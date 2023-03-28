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Анализ результатов чемпионата мира по фигурному катанию с Алёной Леоновой: прорыв Малинина, победы Уно и Сакамото

«Малинин — человек-машина, который раздвигает границы возможного». Разбор ЧМ с Леоновой
Яна Левхина
Анализ ЧМ по фигурному катанию с Алёной Леоновой
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Вице-чемпионка мира считает справедливым третье место феноменального американца, но в то же время она уверена: Илья опередил своё время.

Несмотря на то что чемпионат мира по фигурному катанию прошёл без российских спортсменов, на турнире всё равно было много захватывающих сценариев. Чего стоит только произвольная программа парней-одиночников — такого накала страстей мы не видели уже давно Феноменальный Илья Малинин зашёл на шесть квадов, включая аксель, но занял лишь третье место, а победа вновь досталась невероятному японцу Сёме Уно.

Фигурное катание. ЧМ-2023. Сайтама, Япония
Мужчины. Произвольная программа
25 марта 2023, суббота. 11:20 МСК
Окончено
1
Сёма Уно
Япония
301.14
2
Ча Джун Хван
Южная Корея
296.03
3
Илья Малинин
США
288.44

Впечатляющую развязку турнира мы обсудили с вице-чемпионкой мира Алёной Леоновой. Она рассказала, какие спортсмены её больше всего впечатлили, объяснила, насколько справедливым было третье место Малинина, и оценила результаты в женском одиночном катании.

«У Кевина Аймоза был непростой путь в последних сезонах, но он смог себя преодолеть»

— Самым зрелищным видом на чемпионате мира стало мужское катание. Вас удивили результаты?
— Меня, наверное, больше удивили какие-то прокаты. Результаты я, в принципе, такие себе и представляла, но прокаты некоторых спортсменов меня особенно зацепили и в какой-то степени реально удивили.

Например, у Кевина Аймоза несколько сезонов не складывались такие прокаты жизни. По нему видно, как он кайфует от своих программ, неважно, получается у него что-то или нет. Где-то он снимался с соревнований, где-то что-то не складывалось, но он руки не опустил и выдал просто чудесный прокат в произвольной. Мне кажется, это запомнится и ему надолго, и всем зрителям. Это было действительно зрелищно, получила огромное удовольствие от просмотра. Я за него радовалась, как за себя (смеётся). Очень классно. Очень рада, что у него все получилось. Непростой был путь в последних сезонах, но он смог себя преодолеть. Он отличается от других фигуристов, у него неординарный стиль катания.

Кевин Аймоз

Кевин Аймоз

Фото: EPA/TASS

Также для меня сюрпризом было выступление корейца Джун Хван Ча. Он был немножко нестабильный в последнее время, на Олимпиаде от него многого ждали, но не получилось, однако то, что он показал на чемпионате мира, действительно заслуживает уважения. Он как-то по-другому для меня сейчас раскрылся, чем-то напоминает мне Юдзуру Ханю в юном возрасте по катанию. Ему очень идёт этот стиль. Всё у него сложилось и с программой, и с прыжками, и всё это смотрелось на одном дыхании.

Что касается Ильи Малинина — это просто человек-машина, который раздвигает границы возможного и каждый раз выдаёт что-то особенное. Он большой молодец, а дальше, скорее всего, будет ещё лучше. Видно по нему, что он не останавливается на достигнутом, а пробует что-то новое, и это очень круто. Низкий ему поклон за все его старания.

— Как вы думаете, при таком высоком уровне могли бы наши мальчики побороться за тройку?
— Возможно, при каких-то других раскладах. Но когда все катаются чисто, наверное, сложно пока об этом говорить. Хотя, как показал чемпионат России, наши спортсмены могут собрать несколько четверных в программе. В принципе, можно было бы побороться и за медаль. Мне кажется, что всё реально.

— Ожидали ли вы, что Сёме Уно удастся так легко победить?
— Могу сказать, что тоже за него очень рада. В принципе, он, наверное, и был главным фаворитом, потому что у него есть всё: и техническая составляющая, и катание, которым можно восторгаться каждый раз.

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«Набор Малинина — пока что недосягаемый для мужского одиночного катания»

Илья Малинин исполнил шесть квадов в произвольной программе. Татьяна Тарасова сказала, что он показал тот уровень, который будут показывать через десятилетия. Как вы считаете, действительно ли он опередил своё время?
— Безусловно. Я даже не могу сказать, когда мы сможем к этому приблизиться — это пока что недосягаемый для мужского одиночного катания набор.

— При этом Илья стал лишь третьим. Это справедливо?
— Если смотреть в совокупности по катанию и по прыжкам, думаю, да, я здесь соглашусь с его третьим местом. Он неоднократно сам говорил в интервью, что любит прыгать, но ему нужно уделять больше внимания и второй оценке. Плюс ко всему он маловато на международной арене находится, пока не до чемпионства мира. Но, думаю, в следующем сезоне его и судьи будут рассматривать по-другому, и он станет лучше. Если брать в целом, я думаю, что здесь не нужно расстраиваться третьему месту, а, наоборот, стоит за него порадоваться.

— Как вы считаете, стоит ли ему продолжать гнуть линию с множеством квадов или лучше сосредоточиться на компонентах и уменьшить сложность?
— Нет, я считаю, что мужчина должен много прыгать. Это очень зрелищно, это очень круто, и если ты делаешь это, то не нужно отказываться от этого даже в пользу второй оценки, потому что на этих прыжках реально можно заработать очень много баллов, тем более если их делать чисто, без каких-либо погрешностей. У Ильи были моментики, к которым можно придраться, но то, что это четверные прыжки, а не тройные — это уже огромный плюс ему в копилку. Этим он и берет. А если добавить туда ещё и катание, то он сможет быть просто на голову выше остальных, и до него будет не дотянуться.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

— В последнее время складывается впечатление, что судьи стали больше поощрять именно вторую оценку, а не технику. Вы одобряете такой подход?
— В принципе, здесь я соглашусь, всë-таки фигурное катание подразумевает больше именно катание, эстетику. Но без технической составляющей, особенно в мужском одиночном, ты на первых местах не будешь. Всё равно нужно что-то прыгать, чем-то выделяться.

— Может быть, поэтому одиночницы на чемпионате мира решили сфокусироваться именно на катании и не стали рисковать с ультра-си?
— Нет, мне кажется, здесь не в этом дело. В произвольной программе никто даже не пытался прыгать ультра-си. Было очевидно, что чемпионат мира для некоторых легко пройдёт: прыгни свои тройные, и ты выиграешь. Мы вернулись на 8-10 лет назад и увидели катание того времени.

У нас есть девочки, которые показывают и четверные, и катание — я не считаю, что одно другому мешает. Возьмём, опять же, Камилу Валиеву — там есть всё. Не обязательно прыжки идут в ущерб катанию, всё может быть гармонично. На мой взгляд, из российских спортсменок этой гармоничностью выделяется Камила Валиева. У неё нет этой беготни между прыжками, есть эстетика, есть катание.

На чемпионате мира обошлось без ультра-си, поэтому, наверное, спортсменки там и выделялись в основном катанием.

Фигурное катание. ЧМ-2023. Сайтама, Япония
Женщины. Произвольная программа
24 марта 2023, пятница. 11:20 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
224.61
2
Ли Ха Ин
Южная Корея
220.94
3
Луна Хендрикс
Бельгия
210.42

«Расслабляться Сакамото нельзя, потому что любое послабление — и её обойдут»

— В целом результаты в женском одиночном катании вас удивили?
— Наверное, нет. Так же, как Сёма Уно был для меня фаворитом в мужском катании, так и Каори Сакамото была для меня фаворитом в женском катании.

Каори Сакамото теперь двукратная чемпионка мира. Действительно ли она безоговорочный лидер мирового фигурного катания или всё-таки срабатывает фактор того, что она выдаёт в нужное время в нужном месте?
— Я бы не сказала, что она выдала, если честно, судя по её произвольной программе. Я видела протокол, у неё довольно много недочётов. Мне кажется, здесь сработал фактор того, что она фантастически круто откатала свою короткую программу — ей хватило этого запаса. А так, расслабляться ей, конечно, нельзя, потому что любое послабление — и её обойдут. Если ты прыгаешь свой набор из тройных прыжков, прыгай — тебе поставят много баллов, и ты будешь лидером. Но тут получилась такая ситуация, что ближайшие конкурентки где-то неудачно справились, поэтому так всё сложилось, и она снова стала лучшей в мире.

Каори Сакамото

Каори Сакамото

Фото: EPA/TASS

— После чемпионата Европы многие ждали Анастасию Губанову в призёрах. Как вы думаете, что произошло с Настей, раз она не смогла побороться даже за топ-5?
— Очень жалко, конечно. Мне обидно, что у неё не получилось. Я не знаю причин, но, возможно, сработало давление чемпионством Европы. Обычно после каких-то фееричных прокатов и медалей ты немножечко теряешь свои ощущения и не понимаешь, что происходит. Может быть, у неё случилось выгорание. Мне кажется, что это больше от головы. Я хожу иногда на тренировки к ребятам, вижу, как Настя катается. В принципе, она была в хорошей форме, была готова побороться за топ-5. Но что-то не получилось, и, думаю, тут ничего страшного нет. Настя — прекрасная спортсменка, которая преодолеет этот путь и в следующем сезоне, надеюсь, покажет максимальные прокаты на главных стартах.

— По вашему мнению, насколько сильно чемпионат мира потерял в зрелищности в отсутствие наших спортсменов?
— Наверное, сильно. Хотя бы потому, что бóльшая часть населения России пропустила чемпионат мира мимо себя, потому что было неинтересно. Конечно, если б были наши, было бы круче, они бы здорово подпитали интерес.

— Совет ISU собирается обсудить допуск россиян на международные старты. Как вы думаете, есть ли шанс, что наших фигуристов допустят?
— Это зависит от многих факторов, поэтому сложно сказать. Конечно, хотелось бы, чтобы допустили, а там я уже не знаю, как они решат: под нейтральным флагом или как… Ребята хотят выступать на международной арене, однако решение зависит не от них и не от нас с вами. Я надеюсь, что в ближайшее время нас допустят. Но думаю, что следующий сезон будет такой же, как этот.

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