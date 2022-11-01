Из богини прыжков в королеву компонентов. Почему Трусова стала третьей на Гран-при в Сочи

Судейство в фигурном катании — заковыристая штука. Судьбу спортсменов решает множество факторов, и визуально чистый прокат зачастую оказывается далёк от совершенства. Идеальное исполнение всех элементов тоже не гарантирует медали: соперники могут обойти по технике или вырваться вперёд за счёт компонентов. Да и благосклонность арбитров никто не отменял. Отсюда вечные споры после развязки соревнований.

Этап Гран-при в Сочи не стал исключением. Не все болельщики согласились с его результатами. Но есть протоколы, и выставленные баллы в них не изменить. Зато можно проверить, кто и в чём оказался, по мнению судей, сильнее.

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Самые дорогие прыжки — не у Трусовой

Короткую программу у девушек на Гран-при в Сочи выиграла Аделия Петросян. Тут никаких вопросов. Контент у восходящей звезды Тутберидзе оказался самым сильным. Даже с ошибкой на каскаде тройной флип — тройной тулуп она не могла проиграть, приземлив тройной аксель. Этот прыжок стал самым дорогим у одиночниц в короткой программе: Аделия получила за триксель 8,32 балла.

Однако безупречным он всё-таки не был: фигуристка допустила недокрут в четверть оборота. На базовую стоимость элемента это не влияет, но и GOE (надбавки за качество исполнения) давать не должно. Тем не менее судьи накинули за него дополнительно 0,32 балла. Накинули не все: трое из семи членов судейской бригады поставили за тройной аксель Аделии +1, ещё трое проставили нули, а один смельчак отминусовал на -1. Но его мнение, разумеется, не имело значения: самые высокие и низкие оценки при расчёте баллов, по правилам, отбрасываются. Конечно, Аделия действительно выполнила триксель легко и красиво и маленький бонус за это вполне заслужила. Вопрос в том, почему не всем участницам Гран-при в Сочи так повезло с той же ошибкой.

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В произвольной программе самый дорогой прыжок исполнила Софья Самоделкина — четверной сальхов. За него она набрала 9,70 балла. Ровно базовую стоимость без какой-либо надбавки. А почему? Ответ кроется в том же недокруте в четверть оборота. Поощрять за квад ученицу Светланы Соколовской не стали. Только один судья поставил за него +1. А тот же храбрый арбитр, что отминусовал триксель Петросян, продолжил строгую политику и поставил за четверной сальхов Сони также -1.

Любопытно, что лучшим каскадом в короткой программе у девушек признали тройной лутц — тройной тулуп Софии Захаровой. Она получила за него 11,52 балла, но в тройку лидеров при чистом прокате в первый соревновательный день не пробилась.

В произвольной же самым дорогим каскадом стал четверной тулуп — двойной аксель Аделии Петросян. Судьи оценили его в 15,65 балла. Но, как ни странно, даже этим элементом фигуристка угодила не всем. Один из арбитров почему-то отминусовал элемент на -1. Что ему не понравилось, остаётся загадкой.

Из богини квадов в королеву компонентов

Александра Трусова к первому старту в сезоне не успела как следует накатать новые программы. Ошибки и непривычно простой для Русской ракеты прыжковый набор ожидаемо не позволили ей выиграть Гран-при в Сочи. Она взяла бронзу, уступив и Аделии Петросян, и Софье Самоделкиной. Но и третье место Саши вызвало споры. Ходят мнения, что на пьедестал должна была попасть яркая одиночница из Екатеринбурга Вероника Яметова. Девушка хорошо справилась с обеими программами и произвела очень сильное впечатление на сочинском льду. Каталась не без ошибок, но определённо чище, чем Саша.

Вероника Яметова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В короткой программе спортсменки исполнили идентичный прыжковый набор: двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — двойной тулуп. И Вероника, и Саша явно намеревались прыгать тройной лутц — тройной тулуп, просто не смогли скрутить третий оборот на тулупе. Но Саша при этом чуть не упала, ошибка Вероники визуально была менее заметна. Сильнее у Русской ракеты была дорожка шагов: на третий уровень против второго у Вероники. Но это преимущество нивелировалось за счёт одного из вращений, которое Саша исполнила несколько хуже.

В целом по технике в короткой программе Яметова шла второй: 36,05 балла против 33,69 балла у Трусовой. Однако компоненты серебряной медалистки Олимпиады в Пекине оказались самыми высокими среди всех участниц турнира — 36,51 балла. Вероника никак не могла подняться выше со своими 31,98 балла.

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Та же картина наблюдалась и в произвольной программе. Неважный прокат Саши компенсировала вторая оценка — 72,76 балла. Даже забавно, что на этом старте её баллы за компоненты выше, чем за технику (67,59 балла). Обычно всё наоборот. Веронике Яметовой, которая не имеет никаких титулов и больших медалей, повезло меньше: 72,46 балла за технику и 64,47 за компоненты. Впрочем, Саша за все свои заслуги в спорте и развитии женского одиночного, наверное, заслужила симпатии судей. К тому же она попыталась исполнить четверной лутц, пусть и с падением.

Лучшая дорожка — у Самоделкиной

Битву дорожек шагов в короткой программе выиграла Аделия Петросян — 4,36 балла. Впечатлила судей и дорожка Александры Трусовой — 4,29 балла. Отметку в четыре балла преодолела и София Захарова — 4,16. Всем трём фигуристкам присвоили за дорожку третий уровень сложности. Остальные одиночницы получили второй, а Вероника Малышева — даже первый.

В произвольной Аделия стала лучшей по хореографической дорожке, но уступила в технической Софье Самоделкиной. Софа стала единственной, кто откатал дорожку на высший четвёртый уровень сложности, набрав за неё 5,15 балла. Ей удалось это сделать, несмотря на наличие квада в программе.

Софья Самоделкина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Александра Трусова показала в произвольной техническую дорожку лишь второго уровня. Под конец проката ей было довольно трудно кататься, но постановка у неё совсем новая, поэтому ждём повышения уровня сложности по ходу сезона. Не только на дорожке шагов, а по всем элементам. Мы знаем, как круто Саша может выступать и побеждать за счёт техники, а не компонентов.

Пока же спортивный принцип снова отходит на второй план. Правда, в кои-то веки в пользу Саши, а не против неё.