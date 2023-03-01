Что такое синхронное катание и стоит ли ждать его на Олимпиаде? Интервью с чемпионкой мира

Синхронное катание получает гораздо меньше внимания, чем все остальные виды фигурки. Хотя за последнее десятилетие российские синхронистки вышли в число мировых лидеров: три победы подряд у уральской команды «Юность» на юниорском чемпионате мира, три золота у петербургского «Парадиза» – уже на взрослом ЧМ.

Фигуристка Елизавета Кодушкевич каталась в обеих командах и ещё застала крупные международные старты: стала чемпионкой мира в 2019 году. Сейчас она – капитан «Парадиза» и единственная из того победного состава. Но уже четвёртый год наши команды просто не имеют возможности выступать на главном старте сезона.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Елизавета рассказала, почему не каждый одиночник сможет найти себя в синхронке, как девушки справляются с отменой международных стартов и недопуском уже который год, а также что мешает «синхрону» выйти на олимпийский уровень.

«Поставь всех наших топовых одиночников – я посмотрю, как у них получится»

– Первое, что бросилось в глаза на турнире – это какая-то колоссальная поддержка трибун на протяжении всего дня.

– Мы же выступаем дома, здесь наши родители, наши младшие команды, они очень сильно за нас переживают — так же, как и мы за них. Всеми силами пытаются поддержать, показать – вот хозяева, и здесь они самые лучшие (улыбается).

– Такая громкая поддержка не отвлекает? Иногда болельщики включаются посреди проката.

– Наоборот, это придаёт сил и энергии, веры. Ты себя начинаешь чувствовать комфортно, потому что приходишь в место, где тебя любят и ждут. Думаю, каждый это по себе знает: в месте, где комфортно находиться, ты более раскрепощён, нет скованности. Так что это добавляет уверенности.

– Как вы попали в фигурное катание и, в частности, в синхронное?

– Я была одиночницей, каталась по большей части у своей мамы (Ирины Кодушкевич. — Прим. «Чемпионата») в Екатеринбурге. В какой-то момент я очень сильно выросла, а принято, что одиночники обычно маленькой комплекции и низкого роста. Были проблемы с коленями, мама решила, что есть смысл продолжить путь в синхронном катании.

Она меня очень долго уговаривала, на протяжении года, потому что есть стереотип, будто синхронное катание и точные линии – это что-то ниже классом. Но нет. Я пришла, попробовала и больше не захотела возвращаться в одиночное. Каталась в екатеринбургской команде «Юность» четыре года. В мой последний сезон «Юность» выиграла юниорский чемпионат мира в Канаде (сезон-2016/2017. — Прим. «Чемпионата»).

Елизавета Кодушкевич с мамой, тренером по фигурному катанию Ириной Кодушкевич Фото: Из личного архива Елизаветы Кодушкевич

Мне было безумно интересно, захотелось продолжить свой путь, и я попробовалась в «Парадизе», меня взяли. Вот уже шестой год здесь, 10-й – в «синхроне», 20-й в общей сложности — в фигурном катании.

– О синхронном катании есть стереотип, что это легко по сравнению с одиночным, но некоторые профессионалы отмечают, что не каждая одиночница может стать синхронисткой. Вы согласны с этим?

– Вообще не каждая. К нам бесконечное количество одиночников и даже парников приходят пробоваться. Вроде бы катались в паре, должны быть налажены какие-то связи, но приходят девчонки – и не получается. Мы не рассчитываем на то, что всё получится с первого раза, иногда и с 10-го раза не получается. Кому-то это дано, кому-то нет – тут такое тоже присутствует. Есть своя специфика в том, чтобы быть в команде. Не сложность вроде исполнения четверных прыжков, но наши элементы тоже не менее сложные. Поставь всех наших топовых одиночников – я посмотрю, как у них получится (улыбается).

– Процесс скатывания команды тяжёлый?

– Да, он трудоёмкий, достаточно долгий – иногда занимает меньше времени, иногда больше. У каждой команды всё по-разному. Но это интересно — когда приходят новые кадры, новые лица со своими умениями. Свежая кровь – это всегда интересно.

– Часто меняется состав?

– Ежегодно, да. По окончании сезона есть те, кто хочет закончить спортивную карьеру, уйти в учёбу или заниматься дальше своей неспортивной жизнью. От нас не уходят в другие команды, у иных коллективов иногда бывает, что кто-то хочет сменить команду. Бывает, что меняется по два человека, бывает – пять, в прошлом году от нас девять человек ушло. Значительная потеря кадров, но, как оказалось, мы нисколько не потеряли, а даже приобрели.

«Ехали с чемпионата России, вдохновлённые победой – и в поезде узнаем, что ЧМ отменяют»

– «Парадиз» можно считать лидером в развитии синхронного катания, в протоколах за компоненты часто мелькают «десятки». Что нужно показать на льду команде, чтобы получить высшую отметку?

– В первую очередь нужно катать без падений, выполнять все элементы на скорости. У каждого элемента прописаны критерии, чем эффектнее, чем он слаженнее выглядит, тем большее впечатление на судей производит и тем больше будут оценки. Это скорее про GOE, а компоненты – это скольжение, хореография, интерпретация нашей программы.

Лицо имеет очень большое значение. Кто-то не уделяет этому внимание и не показывает никакую эмоцию, но это ошибочно. Всё видно от и до. Думаете, что не заметно вас? Всё заметно, даже когда 16 человек на льду, видно каждую эмоцию, видно, как ты проживаешь программу. У каждой программы есть история, смысл, который в неё вкладывает тренер. Каждая девочка вкладывает ещё и свой смысл, проживает что-то, когда выходит на лёд, это нужно демонстрировать.

Команда «Парадиз» Фото: из архива команды «Парадиз»

– В вашей произвольной программе соединены отрывки из музыки к фильму «Белый ворон», популярной благодаря программе Михаила Коляды, и композиции «Dangerous Affairs», под которую Анна Щербакова выступала на Олимпиаде. Можно сказать, синхронное катание следит за трендами и веяниями одиночного?

– Да, тренеры следят, они всегда приносят музыку и идею. Так как классика нам ближе, Ирина Александровна [Яковлева] – заслуженная артистка балета в прошлом, это её тема. Она в этом разбирается, преподносит новые идеи. Даже то, что когда-то было уже сделано, показывается в другом свете.

– Что-то современное, какие-то эксперименты с музыкой возможны в «синхроне»?

– Да, я много слышала компоновок у молодых команд первого-второго разряда, у юниоров – они экспериментируют. Даже дабстеп слышала, рок – вставки из Metallica использовали. Неординарно, мы бы такое не взяли, наверное.

– Это в большей степени от вкуса тренеров зависит?

– Наверное, да, либо это то, что детям ближе, что им проще передать.

– Российское синхронное катание давно живет без крупных международных стартов – два чемпионата мира отменили из-за пандемии, затем на турнир не пустили из-за бана. Как в таких условиях находить мотивацию продолжать карьеру?

– Было сложно, да и сейчас сложно. Большое уважение всем тем девочкам, которые не теряют надежду и продолжают кататься, верят в то, что мы выйдем на международные соревнования.

Мы очень расстроились, когда отменили чемпионат мира в 2021 году. Только ехали с чемпионата России, вдохновлённые победой и мыслями о том, что поедем на чемпионат мира – и в поезде мы узнаём, что его отменяют, причём сильно заранее. Мы были в недоумении, почему так? На следующий год, когда вроде бы всех допустили и пропал коронавирус, начали выезжать за границу – съездили в Нидерланды, съездили в Швейцарию, но к чемпионату мира началась спецоперация, и нам сказали, что для нас закрываются двери.

– Есть ли сейчас поддержка от федерации во время внутреннего сезона, как у тех же одиночников?

– К сожалению, этапов Гран-при у нас не случилось, не приглашали на коммерческие турниры, как Кубок Первого канала, хотя вполне себе имело место быть… Хотя бы просто вне конкурса, на торжественных открытиях или показательных выступлениях. Но у нас проводилось очень много наших внутренних соревнований, этапов Кубка, мы решили поехать на каждый, и, слава богу, всё сложилось. Много где себя показали, много где побывали. Столько стартов у нас редко бывало, мне кажется.

Получается интересный сезон с интересными местами и организацией соревнований, уровень растет. Были в Салехарде неделю назад, и я была приятно удивлена организацией и концепцией турнира. Это всё было как праздник – и шоу, и соревнования, всё для спортсменов, для зрителей. У МАВИС очень серьёзный подход к организации соревнований, второй год мы рады, что в Питере проводятся они. Большое спасибо им за организацию!

– Как вы думаете, что мешает синхронному катанию стать олимпийским видом?

– Я помню, что обсуждали одну причину давным-давно, не знаю, как на данный момент обстоят дела. Мы не хотим себя обнадёживать лишний раз, слушая какие-то новости по этому поводу. Раньше отмечали, что у нас много девушек, это большие комплекты медалей, это прирост женской части на Олимпийских играх, обсуждали, что девушек станет больше, чем мужчин.

И у нас на чемпионате мира выступает 25 команд, представляете, сколько это человек? А если все 25 запустить на Олимпиаду? Для начала было бы здорово топ-5 опробовать… Это наши мечты, чтобы хоть как-нибудь нас туда пустили, но пока что нет. Это зрелищно, это круто, это нужно показывать. Мы можем только кататься, работать, показывать себя и не унывать (улыбается).