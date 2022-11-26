«Споткнулась, бывает». Туктамышева проиграла впервые в сезоне. Какие ошибки она допустила?

Заключительный этап Гран-при России в Перми должен был стать своеобразным ремейком второго московского — Елизавета Туктамышева против двух юниорок. Софья Муравьёва из «Ангелов Плющенко» оказалась заявлена на те же этапы, что и Лиза, а Софью Самоделкину из ЦСКА сменила Аделия Петросян — воспитанница Этери Тутберидзе из «Хрустального».

Но Аделия снялась с этапа из-за травмы: по информации источника «РИА Новости Спорт», 15-летняя фигуристка получила повреждение в начале недели и во вторник не вышла даже на тренировку. Борьба лидеров превратилась в дуэль — 25-летняя Туктамышева, которой менее чем через месяц стукнет 26, против 16-летней Муравьёвой.

И первую часть этой дуэли — короткую программу — Лиза проиграла. 81,59 балла Сони против 78,74 у неё самой.

Что же произошло? Всё решили не только небольшие помарки Императрицы.

Во-первых, Туктамышева традиционно исполняет каскад в первой половине программы, а юные конкурентки — почти все без исключения — во второй. Так что Лиза потеряла баллы уже на этом. К тому же каскад получился не блестящим: фигуристка плохо сделала выезд со второго прыжка, что повлекло отрицательный коэффициент GOE, а затем судьи обнаружили недокрут.

Во-вторых, подвела дорожка шагов: Елизавета споткнулась и потеряла уровень. Только второй — против четвёртого у Муравьёвой. Таким образом, на каскаде Туктамышева упустила чуть более четырёх баллов относительно соперницы, а на дорожке шагов — ещё 2,28.

Разумеется, Лиза выиграла по второй оценке, компонентам. И её тройной аксель — великолепный, с чистейшим выездом — оценили лучше, чем такой же прыжок Сони Муравьёвой.

Елизавета Туктамышева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Императрица не унывает: в произвольной программе контент сопоставим, и ей будет по силам отыграться.

«Споткнулась, всё бывает, ничего страшного, — прокомментировала Лиза прокат в микст-зоне. — Настроение хорошее, я достаточно удачно откатала, поводов иметь плохое настроение нет. Сегодня не сильно волновалась. Видимо, потеряла концентрацию, потому что наслаждалась своим катанием».

Муравьёва была более собранна и не ответила, что сказал ей после выступления тренер Евгений Плющенко.

«Секрет! — заявила спортсменка. — Я старалась катать так же, как на тренировках, если ты здесь что-то не так сделаешь, что-то больше, можно в любой момент упасть. Сейчас буду смотреть прокаты, где недочёты, где хорошо, где плохо».

Софья Муравьёва с тренерами Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пока что ученик переиграл учителя — фигуристка Евгения Плющенко оказалась выше спортсменки Алексея Мишина. Но всё решит произвольная программа.