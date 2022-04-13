«На чемпионате России была злость». Большой разговор с Худайбердиевой и Базиным

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин только недавно встали в пару, но уже показывают отличный прогресс. За два сезона совместного катания они доросли до бронзы чемпионата России и роли первых запасных на главные старты. Но амбиции у Лизы и Егора куда больше — фигуристы мечтают попасть на Олимпиаду и завоевать там медаль. И сделать это они планируют на ближайших Играх в Милане, раз в Пекине не получилось.

О непопадании на Олимпиаду-2022, эмоциональных высказываниях на чемпионате России и образовании своей пары Худайбердиева и Базин рассказали в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Самые яркие цитаты — в нашем материале.

Базин — о том, почему распалась их пара с Евдокимовой

Егор: Когда мы начали кататься с Соней [Евдокимовой], мне было 10. 14 лет мы катались вместе. Мы распались из-за обстоятельств: это были неудачные результаты на чемпионате России 2019 года, Сонина травма и моё желание кататься дальше. Я люблю этот спорт, и я очень сильно хотел кататься ещё, не реализовал себя, не хотел заканчивать. Естественно, я хотел поехать на Олимпиаду, в перспективе побороться за какую-то медаль, возможно, за первое место. Первый пункт у нас пролетел, поэтому придётся сразу ехать за медалью (смеётся).

Худайбердиева — о том, как начала кататься с Базиным

Лиза: Никита Назаров был моим первым партнёром, он взял меня совсем маленькой одиночницей, за руку, можно сказать. Для меня тоже была боль в сердце, когда мы распались. Но так получилось.

Распалась наша пара с Никитой, потом я покаталась чуть меньше года с Андреем. Мы удачно набирали по ходу сезона — это были юниорские старты, которые серьёзного значения не имеют, но в душе ты вспоминаешь ваш первый совместный старт, первую победу над самим собой как что-то невероятное. Мы набирали-набирали обороты, но, как часто бывает в юниорских танцах, на международной арене финал Гран-при у нас не задался, были другие цели на первенстве России — мы стали четвёртыми и не поехали на чемпионат мира. И потом, собственно, поступило предложение со стороны Егора и тренерского штаба.

Базин — о том, почему встал в пару именно с Лизой

Егор: Встать в пару с Лизой предложил Олег Иванович Судаков, мой тренер. Мы оба не видели ни одной девочки лучше Лизы на тот момент. Но в моей голове это не укладывалось, думал, она вряд ли согласится.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Худайбердиева — о том, как встала в пару с Егором

Лиза: На первенстве в Саранске мне сказал мой тренер, что со мной поговорит Олег Иванович. Я спросила: «Зачем?». Он сказал: «Ну послушай его, он тебе хочет что-то предложить». У меня это вылетело из головы, я была на эмоциях, отвлеклась. Потом он ко мне подошёл, сказал: «Пошли, поговорим». Мой тренер был в курсе, для него это не стало шоком. Естественно, я предполагаю, Олег Иванович сначала созвонился с моим тренером, потому что я в целом ещё была в сезоне. Весь январь я активно готовилась к соревнованиям, а у Егора чемпионат России в конце декабря прошёл.

Долго думали, сутки я сидела одна, с папой разговаривала, думали как, куда. Мне кажется, через три-четыре дня мы с папой поехали в Тольятти.

Худайбердиева — о переходе из одиночного в танцы

Лиза: Когда я переходила в танцы, для родителей это был удар. Папа очень хотел, чтобы я, видимо, была на месте Алины Загитовой, чтобы стала олимпийской чемпионкой и прыгала до небес. Но я объективно в какой-то момент поняла, что у меня этого не получится и надо либо идти учиться, не тратить время, деньги родительские. Это было в 12 лет.

Помню, я приехала на этап Кубка России в Самару, заряженная, всё межсезонье мы работали с тренером, Ольгой Сергеевной Сапроновой, я у неё единственная взрослая была по кандидатам. Мы выучили два тройных в недокрут, думали, сейчас приедем, будем за пятёрку бороться. Я стала 24-я или 31-я, уже не помню. Я откатала произвольную, села на трибуну, и выступала тогда Полина Цурская. Она уже тогда делала каскад лутц-тулуп три-три с руками наверх. И после Полины делает такой контент ещё 15 человек. Я приехала домой и поняла, что не смогу их нагнать, даже если захочу, и надо либо заканчивать, либо что-то пробовать.

Я захотела в танцы, потому что это был постолимпийский сезон после Сочи. Это же была домашняя Олимпиада, все люди спорт смотрели: и на Катю [Боброву] с Димой [Соловьёвым] смотрели, и на Лену [Ильиных] с Никитой [Кацалаповым]. Я думала, красиво как, надо же. Мне понравилось, я сказала родителям, они говорят: «Нет, зачем, почему. Если хочешь, за свой счёт покатайся». То есть доехать — сама, покушать — сама, соревнования — сама. Прошёл месяц, они посмотрели, что я не разнылась, не говорила: «Помогите мне, я больше не хочу», мне нравится. Они видели, что я прихожу после тренировки домой в пять часов и смотрю все соревнования: старший возраст, первенство России, интересуюсь, безвылазно на YouTube. Они поняли, что мне нравится, и, естественно, помогали мне, пока меня на зарплату не поставили.

Базин — о детстве

Егор: В самом детстве, когда я только начал кататься, меня дедушка на тренировку возил. Ну и потом лет с 12 я один на автобусе гонял, в школу ходил. У меня близко всё в Тольятти, 10-15 минут я на автобусе ехал, шёл на тренировку, между тренировками где-то гонял, может, в школу ходил (смеётся). Потом шёл на тренировку, приезжал, возвращался домой. Плюс-минус я с 12 лет самостоятельный.

Худайбердиева и Базин — о том, почему «не умеют кататься»

Егор: Мы с Лизой попробовали в Тольятти — ну прикольно. А потом я понял, что кататься не умею: сердцу тяжело, страшненько.



Лиза: Он 15 лет катался за руку с одним человеком (с Софьей Евдокимовой. — Прим. «Чемпионата»).

Егор: Мы с Соней друг друга чувствовали.

Евдокимова и Базин на чемпионате Европы Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Лиза: Они могли ехать в одну сторону, а мы поняли, что едем в разные. Причём не только в разные стороны, но и по-разному. Оказалось, что у нас максимально по-разному поставлена техника. Нам даже отчасти на руку сыграла пандемия. Пока все ждали, мы вроде как привыкали друг к другу и учились. До сих пор иногда, когда заканчивается сезон, мы начинаем просто кататься в паре и понимаем, что оба не умеем кататься (смеётся), всё такое неудобное.

Егор: Это может выглядеть нормально, но в голове и по ощущениям не то. Иногда кажется, что ты очень медленно едешь, ползёшь, оба кривые.

Лиза: Борьба. Ощущение, что вы рассыпетесь и вас разорвёт в разные стороны.

Базин — о том, каково кататься со своей девушкой

Егор: Я всю жизнь держал за руку одного человека, а тут пришлось другого. Никаких чувств я не испытывал, просто перестройка жизни моей была, не более. Кататься с Соней было тяжело. Я в основном кричал, ругался, потом извинялся, чтобы работать. В какой-то момент куча наваливалась, ей было тяжело. Есть живые примеры, кто так делает, у кого всё получается, главное — настрой, взаимопонимание.

Худайбердиева и Базин — о том, почему вернулись к прошлогодней программе

Лиза: Мы боялись возвращаться к прошлогодней программе, но всё совпало: в «Отелло и Дездемоне» и нам было некомфортно, и критики было много.

Егор: Мы подумали, что после такой программы нужно тоже что-то с историей, позвали профессионалов. Поработали в зале, и это, наверное, была наша ошибка. Не срослось, мы должны были делать это под наш спорт. Получилось грузно, тяжеловато, хотелось какой-то лёгкости. Когда мы вернули «старичков», мы решили её переделать, изменили процентов 60. Так легко стало, мы выдохнули и с этой программой поехали в турне из трёх соревнований: в Сочи, Казахстан и Ригу.

Лиза: Так получилось, что был пандемийный сезон и не было международных стартов, кроме домашнего этапа Гран-при. Международные судьи не видели этой программы вживую. И за сезон мы не то чтобы её вкатали, даже толком не прочувствовали. Решили поменять костюмы, доработать, и она, мне кажется, заиграла.

Худайбердиева и Базин — о «Ромео и Джульетте» Степановой и Букина

Егор: Что я увидел у них в этом году в произвольном танце, что они пытались сделать больше модерн руками какой-то. Для них это было новое, они катали что-то непонятное. Я увидел у них новый стиль танца рук.

Лиза: Мне нравилась программа, движения, но я не понимала и сейчас не понимаю, почему это «Ромео и Джульетта». Там и музыка — ты не сразу понимаешь. Крутая программа, ребята круто катаются и показывают новые движения для себя. Как спортсмен ты сразу видишь, что они старались, много работали. Но я всё равно не до конца поняла эту программу, потому что она абстрактная, но с отсылкой к «Ромео и Джульетте».

Александра Степанова и Иван Букин Фото: Евдокимова и Базин на чемпионате Европы

Худайбердиева — о целях на олимпийский сезон

Лиза: В начале сезона летом мы составляли план соревнований, но решили, что не будем думать про Олимпиаду. Пар было очень-очень много, и мы были вообще не лидерами во второй части сборной страны. Чтобы себя не расстраивать, мы решили не думать, что обязательно туда попадём. Мы думали, что будем работать и если попадём, то попадём. Если не попадём, то мы просто должны быть молодцы сами для себя, что делали свой максимум, постарались и сами себе ещё и понравились

Базин — о злости на чемпионате России

Егор: На чемпионате России после короткого танца была злость, при том что мы откатали вроде хорошо. Потом кто-то начал срывать, мы начали подниматься, мы обрадовались очень сильно, что стали третьими, но это учитывая, что Никита не катался. Это всё налилось: мы обрадовались, что стали третьими, но потом пришло понимание, что всё. И зачем? А потом пришла злость. Всё. И потом мы решили, что надо кататься дальше, тренироваться.

Худайбердиева — о роли первых запасных

Лиза: Это было ужасно. По сути, ты первый запасной — ты вместе с ними, тренируешься столько же, ещё сильнее переживаешь, потому что не понимаешь: да-да, нет-нет.

У меня злость была только недавно, в марте, потому что я расстроилась, что мы очень сильно доработали оба танца — мы прям лучше сильно сделали за январь-февраль, прибавили. Очень мне обидно было, что мы хорошо уже катались и не показали то, что наработали.

Худайбердиева и Базин — об эмоциональных словах на чемпионате России

Егор: Я должен был, наверное, чуть-чуть сделать это обдуманнее, правильнее. Правильнее выразить свою мысль, чтоб не дай бог кого-то не обидеть, выразить чёткую позицию. Хотя я её и сказал: «Мы катаемся, чтобы попасть на Олимпийские игры, проживаем всю жизнь». Наверное, достаточно было этого, и люди всё поймут. Чуть-чуть надо было сказать по-другому, выстроить свои предложения, мысли. Я вышел в микст-зону, они не успели задать вопросы, я просто сказал, что не надо вопросов, я скажу сам. Я продумал такой план ещё после короткой, но там ещё хуже было.

Лиза: Наш посыл был в том, что мы ни на кого не обижены и никого не обвиняем, что самое важное. Люди подумали, что мы обвиняем других спортсменов — нет. Я и сказала об этом на пресс-конференции, до меня дошло, что надо это озвучить, что мы не можем обвинять людей, которые так же катаются, как мы. А люди подумали, что это было сказано в адрес Дианы с Глебом. Конечно, это было не так. В день шоу я увиделась с Дианой и с Глебом, мы разговаривали. Я Диане говорила, она сказала: «Я понимаю, что ты меня ни в чём бы не стала обвинять».

Егор: Я к Глебу подошёл, сказал: «Это точно не про тебя, ты лично на меня зла не держи, спорт есть спорт». Он сказал: «Да, конечно». Хороший, адекватный человек.

Вообще, очень плохо, мне не нравится, что нас всегда пробивают на какие-то такие штуки. Мне не нравится, когда пара выстреливает какими-то такими высказываниями. Я не хочу, чтобы было много шума. Я хочу, чтобы про нас говорили, нас любили за счёт нашего катания. Я хочу запоминаться катанием и нашим хорошим отношением ко всем. Хочу, чтоб нас всех любили. Этого не будет, но я хочу, чтоб мы всем нравились.

Лиза: Как правило, многие болельщики начинают тебя ненавидеть после того, что ты сказал. И уже не будут смотреть на твоё катание.

Худайбердиева и Базин на чемпионате России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Худайбердиева — о Мытищах

Лиза: Я жила в Мытищах, но мне они никогда не помогали. Был момент, когда сильно урезались ставки, зарплаты хватало только на проезд. Папа просил помощи у администрации города Мытищи, чтоб хотя бы платили за дорогу. Но нам сказали: «Знаете, у нас футбол такой крутой в Мытищах. У нас столько футболистов, а вы чего?». Я подрабатывала подкатками, детей тренировала.

Худайбердиева — о свадьбе

Лиза: Свадьбы у нас не было ещё. План был и вроде есть на это лето, но пока непонятно. Мы ещё в ноябре решили: почему бы и нет? После Нового года подали заявление, и только через две недели он официально сделал предложение. Потом роспись без колец, и только потом будет свадьба.

Худайбердиева — о футболе

Лиза: Я смотрела как-то российский футбол. Мне не нравится стиль нашего футбола пинать в никуда. Я смотрела недавно «Локомотив» — «Спартак», и это было очень печально, там не было больше трёх передач. А потом мы на контрасте на следующий день посмотрели «Ювентус» — «Интер», и я такая: «О, нифига!». Там есть люди, которые быстро бегают, круто владеют мячом.

Худайбердиева и Базин — о том, что бы пожелали себе на следующий сезон

Егор: Собранности, терпения и направлять свою силу с энергией только в работу. Не распыляться на другие мысли. Не думать о том, на что не можешь повлиять. Только работать над самим собой с нашей командой большой.

Лиза: Самое важное, самое сложное сейчас, я думаю, в следующем сезоне не тратить энергию, не тратить силы на то, что ты не можешь сделать.

Егор: Не думать об этом, нас это не касается. Делать свою работу.