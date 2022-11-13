«Любовь публики — приятное чувство». Эмоции Туктамышевой после первой победы за два года

Постолимпийский сезон для Елизаветы Туктамышевой уже по традиции начался блестяще. Изумительный тройной аксель в строю, как никогда чувственное катание и полная уверенность в глазах — не зря Лизу называют Императрицей.

Туктамышева, как самая настоящая королева бала, вышла на московский лёд и с лёгкостью одержала победу даже с падением. Причём сама этого не ожидала! Фигуристка была уверена, что ошибка лишила её долгожданного золота, но первую победу за два года Лизе одержать всё-таки удалось.



После своего триумфа Туктамышева пообщалась с журналистами и рассказала, что её мотивирует в такой тяжёлый сезон, смотрела ли она другие этапы Гран-при России и каким вином можно отпраздновать победу.

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— Как настроение?

— Хорошее настроение. Я выиграла этот старт, и я очень рада этому.

— Что можете сказать по поводу проката?

— Был не самый лёгкий прокат произвольной в моей жизни. Особенно после падения всегда трудно кататься, потому что ты концентрируешься по максимуму и понимаешь, что тебе больше нельзя ошибаться, поэтому ты, наверное, больше сил отдаёшь программе. Не знаю, я ещё себя не смотрела, посмотрим, как это выглядело. Мне показалось, что в этот раз не так передала образ, потому что падение — ошибка достаточно грубая и может испортить впечатление. Но после этого неожиданное первое место и сразу подъём эмоций.

Елизавета Туктамышева

— Почувствовали ли психологическое давление, что на тоненького всё?

— В принципе сегодня было состояние не праймовое, если можно так выразиться, поэтому пыталась концентрироваться на каждый элемент по максимуму, потому что понимала, что мне просто ничего не дастся. Кое-где суетиться начала, собственно, из-за этого не получился каскад, потому что очень быстро на него пошла. Типичная моя ошибка, как говорит Алексей Николаевич, «ждать, присесть и прыгнуть», а я быстро-быстро, надо больше сил прикладывать, и получилась такая ошибка. В целом всё в порядке.

— Можно сказать, что это ваша самая большая победа с Rostelecom Cup — 2020?

— А как же мемориал Панина? (смеётся). Но, конечно, здесь эмоции круче, здесь были мои прямые соперницы. Очень интересный турнир был, мне кажется, зрителям было очень интересно посмотреть, кто же победит, потому что мы все были очень близко. Мысленно от этого создавалось напряжение, потому что неизвестно, кто больше выстоит. Да, можно сказать, что это одна из моих самых больших побед за два года.



— Смотрели предыдущие этапы Гран-при?

— Да, практически все.



— Интересно?

— Было не совсем интересно, потому что некоторые этапы были не очень интересные.

— Какую бутылку вина можно купить в честь победы?

— Да даже если бы я не победила, то почему бы и нет? (смеётся). Не знаю, я так сильно не разбираюсь, но итальянское кьянти мне нравится.



— Заметили, что музыка поменялась во время проката?

— Да, кстати, это был какой-то прикол, как будто кто-то с телефона включил и эсэмэска пришла. Но это дело техники. Это меня даже немножко позабавило, во вращении я подумала: «Интересно». Даже музыка скакнула после такого. Но это не сбило меня, я даже люблю какие-то такие штуки.

— Бывало ли раньше такое?

— Может быть, было, но сейчас не вспомню.



— Почему вы решили поменять платье?

— Предыдущее было красивое, но без идеи. Такая музыка, такой танец, мы хотели, чтоб платье больше соответствовало нашей программе. Мне кажется, это это платье больше подходит, потому что чёрная роза — символ печали. Но целиком чёрное платье не хотели делать, потому что чёрное в короткой, поэтому решили бордовое — один из моих любимых цветов. Мне это платье очень нравится, надеюсь, отзывы о нём тоже будут положительные.

Елизавета Туктамышева

— В чём твоя цель в этом сезоне?

— Если бы мы не поставили эту произвольную, мотивацию было бы сложнее найти. Мне интересно её накатывать, исполнять, потому что это новый для меня образ, и он такой глубокий, что всегда есть куда лучше. В этом сезоне, в начале сезона, была мотивация показать именно новые программы. Feeling good достаточно динамичная получилась. Не исключаю, что призовой фонд сыграл свою роль. Это не мотивация на сто процентов, но приятно достаточно.



— Что на 500 тысяч можно купить?

— Много чего. Несколько классных сумок, очень подержанную машину. У всех свои приоритеты. У меня обычно совесть не позволяет тратить сразу, я растягиваю удовольствие.



— Вы не устаёте от такого напряжения? От того, что приходится постоянно общаться с журналистами, с болельщиками?

— Это часть фигурнокатательной жизни. к этому привыкаешь, это тебе нравится. внимание публики, любовь публики — это всегда очень приятное чувство. когда это искренне, ненаигранно, с любовью, мне очень приятно давать автографы и фотографироваться, в этом нет трудности.



— Вы изображены у всех на аккредитациях. Каково видеть себя везде?

— Это неожиданно очень. Меня, по-моему, только один раз в жизни на аккредитацию ставили. Это приятно, дань уважения, наверное (смеётся).

— А вам нравятся ваши фото на аккредитациях, на документах?

— На документах у меня выработанное уже лицо, поэтому мне всегда нравится, как я получаюсь на документах. А если смотреть на эту аккредитацию, то я бы выбрала другую фотографию.

— Маленькие девочки, которые начинают свои шаги в фигурном катании, иногда вынуждены ходить на катки с массовым катанием, заниматься с тренерами онлайн. Что вы бы могли им сказать? Нужно ли в регионах развивать фигурное катание или только в крупных центрах?

— Везде надо развивать — в регионах, в крупных городах, чтобы больше талантов находить. Не все таланты рождаются в больших городах, тот же мой пример. Поэтому надо ездить с мастер-классами по разным городам, обучать с маленьких лет правильной технике. Можно открыть очень много хороших фигуристок и фигуристов, если смотреть пошире.



— Вы готовы проводить мастер-классы онлайн?

— В мастер-классах онлайн мало смысла, мало пользы. Пустая трата времени для детей.