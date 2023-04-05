Их катание называли цирком. Талантливые российские фигуристы не выдержали давления и ушли?

Российское парное катание не зря считается лучшим в мире: на данный момент мало кто из иностранных фигуристов может составить достойную конкуренцию нашим спортсменам. Оттого новость, что мы лишились одного из самых талантливых дуэтов страны, стала настоящим ударом для всех поклонников российского фигурного катания.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин внезапно объявили о распаде пары. И только тренер Сергей Доброскоков признался, что первые мысли об этом посетили его учеников ещё перед Олимпийскими играми. А ведь тогда Дарья и Денис попали в неприятный скандал с Максимом Траньковым, который своей критикой лишь подтвердил: самобытный стиль Павлюченко и Ходыкина совершенно не ценят в России.

Неужели давление на них усилилось и фигуристы захотели уйти?

Тутберидзе отослала Павлюченко в парное катание и не прогадала

В парное катание Дарья Павлюченко попала по совету Этери Тутберидзе. Одиночница с «нелучшими» прыжками отказалась от тренировок аж на восемь месяцев, но впоследствии решила: «Почему бы и нет?» Рискнул и Денис Ходыкин, который признался, что у него не было будущего в одиночном катании из-за схожих проблем с многооборотными элементами. Зато в дуэте фигуристы оказались как никогда сильны.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Им потребовался всего год на освоение выбросов, поддержек и подкруток, научились они и прыгать параллельно, после чего отправились покорять международную арену. Павлюченко и Ходыкин пробились в финал юниорской серии Гран-при, где стали бронзовыми призёрами, а во второй половине сезона уже забрали золото национального первенства и чемпионата мира среди юниоров.

Переход на взрослый уровень стал для них следующим шагом в карьере, и спортсмены не ударили в грязь лицом. Две бронзы на этапах Гран-при и шестое место в финале — это отличный результат для дебютантов. На чемпионат Европы пара попала вместо снявшихся Натальи Забияко и Александра Энберта и сразу стала пятой, зато через год они увезли домой бронзу.

Началась постепенная подготовка к сезону, в котором проходит отбор на Олимпиаду. Даже опасная «болезнь поцелуев», мононуклеоз, который одолел в один момент партнёршу, не остановил Дарью и Дениса. Они выходили на лёд заряженными на чистые прокаты, но неожиданный скандал, в который они попали, сбил их настрой.

Траньков атаковал Павлюченко/Ходыкина и сломал их психологически?

На этапе Гран-при в Канаде Павлюченко и Ходыкин столкнулись с резкой критикой, причём от российского специалиста. Фигуристы, обладающие уникальным акробатическим стилем катания, всегда выделялись на фоне остальных наших пар, но, к сожалению, не получали должной поддержки от судей. Тем не менее публичных высказываний по этому поводу практически не было, пока в дело не решил вмешаться Максим Траньков — тренер основных оппонентов Дарьи и Дениса за путёвку в Пекин.

Споры о том, должны ли молодые спортсмены опережать опытных и артистичных, но допускающих глупые ошибки Евгению Тарасову и Владимира Морозова, велись ещё с европейского первенства 2020 года. Однако не 100-процентная стабильность Павлюченко и Ходыкина давала лазейку их конкурентам. И всё же Транькову не следовало грубить Дарье и Денису, будучи в прямом эфире.

Максим Траньков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Максим был комментатором на этом турнире и поначалу хвалил фигуристов, но затем его настроение изменилось. Дерзкие слова Ходыкина о том, что «традиционное парное катание осталось далеко в прошлом», видимо, задели тренера, который как раз проповедовал такой стиль со своими учениками, и он не сдержался.

«В цирке точно веселей, — написал он в «Твиттере». А уже во время произвольной программы и вовсе прошёлся по соперникам своей пары: «Я не могу согласиться с Денисом, что классическое парное катание устарело. Я думаю, что всё-таки парное катание, где показывают красивые линии, где показывают хорошие амплитудные элементы — это интересно, здорово, это приятно смотреть. И сейчас мы это увидим в исполнении китайского дуэта. Так можно говорить, когда ты набираешь 80 баллов в своей прекрасной короткой программе с трюками. Но когда ты не набираешь и 70, то это, наверное, преждевременно», — сказал Траньков.

Этот конфликт закончился тем, что Дарья и Денис не смогли справиться с давлением на отборочном чемпионате России и самолично отдали место в олимпийской сборной Тарасовой и Морозову, однако последствия разборок с их тренером, похоже, были более глобальными, чем сломанная мечта о поездке на важнейший старт в жизни любого спортсмена.

Павлюченко и Ходыкин хотели уйти ещё до Олимпиады в Пекине

Весь следующий сезон фигуристы пропустили из-за травмы партнёрши, а недавно Ходыкин сбросил на всех информационную бомбу: их пара перестала существовать.

«Наш совместный путь подошёл к концу. Я безгранично благодарен Даше за эти годы работы. Мы многое пережили вместе — взлёты, падения, травмы и победы. После восстановления Даши от травмы мы поговорили и решили, что совместная работа дальше невозможна. Это было тяжёлое для нас решение.

Но мой путь в спорте на этом не заканчивается. Я намерен и дальше продолжать свою карьеру, потому что фигурное катание — это моя жизнь, я люблю кататься и получать от этого удовольствие и результаты. Последние месяцы, пока катался один, я по-новому взглянул на фигурное катание и загорелся им ещё сильнее. Всё, что нас не убивает, — делает нас ещё сильнее!» — о распаде дуэта он написал в социальных сетях.

Конечно, травма, прошедший мононуклеоз, у которого всегда возможен рецидив, стали первостепенными причинами, почему спортсмены решились на этот отчаянный шаг. Однако если заглянуть поглубже, то можно понять, что психологически Павлюченко и Ходыкину было трудно продолжать бороться с теми устоями, которые сложились в российском парном катании.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дело даже не в выпаде Максима Транькова, ведь давление оказывалось на дуэт и раньше. Принимать необычный акробатический стиль не спешили, а Дарья и Денис были вынуждены сетовать на несправедливость, ставя программу под говорящие песни. «Непохожи на других и, значит, сразу фрики» — под такие слова они катались в своём последнем совместном сезоне. А закончить, по признанию Сергея Доброскокова, собирались ещё перед Олимпиадой, так что нельзя сказать, что это решение спонтанное — Павлюченко и Ходыкин долго шли к нему. К сожалению, им не хватило мотивации и поддержки со стороны профессионального сообщества. Их распад огорчил Татьяну Тарасову, Екатерину Боброву, Александра Энберта и других, но, увы, их тёплые слова в адрес пары появились слишком поздно.