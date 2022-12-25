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Показательные выступления на ЧР! Какой горячий образ выберет Туктамышева? LIVE

Чемпионат России в Красноярске официально завершается! В воскресенье состоится первое в российском сезоне гала-шоу — лучшие фигуристы турнира выступят с показательными номерами. Творческими, яркими и необычными!

Список участников шоу известен, как и программа.