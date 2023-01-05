«Обязательно хочется пополнения в нашей семье!» Тайная любовь фигуристки Евгении Тарасовой

Женя целый год молчала, что стала невестой, а фанаты до последнего верили, что она возобновит отношения с партнёром по льду.

Чего-чего, а замужества Евгении Тарасовой летом 2022-го болельщики никак не ожидали. И уж тем более, что её избранником окажется не Владимир Морозов, с которым они выиграли олимпийское серебро в парном катании, а совсем другой фигурист. Несколько лет влюблённые скрывали отношения и до последнего ничем себя не выдавали. Даже не размещали в соцсетях невинных общих фотографий!

Роман всплыл наружу, лишь когда спортсмены уже благополучно расписались и обменялись обручальными кольцами.

На весёлой тематической свадьбе собралась куча фигуристов, включая Елизавету Туктамышеву, которая ловила с другими незамужними подружками букет невесты. Не хватало только Морозова. Он почему-то не нашёл времени погулять на свадьбе своей партнёрши по льду.

Нашла истинную вторую половинку

Евгения Тарасова и Владимир Морозов катаются в паре более десяти лет. За столь длинный период они успели идеально скататься и стать мастерами высочайшего класса. А ещё — взаимно влюбиться, расстаться и заново подружиться. Казалось, они идеально подходят друг другу: маленькая хрупкая девушка и высокий крепкий парень действительно прекрасно смотрелись. Они завораживали зрителей невероятно эмоциональным катанием, заставляя поверить в искренность разыгрываемых чувств. И долгое время так всё и было: Женя и Вова встречались, даже делили общее гнёздышко. Поклонники радовались за ребят и надеялись, что те однажды поженятся.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Увы, фигуристы так и не достигли духовного родства, а тяжёлый олимпийский сезон-2017/2018 окончательно поставил точку в их любовной повести. Несмотря на расставание в жизни, они нашли в себе силы не разрушать сотрудничество на льду и вошли в новый олимпийский цикл.

К Играм в Пекине Женя и Вова постарались забыть былые обиды и блестяще откатались в обеих программах. Серебряные медали для них воистину отливали золотом. Счастливые до невозможности, они с удовольствием катались весной в шоу Этери Тутберидзе и до слёз трогали публику пронзительным номером под философскую песню Басты «Сансара». У болельщиков появилась надежда, что молодые люди снова встречаются. Но как же они ошибались!

Женя давно встретила истинную вторую половинку и предвкушала скорую свадьбу.

Любовь вопреки расстоянию

Суженым Евгении Тарасовой оказался бывший парник Фёдор Климов. В 2014 году он с Ксенией Столбовой завоевал олимпийское золото в команде и серебро в индивидуальных соревнованиях. Спустя четыре года завершил спортивную карьеру и стал тренером в Центре Олимпийской подготовки Сочи. Именно тогда они и начали встречаться с Женей, хотя она тренировалась в Москве. Огромное расстояние не мешало бурно развиваться роману, но делало ценнее каждое свидание. Однако влюблённым пришлось выдержать не только испытание разными городами, но и разными странами. В сезоне-2019/2020 Тарасова и Морозов отправились совершенствоваться к Марине Зуевой в США, и две родственные души разделил необъятный океан.

Но и это не поколебало их чувства. Женя и Фёдор не сомневались, что предназначены друг другу.

Евгения Тарасова и Фёдор Климов Фото: из личного архива Евгении Тарасовой

«Не было какого-то определённого момента, в который я осознал, что Женя — тот самый человек. Думаю, в глубине души я знал это с самого начала, как мы стали встречаться. Это осознание приходило по мере развития наших отношений и в конце концов пришло к тому, что есть», — делился Климов с журналом The Voice.

Пандемия весной 2020-го вынудила Тарасову и Морозова вернуться обратно в Россию. Это неблагоприятно сказалось на спортивных успехах фигуристов, но теперь Женя вновь разделяла с любимым один континент. Несколько тысяч километров от Москвы до Сочи больше не выглядели серьёзным расстоянием. А вот намерения у Климова были максимально серьёзные.

«Подожди, мне нужно кое-что спросить»

Фёдор позвал Женю замуж спустя три года отношений. Она понимала, что всё к тому шло, но думала, он отложит это дело, пока не пройдут Олимпийские игры в Пекине. Так что предложение руки и сердца по-настоящему застало её врасплох. Но как же это было приятно!

«Фёдор сделал мне предложение год назад, когда мы были в отпуске. В тот день мы пошли ужинать в ресторан, провели хороший вечер. Когда вернулись в отель, Федя вдруг сказал: «Подожди, мне нужно кое-что спросить». И, достав кольцо, встал на одно колено. Для меня это был сюрприз, я совсем не догадывалась, что это произойдёт в тот момент!» — рассказывала Тарасова журналу The Voice.

Евгения Тарасова и Фёдор Климов Фото: из личного архива Евгении Тарасовой

Конечно, свадьбу всё равно пришлось запланировать на период после Олимпиады. Но зато в самый сложный сезон Женю грели мысли о будущем семейном счастье. Болельщики ничего не подозревали, хотя намеренно спортсмены ни от кого не таились. Тем не менее они были рады, что уберегли свою лавстори от всеобщего внимания.

«Мы с Женей не старались специально держать наши отношения в секрете, просто так получилось. Очень хорошо, что наши отношения не стали предметом детального обсуждения в средствах массовой информации и соцсетях».

«По-моему, не нужно слов»

Женя и Фёдор обменялись обручальными кольцами 17 июня 2022-го. Невеста нарядилась в белое струящееся платье с приспущенными плечами, обнажив на ключице лаконичную татуировку в виде стрелы. Место для торжественной церемонии выбрали необычное — картинную галерею в центре Москвы. Позвали туда самых близких, а став мужем и женой, поделились этим в соцсетях. Женя выложила романтичные кадры и подписала: «По-моему, не нужно слов». Тогда-то четырёхлетний роман и всплыл наружу! Молодожёны буквально шокировали всех своими новостями!

Евгения Тарасова и Фёдор Климов Фото: из личного архива Евгении Тарасовой

После регистрации Женя и Фёдор отправились праздновать в уютный загородный ресторан, где их с нетерпением ждали друзья. Вечеринку устроили в стиле «бохо». Женя переоделась в более удобное белое платье и игривые ковбойские сапожки. Большинство гостей также постарались соответствовать тематике праздника. Весёлая компания развлекалась на свежем воздухе, играла в забавные конкурсы и распевала песни.

Евгения Тарасова и Фёдор Климов Фото: из личного архива Евгении Тарасовой

Среди гостей засветилось много фигуристов: Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Александр Энберт, Мария Петрова, Алексей Тихонов. Елизавета Туктамышева с другими незамужними девушками ловила букет невесты и просто от души отрывалась. Даже тренер Максим Траньков выкроил время, чтобы погулять на свадьбе своей подопечной.

А партнёра Жени по льду Владимира Морозова почему-то не было. Возможно, и к лучшему: как бы хорошо ни ладили ребята, бывшие на свадьбе — не самая удачная идея.

«Хочется сохранить полное доверие»

Болельщики переживали, что вступление в брак Жени означает завершение карьеры, но эти тревоги оказались напрасными. Их спортивная пара с Морозовым уверенно вступила в новый сезон и не пропустила ни одного старта. Намерение супруги продолжать соревноваться Фёдор уважает, хотя им по-прежнему приходится жить на два города. Она всё так же тренируется в Москве, он всё так же работает в Сочи. Но каждые выходные молодожёны проводят вместе и верят, что сумеют сохранить тёплые отношения и нежные чувства. А ещё потихоньку мечтают о прибавлении.

«Хочется сохранить полное доверие и обязательно хочется пополнения в нашей семье!» — признавалась Тарасова журналу The Voice.

Из Жени наверняка выйдет отличная мама! Но что-то подсказывает, что об очередных приятных переменах в её жизни мы снова узнаем в самый неожиданный момент.