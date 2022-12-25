За границей тоже смотрели самый интересный в мире турнир.

«Хочу, чтобы Туктамышева ушла на пенсию». Яркие высказывания иностранных фанатов о ЧР

Несмотря на международный бан России, во всём мире продолжают пристально следить за выступлениями наших фигуристов. Не стал исключением и национальный чемпионат, медали которого были разыграны в Красноярске. Иностранные любители фигурного катания смогли его посмотреть и оставили горячие комментарии по итогам женского турнира.

Выиграла новая звёздочка из команды Этери Тутберидзе – 15-летняя Софья Акатьева. Она обошла прошлогоднюю чемпионку Камилу Валиеву, а бронзу взяла Елизавета Туктамышева, наконец вернувшаяся на подиум несчастливого для себя турнира спустя восемь лет.

И в этот раз высказывания довольно разные!

«Четырёхлетний подиумный страйк Этери Тутберидзе сломался благодаря Императрице Елизавете Туктамышевой», – восхищается derekgoulding.

Фото: «Твиттер»

foeniculuma считает, что Лиза должна занимать место выше третьего – и обходить Валиеву, которая грубо ошиблась в короткой программе, лишившись элемента.

«Не могу поверить, что Валиева – вторая. Справедливости для Лизы и Муры», – пишет пользователь «Твиттера», не забыв и о Софье Муравьёвой, которая осталась четвёртой.

Фото: «Твиттер»

«Если ты Валиева, ты можешь принимать допинг и не получить никакого наказания, имея при этом самые высокие результаты во всех соревнованиях. Тройная победа, я бы сказал», – иронизирует Rivulet098, не забывший про незакрытое допинговое дело Камилы.

Фото: «Твиттер»

Здесь и персональные болельщики Софьи Муравьёвой, которые считают, что уже их любимица должна была финишировать с медалью.

«Муравьёва заслуживает гораздо большего. Она могла бы сделать два четверных акселя и всё равно получить оценку ниже Камилы, так что я даже не собираюсь плакать из-за её результата. Всё подстроено», – пишет maneskimyuna.

Фото: «Твиттер»

«Этери и ФФККР так боятся эту девушку, лол. Надеюсь, в следующем году она сможет улучшить хореографию и выучить четверные», – рассуждает ещё одна фанатка Муравьёвой под ником @shipvillaneve.

Фото: «Твиттер»

Но самое нестандартное мнение – у @Prejudiceh_. Похоже, юзер соцсетей всерьёз считает, что Лизе Туктамышевой пора заканчивать!

«Хочу, чтобы Елизавета ушла на пенсию сейчас. Это замечательно, что в своём возрасте она продолжает кататься, но она служит лишь наполнителем, чтобы убрать с подиума фигуристок Этери».

Фото: «Твиттер»

Надеемся, что уже совсем скоро иностранцы смогут оценить выступления российских фигуристок на международных соревнованиях. А что нам ещё остаётся?