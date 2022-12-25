Показательные выступления на ЧР! Какой горячий образ выберет Туктамышева? LIVE
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Смотрим и наслаждаемся — никаких треволнений из-за мест и баллов!
Чемпионат России в Красноярске официально завершается! В воскресенье состоится первое в российском сезоне гала-шоу — лучшие фигуристы турнира выступят с показательными номерами. Творческими, яркими и необычными!
Список участников шоу известен, как и программа.
Комментарии
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