«Хочу, чтобы Туктамышева ушла на пенсию». Яркие высказывания иностранных фанатов о ЧР

Несмотря на международный бан России, во всём мире продолжают пристально следить за выступлениями наших фигуристов. Не стал исключением и национальный чемпионат, медали которого были разыграны в Красноярске. Иностранные любители фигурного катания смогли его посмотреть и оставили горячие комментарии по итогам женского турнира.
Выиграла новая звёздочка из команды Этери Тутберидзе – 15-летняя Софья Акатьева. Она обошла прошлогоднюю чемпионку Камилу Валиеву, а бронзу взяла Елизавета Туктамышева, наконец вернувшаяся на подиум несчастливого для себя турнира спустя восемь лет.
И в этот раз высказывания довольно разные!
«Четырёхлетний подиумный страйк Этери Тутберидзе сломался благодаря Императрице Елизавете Туктамышевой», – восхищается derekgoulding.
Фото: «Твиттер»
foeniculuma считает, что Лиза должна занимать место выше третьего – и обходить Валиеву, которая грубо ошиблась в короткой программе, лишившись элемента.
«Не могу поверить, что Валиева – вторая. Справедливости для Лизы и Муры», – пишет пользователь «Твиттера», не забыв и о Софье Муравьёвой, которая осталась четвёртой.
Фото: «Твиттер»
«Если ты Валиева, ты можешь принимать допинг и не получить никакого наказания, имея при этом самые высокие результаты во всех соревнованиях. Тройная победа, я бы сказал», – иронизирует Rivulet098, не забывший про незакрытое допинговое дело Камилы.
Фото: «Твиттер»
Здесь и персональные болельщики Софьи Муравьёвой, которые считают, что уже их любимица должна была финишировать с медалью.
«Муравьёва заслуживает гораздо большего. Она могла бы сделать два четверных акселя и всё равно получить оценку ниже Камилы, так что я даже не собираюсь плакать из-за её результата. Всё подстроено», – пишет maneskimyuna.
Фото: «Твиттер»
«Этери и ФФККР так боятся эту девушку, лол. Надеюсь, в следующем году она сможет улучшить хореографию и выучить четверные», – рассуждает ещё одна фанатка Муравьёвой под ником @shipvillaneve.
Фото: «Твиттер»
Но самое нестандартное мнение – у @Prejudiceh_. Похоже, юзер соцсетей всерьёз считает, что Лизе Туктамышевой пора заканчивать!
«Хочу, чтобы Елизавета ушла на пенсию сейчас. Это замечательно, что в своём возрасте она продолжает кататься, но она служит лишь наполнителем, чтобы убрать с подиума фигуристок Этери».
Фото: «Твиттер»
Надеемся, что уже совсем скоро иностранцы смогут оценить выступления российских фигуристок на международных соревнованиях. А что нам ещё остаётся?
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