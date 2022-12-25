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Фигурное катание, чемпионат России 25 декабря, показательные выступления Туктамышева, Валиева — трансляция, лайв, онлайн

Показательные выступления на ЧР! Какой горячий образ выберет Туктамышева? LIVE
Дарья Кирюхина
Елизавета Туктамышева
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Смотрим и наслаждаемся — никаких треволнений из-за мест и баллов!
Чемпионат России в Красноярске

Чемпионат России в Красноярске официально завершается! В воскресенье состоится первое в российском сезоне гала-шоу — лучшие фигуристы турнира выступят с показательными номерами. Творческими, яркими и необычными!

Главный старт сезона уже здесь! Где смотреть чемпионат России, кто сразится за золото? Главный старт сезона уже здесь! Где смотреть чемпионат России, кто сразится за золото?

Список участников шоу известен, как и программа.

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Стал известен список участников показательных выступлений фигуристов на ЧР в Красноярске
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