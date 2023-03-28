«Малинин — человек-машина, который раздвигает границы возможного». Разбор ЧМ с Леоновой

Несмотря на то что чемпионат мира по фигурному катанию прошёл без российских спортсменов, на турнире всё равно было много захватывающих сценариев. Чего стоит только произвольная программа парней-одиночников — такого накала страстей мы не видели уже давно Феноменальный Илья Малинин зашёл на шесть квадов, включая аксель, но занял лишь третье место, а победа вновь досталась невероятному японцу Сёме Уно.

Впечатляющую развязку турнира мы обсудили с вице-чемпионкой мира Алёной Леоновой. Она рассказала, какие спортсмены её больше всего впечатлили, объяснила, насколько справедливым было третье место Малинина, и оценила результаты в женском одиночном катании.

«У Кевина Аймоза был непростой путь в последних сезонах, но он смог себя преодолеть»

— Самым зрелищным видом на чемпионате мира стало мужское катание. Вас удивили результаты?

— Меня, наверное, больше удивили какие-то прокаты. Результаты я, в принципе, такие себе и представляла, но прокаты некоторых спортсменов меня особенно зацепили и в какой-то степени реально удивили.

Например, у Кевина Аймоза несколько сезонов не складывались такие прокаты жизни. По нему видно, как он кайфует от своих программ, неважно, получается у него что-то или нет. Где-то он снимался с соревнований, где-то что-то не складывалось, но он руки не опустил и выдал просто чудесный прокат в произвольной. Мне кажется, это запомнится и ему надолго, и всем зрителям. Это было действительно зрелищно, получила огромное удовольствие от просмотра. Я за него радовалась, как за себя (смеётся). Очень классно. Очень рада, что у него все получилось. Непростой был путь в последних сезонах, но он смог себя преодолеть. Он отличается от других фигуристов, у него неординарный стиль катания.

Кевин Аймоз Фото: EPA/TASS

Также для меня сюрпризом было выступление корейца Джун Хван Ча. Он был немножко нестабильный в последнее время, на Олимпиаде от него многого ждали, но не получилось, однако то, что он показал на чемпионате мира, действительно заслуживает уважения. Он как-то по-другому для меня сейчас раскрылся, чем-то напоминает мне Юдзуру Ханю в юном возрасте по катанию. Ему очень идёт этот стиль. Всё у него сложилось и с программой, и с прыжками, и всё это смотрелось на одном дыхании.

Что касается Ильи Малинина — это просто человек-машина, который раздвигает границы возможного и каждый раз выдаёт что-то особенное. Он большой молодец, а дальше, скорее всего, будет ещё лучше. Видно по нему, что он не останавливается на достигнутом, а пробует что-то новое, и это очень круто. Низкий ему поклон за все его старания.

— Как вы думаете, при таком высоком уровне могли бы наши мальчики побороться за тройку?

— Возможно, при каких-то других раскладах. Но когда все катаются чисто, наверное, сложно пока об этом говорить. Хотя, как показал чемпионат России, наши спортсмены могут собрать несколько четверных в программе. В принципе, можно было бы побороться и за медаль. Мне кажется, что всё реально.

— Ожидали ли вы, что Сёме Уно удастся так легко победить?

— Могу сказать, что тоже за него очень рада. В принципе, он, наверное, и был главным фаворитом, потому что у него есть всё: и техническая составляющая, и катание, которым можно восторгаться каждый раз.

«Набор Малинина — пока что недосягаемый для мужского одиночного катания»

— Илья Малинин исполнил шесть квадов в произвольной программе. Татьяна Тарасова сказала, что он показал тот уровень, который будут показывать через десятилетия. Как вы считаете, действительно ли он опередил своё время?

— Безусловно. Я даже не могу сказать, когда мы сможем к этому приблизиться — это пока что недосягаемый для мужского одиночного катания набор.

— При этом Илья стал лишь третьим. Это справедливо?

— Если смотреть в совокупности по катанию и по прыжкам, думаю, да, я здесь соглашусь с его третьим местом. Он неоднократно сам говорил в интервью, что любит прыгать, но ему нужно уделять больше внимания и второй оценке. Плюс ко всему он маловато на международной арене находится, пока не до чемпионства мира. Но, думаю, в следующем сезоне его и судьи будут рассматривать по-другому, и он станет лучше. Если брать в целом, я думаю, что здесь не нужно расстраиваться третьему месту, а, наоборот, стоит за него порадоваться.

— Как вы считаете, стоит ли ему продолжать гнуть линию с множеством квадов или лучше сосредоточиться на компонентах и уменьшить сложность?

— Нет, я считаю, что мужчина должен много прыгать. Это очень зрелищно, это очень круто, и если ты делаешь это, то не нужно отказываться от этого даже в пользу второй оценки, потому что на этих прыжках реально можно заработать очень много баллов, тем более если их делать чисто, без каких-либо погрешностей. У Ильи были моментики, к которым можно придраться, но то, что это четверные прыжки, а не тройные — это уже огромный плюс ему в копилку. Этим он и берет. А если добавить туда ещё и катание, то он сможет быть просто на голову выше остальных, и до него будет не дотянуться.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

— В последнее время складывается впечатление, что судьи стали больше поощрять именно вторую оценку, а не технику. Вы одобряете такой подход?

— В принципе, здесь я соглашусь, всë-таки фигурное катание подразумевает больше именно катание, эстетику. Но без технической составляющей, особенно в мужском одиночном, ты на первых местах не будешь. Всё равно нужно что-то прыгать, чем-то выделяться.

— Может быть, поэтому одиночницы на чемпионате мира решили сфокусироваться именно на катании и не стали рисковать с ультра-си?

— Нет, мне кажется, здесь не в этом дело. В произвольной программе никто даже не пытался прыгать ультра-си. Было очевидно, что чемпионат мира для некоторых легко пройдёт: прыгни свои тройные, и ты выиграешь. Мы вернулись на 8-10 лет назад и увидели катание того времени.

У нас есть девочки, которые показывают и четверные, и катание — я не считаю, что одно другому мешает. Возьмём, опять же, Камилу Валиеву — там есть всё. Не обязательно прыжки идут в ущерб катанию, всё может быть гармонично. На мой взгляд, из российских спортсменок этой гармоничностью выделяется Камила Валиева. У неё нет этой беготни между прыжками, есть эстетика, есть катание.

На чемпионате мира обошлось без ультра-си, поэтому, наверное, спортсменки там и выделялись в основном катанием.

«Расслабляться Сакамото нельзя, потому что любое послабление — и её обойдут»

— В целом результаты в женском одиночном катании вас удивили?

— Наверное, нет. Так же, как Сёма Уно был для меня фаворитом в мужском катании, так и Каори Сакамото была для меня фаворитом в женском катании.

— Каори Сакамото теперь двукратная чемпионка мира. Действительно ли она безоговорочный лидер мирового фигурного катания или всё-таки срабатывает фактор того, что она выдаёт в нужное время в нужном месте?

— Я бы не сказала, что она выдала, если честно, судя по её произвольной программе. Я видела протокол, у неё довольно много недочётов. Мне кажется, здесь сработал фактор того, что она фантастически круто откатала свою короткую программу — ей хватило этого запаса. А так, расслабляться ей, конечно, нельзя, потому что любое послабление — и её обойдут. Если ты прыгаешь свой набор из тройных прыжков, прыгай — тебе поставят много баллов, и ты будешь лидером. Но тут получилась такая ситуация, что ближайшие конкурентки где-то неудачно справились, поэтому так всё сложилось, и она снова стала лучшей в мире.

Каори Сакамото Фото: EPA/TASS

— После чемпионата Европы многие ждали Анастасию Губанову в призёрах. Как вы думаете, что произошло с Настей, раз она не смогла побороться даже за топ-5?

— Очень жалко, конечно. Мне обидно, что у неё не получилось. Я не знаю причин, но, возможно, сработало давление чемпионством Европы. Обычно после каких-то фееричных прокатов и медалей ты немножечко теряешь свои ощущения и не понимаешь, что происходит. Может быть, у неё случилось выгорание. Мне кажется, что это больше от головы. Я хожу иногда на тренировки к ребятам, вижу, как Настя катается. В принципе, она была в хорошей форме, была готова побороться за топ-5. Но что-то не получилось, и, думаю, тут ничего страшного нет. Настя — прекрасная спортсменка, которая преодолеет этот путь и в следующем сезоне, надеюсь, покажет максимальные прокаты на главных стартах.

— По вашему мнению, насколько сильно чемпионат мира потерял в зрелищности в отсутствие наших спортсменов?

— Наверное, сильно. Хотя бы потому, что бóльшая часть населения России пропустила чемпионат мира мимо себя, потому что было неинтересно. Конечно, если б были наши, было бы круче, они бы здорово подпитали интерес.

— Совет ISU собирается обсудить допуск россиян на международные старты. Как вы думаете, есть ли шанс, что наших фигуристов допустят?

— Это зависит от многих факторов, поэтому сложно сказать. Конечно, хотелось бы, чтобы допустили, а там я уже не знаю, как они решат: под нейтральным флагом или как… Ребята хотят выступать на международной арене, однако решение зависит не от них и не от нас с вами. Я надеюсь, что в ближайшее время нас допустят. Но думаю, что следующий сезон будет такой же, как этот.