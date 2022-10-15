«Самая главная гадюка — это я». Как Медведева состязается в реалити-шоу «Вызов»

На телеканале ТНТ прошла премьера масштабного реалити-шоу «Вызов» с Евгенией Медведевой в роли участницы. Ради интересного проекта фигуристка на месяц оставила коньки и отправилась в Карелию, где проходили съёмки программы. Компанию ей составили другие звёзды и ребята-интеллектуалы, далёкие от мира шоу-бизнеса. А ведущим проекта стал неравнодушный к фигурному катанию и особенно к Алине Загитовой комментатор Дмитрий Губерниев.

В первом же выпуске Женя проявила лидерские качества и снискала всеобщее уважение. Её посчитали сильной соперницей и самой порядочной девушкой на проекте.

Уехала в Карелию на месяц

Евгения Медведева объявила об участии в реалити-шоу «Вызов» минувшим летом. Привлекла её необычная концепция: спортивно-интеллектуальные задания, которые нужно выполнять в окружении живописной природы Карелии. На съёмки двукратная чемпионка мира поехала, едва откатавшись в ледовом шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». Коньки брать с собой не понадобилось. Но богатое спортивное прошлое естественным образом должно было помочь ей в ходе различных состязаний.

Соревноваться Жене предстояло с другими знаменитостями и молодыми интеллектуалами. Для шоу специально собрали команду селебрити и «умников», чтобы столкнуть представителей разных миров. Воспитанница Этери Тутберидзе, разумеется, вошла в команду звёзд, но за время проекта сдружилась со всеми.

Евгения Медведева Фото: Кадр из шоу «Вызов»

«У них по два-три высших образования уже в очень юном возрасте. Мы абсолютно разные и при этом должны были работать в паре мальчик-девочка. К середине проекта пары можно было перемешивать, то есть звезда со звездой могла работать или звезда с умником. Но обязательно мальчик с девочкой. И с каждым эпизодом вылетала одна пара.

Забавных ситуаций было много, но больше приятных воспоминаний оттуда увезла. Потому что всю жизнь на спорт положила, а таких особенных моментов не было — посидеть у костра, попеть под гитару. Я ни разу не была в летних лагерях, у меня опыта такого не было. Всё в новинку, и все такие душевные, спокойные, классные», — делилась Медведева впечатлениями о «Вызове» в эфире «Авторадио».

«Я традиционно за Медведеву»

В первом выпуске конкурсантов разделили на пары мальчик-девочка, объединив по одному представителю звёзд и интеллектуалов. Жене достался в пару молодой математик Михаил Гарбуз. Ребята быстро поладили и хорошо сработались. Оба старались сделать максимум, чтобы выполнить задание первыми. Женя, правда, не отказывала в маленькой помощи некоторым соперникам, но желание победить всё-таки перевешивало в ней дружелюбие.

Хотя в «Вызове» не было многочисленных болельщиков фигуристки, без группы поддержки она не осталась. Дмитрий Губерниев открыто болел за спортсменку и подбадривал, наблюдая за ходом испытания.

«Я традиционно за Медведеву. Женя, давай!» — кричал Губерниев, пока Женя и Миша бегали и возились с кодами.

Евгения Медведева Фото: Кадр из шоу «Вызов»

Тандем фигуристки и математика в итоге успешно выполнил задание, но две пары справились быстрее. Женю это удивило, она думала, что они с Мишей окажутся первыми.

«Я была уверена, что мы бежали первыми, по сторонам особо не смотрели. И спереди никого не было, и сзади», — вспоминала Медведева.

Однако расстроилась девушка не только из-за спортивного азарта и привычки стоять на верхней ступени пьедестала. Гарантию остаться в проекте получила лишь пара, выигравшая первое испытание. Остальные рисковали присоединиться к паре с худшими результатами, которую по правилам автоматически номинировали на выбывание. Все конкурсанты тайно голосовали за ещё один тандем, который по каким-то причинам хотели выгнать. Женю и Мишу в этот раз пронесло. Другие участники не успели понять, что известная фигуристка очень серьёзно настроена на победу.

«Самая главная гадюка — это я. Так что никакие другие гадюки нам не страшны!» — призналась Медведева за кадром.

«Нас разобрали, как горячие пирожки!»

В то время как номинанты на выбывание соревновались за право остаться в реалити-шоу, Женя находилась в безопасности. Но безопасность оказалась мнимой. После прощания с проигравшими Дмитрий Губерниев обязал оставшуюся пару разделиться и выбрать себе других партнёров. Эту возможность они не упустили и безжалостно разбили дуэт Евгении Медведевой и Михаила Гарбуза.

И Женя, и Миша очень расстроились. Они собирались рука об руку дойти до финала и забрать главный приз — 10 миллионов рублей на двоих.

Евгения Медведева Фото: Кадр из шоу «Вызов»

«Мишу у меня отобрали!» — возмутилась Медведева, когда парня вынудили перейти к другой девушке. Миша крепко обнял её и пообещал вернуться, а соперники признали, что они были сильной парой.

«Он такой умный, такой джентльмен, такой высокий, красивый, стильный, бегает быстро. В общем, я сильно расстроена, но я надеюсь, что мы разработаем некий план и в итоге мы вместе дойдём до финала», — сказала Медведева.

Долго грустить Жене не дали: второй избежавший выбывания участник тоже забрал её к себе. «Взял самую порядочную девочку и самую классную на этом шоу», — объяснил свой выбор блогер Егор Шип.

Такой исход очень развеселил фигуристку. «Нас разобрали, как горячие пирожки!» — смеялась она, выходя к новому напарнику.

Теперь главная интрига — окажутся ли «горячие пирожки» снова вместе? Женя и Миша действительно идеально подходили друг другу, и будет очень приятно, если им удастся возобновить свой союз.