Выступление ученицы Этери Тутберидзе стало настоящим откровением. Даже без тройного акселя или каскада ультра-си тройной лутц — тройной риттбергер, который Валиева освоила недавно, её короткая программа выглядела впечатляюще. Единственное — не хватило свежести в прочтении. Такой образ у Камилы мы видели не единожды, и она по-прежнему хороша в нём, но вау-эффекта, увы, он не произвёл. Причин для этого может быть несколько: постановка ещё не отточена до идеала (всё-таки лишь начало сезона), в сравнении с олимпийской программой или более ранним «Штормом» эта кажется блёклым самоповтором без явных танцевальных фишечек, а может, Камиле просто недостаёт привычной одухотворённости.

Моральное состояние фигуристки остаётся тайной за семью печатью, но намёк на глубокую саморефлексию есть. Главный турнир четырёхлетия запомнился не атмосферой праздника, а всеобщей подавленностью, и устранить ощущение безнадёги и отчаяния — первостепенная задача для спортсменки. Загвоздка лишь в том, что снова выйти на недосягаемый уровень, избавившись от сомнений в себе, невозможно, когда есть проблемы со здоровьем.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Валиева рассказала, что мучится с травмой, которая не даёт ей спокойно исполнять не только четверные, но и вообще любые прыжки. Сейчас воспитанница «Хрустального» боится элементов как огня, постоянно думая о том, что будет, если она неудачно приземлится. Страх прыжков погубил не одну фигуристку, и Камила может войти в их число. По крайней мере, она опасается их, что не позволяет ей раскрепоститься.

«Не могу сказать, что готова, как в прошлом году. В этом году будет тяжелее. Борьба ли это с самой собой? Не борьба, но осторожное, по ступеньке, возвращение в форму. Пока у меня есть травма, поэтому мне нельзя падать с четверных. Вообще падать нежелательно. Сейчас становится лучше, она сильно не беспокоит, но если я неудачно упаду… Не буду торопить события, подожду полного восстановления. Это начало сезона, до следующих стартов у нас месяц», — обрисовала ситуацию Валиева после короткой программы.

Валиеву ждёт сложный сезон после Олимпиады

Очевидно, что этот сезон будет для фигуристки невероятно трудным. Ей не только нужно забыть кошмар Олимпиады, где на неё вешали ярлык грязной спортсменки, но и обрести ту самую веру, потому что её таинственный шифр — это не для фанатов, любовь которых безусловна, а для себя — той маленькой 15-летней девочки, которая думала, что осталась один на один с жестоким бездушным миром за пределами пекинского катка.

«На Олимпиаде я не смогла понять, что меня поддерживают. Почему-то именно в тот момент подумала, что я одна, а для меня это очень плохо. Как будто ты один выходишь, у меня так было. Когда я встала в начальную позу, по моим глазам уже было видно, что меня окутал страх», — говорила Валиева на VK-фесте, и, похоже, это её неопределённое состояние продолжается.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На данный момент ей необходимо полноценное даже не столько физическое, сколько моральное восстановление, ведь проблемы с психологией были у Камилы и раньше, а сейчас есть риск их обострения. Фигуристка должна вновь стать полноправным лидером сборной, набрать оптимальную форму и стать прежней собой — той, кого мы ещё надеемся увидеть. Для этого ей лишь нужны помощь врача, пара мудрых советов от Этери Георгиевны и ваша поддержка. Так давайте же сделаем это вместе и поболеем за Камилу во время произвольной программы!