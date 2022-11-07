«Главное чудо уже неделю в этом мире». Сотникова незаметно родила и скрыла отца ребёнка

Аделина Сотникова — первая одиночница, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Изначально на неё никто не ставил: победу на домашней Олимпиаде в 2014 году ждали от Юлии Липницкой. «Девочка в красном пальто» покорила весь мир в командных соревнованиях и прославила тренера Этери Тутберидзе.

Про другую российскую фигуристку практически забыли. Аделина в солнечном Сочи находилась в тени, но в решающий момент выдала два шикарных проката и сенсационно обошла признанную королеву льда Юну Ким.

Однако слава Аделины длилась недолго. Покинув большой спорт, она пыталась найти себя в шоу-бизнесе, но затем поняла, что тренировать маленьких деток её сердцу милее. А теперь спортсменка сама стала мамой. Причём так же неожиданно, как и олимпийской чемпионкой.

«Мне ещё создавать семью, я хочу быть мамой»

Аделина Сотникова никогда не была затворницей и с удовольствием пользовалась обретённой популярностью после Игр в Сочи. Вынужденную паузу из-за травмы посвятила активным выходам в свет и участию в шоу «Танцы со звёздами». В сезоне-2015/2016 вернулась на соревнования и выступила на пяти турнирах, в том числе чемпионате России, где заняла шестое место. На этом её спортивная карьера фактически закончилась, хотя официально она объявила об этом лишь в марте 2020-го. За это время она успела выиграть «Ледниковый период» в паре с актёром Александром Соколовским, перейти от Елены Буяновой к Евгению Плющенко и обратно, перенести операцию на позвоночнике и наконец смириться, что соревноваться уже точно не будет.

Аделина Сотникова Фото: Из личного архива Аделины Сотниковой

Кататься Аделина продолжала, но исключительно в ледовых шоу. А в октябре 2020-го открыла в Москве собственную школу SotkaSchool и начала тренировать юных фигуристов. Занятия с маленькими детками захватили девушку, и она с головой погрузилась в воспитание будущих чемпионов. Цели наметила самые высокие: конкурировать с «Хрустальным», «Ангелами Плющенко» и другими топ-школами.

Но тренерский путь Аделина выбрала не столько из-за амбиций, сколько ради здоровья. После операции она поняла, что придётся сократить нагрузки, отказаться от сложных элементов. В противном случае это может помешать в будущем личному счастью. Фигуристка не скрывала, что мечтает стать мамой.

«Во многом к открытию школы я пришла благодаря операции. В какой-то момент я поняла, что у меня не будет возможности участвовать в тех же шоу, как раньше, делать прежние сложные элементы. Я для себя решила, что здоровье мне важнее. Мне ещё создавать семью, я хочу быть мамой, да и в целом счастливым человеком по жизни», — призналась Сотникова в News.ru.

Каталась в ледовых шоу, скрывая беременность

Воплощение мечты о материнстве не заставило себя долго ждать. В начале 2022 года Аделина забеременела, но предпочла скрыть это от поклонников и СМИ. Все девять месяцев она умудрялась хранить тайну об интересном положении, при этом посещала светские мероприятия, вела тренировки в своей школе и даже выступала!

В июне фигуристка ездила на гастроли с шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» и откатала показательные номера в нескольких городах. Срок к тому моменту у неё был немаленький: ориентировочно — пятый месяц. Но ни зрители, ни другие фигуристы ничего не заподозрили. Аделина каталась в изящном коротком чёрном платье, и никакого округления в районе живота не наблюдалось. Александра Бойкова, которая тоже участвовала в шоу Плющенко, оказалась шокирована, узнав, что Аделина каталась беременной.

Аделина Сотникова Фото: Из личного архива Аделины Сотниковой

«Аделина, я тебя искренне поздравляю!!! Для меня эта новость — рождение твоего ребёночка — приятный шок! Но я бы никогда не подумала, катаясь тогда весной рядом с тобой, что ты беременна», — написала Бойкова у себя в соцсетях.

Настоящие сложности со скрытием беременности возникли позже. Фигуристка появлялась на публике в объёмных пиджаках, а на тренировках облачалась в огромный дутый чёрный жилет. Хорошо маскироваться помогала и кожаная куртка оверсайз. Аделина надевала её с лёгкими платьями, демонстрируя стройные ноги и пряча животик с малышом. Впрочем, внимательные поклонники вполне могли о чём-то догадаться, но спортсменка сбивала их с толку, выставляя в соцсетях ранее снятые фото и видео, а также использовала съёмки со спины.

В итоге ей удалось сохранить секрет и родить ребёнка без лишнего внимания.

«Наше сокровище» и «Новая жизнь»

Поделиться радостными переменами в жизни Аделина решила сама. Когда малышу исполнилась неделя, она написала короткий трогательный пост в соцсетях и показала фотографию себя с животом, а также бирку новорождённого и милейший кадр крохотной ножки, которую нежно держит рукой.

Ребёнок Аделины Сотниковой Фото: Из личного архива Аделины Сотниковой

«30.10.2022

Наше сокровище. Мы тебя очень любим! Сегодня тебе ровно неделя, как ты с нами. Новая жизнь», — гласит пост Сотниковой в соцсетях.

Аделина Сотникова Фото: Из личного архива Аделины Сотниковой

Тем не менее тайны на этом не закончились. Аделина предпочла скрыть пол ребёнка, время рождения и дополнительные сведения, указанные на бирке в роддоме. Эти данные она закрасила цветочками. Имени, естественно, тоже не назвала. Возможно, потому что сама пока не определилась. Достаточно, что все теперь знают о её маленьком чуде. Сохранять загадку было достаточно трудно.

«Я до сих пор не могу понять, как этой прекрасной женщине удалось скрыть от всех свою беременность!!! И даже когда уже на восьмом месяце нужно было выйти в свет, к прессе… мы сидели, думали, как же правильно преподнести эту информацию… и всё равно никто ничего не заметил! Чудеса! А вот главное чудо уже неделю в этом мире», — рассказала продюсер фигуристки Анастасия Галкина в соцсетях.

Отец малыша под знаком вопроса?

Кто отец ребёнка Аделины Сотниковой — ещё один квест для её поклонников. О замужестве или планах пойти в скором времени под венец фигуристка не упоминала. Естественно, это не означает отсутствия серьёзных отношений и полноценной семьи. Девушка, которая так мастерски скрыла беременность, определённо могла и тайно выйти замуж или просто разумно беречь личную жизнь от любопытных взоров.

Аделина Сотникова Фото: Из личного архива Аделины Сотниковой

В прошлом Аделина встречалась с телеведущим Александром Молочко, но они расстались на плохой ноте. Кроме того, ей приписывали связь с фигуристом Максимом Ковтуном и старшим сыном певицы Валерии — Артемием Шульгиным. Однако всё это скорее домыслы, нежели правда.

После печального опыта с Молочко красавица-спортсменка не делилась своими романами, и остаётся только догадываться, кто завоевал в конце концов её сердце. Но на то, что счастливый папа должен быть рядом, намекает её пост в соцсетях. «Наше сокровище. Мы тебя любим». Во множественном числе. Не в единственном.

В любом случае счастье любит тишину, а Аделина Сотникова определённо очень счастлива.