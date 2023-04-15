«Кто правит миром? Девушки!» Феминистический номер олимпийских чемпионок на шоу Тутберидзе

«Я тут читала интервью команды «соратников» по шоу. Они говорят, что вкладываются во всякие спецэффекты, — и вот это шоу. А у Тутберидзе — там неинтересно. Ну, наверное, наше шоу можно тогда назвать праздником спорта. Мы своим катанием подводим итоги сезона. Повторяем хорошие программы», — рассказывала Тутберидзе «Комсомольской правде».

Шоу Этери Георгиевны действительно можно назвать сборником лучшего, что было в последних двух сезонах. Но это не значит, что ничего нового и необычного там нет. Тутберидзе и Глейхенгауз подготовили очень крутой сюрприз для болельщиков — номер трёх олимпийских чемпионок Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Камилы Валиевой. Трек для такого трио выбрали самый подходящий — Who Run the World? Girls! («Кто правит миром? Девушки!») певицы Бейонсе, в котором поётся о женской независимости и превосходстве девушек над парнями. Именно ученицы Тутберидзе в последние годы двигали российское фигурное катание вперёд, так что они имеют полное право выступать под эту песню.

Номер начинается с того, что Алина, Аня и Камила сбрасывают с себя золотые плащи, выезжают в центр катка и начинают раскованно танцевать. Хореография очень похожа на ту, что показывает Бейонсе в клипе на свой трек, но в то же время она очень органично переложена на лёд. Фигуристки не показывают в этом выступлении прыжков, но при этом классно дополняют стильную хореографию спиралями и вращениями. Номер получился очень эффектным, свежим и современным. В таких амплуа мы ещё ни разу не видели ни одну из девочек, и было очень круто увидеть на шоу новые грани Алины, Ани и Камилы.

Отдельного внимания стоят наряды, которые были сделаны для номера. Все девочки выступают в разных платьях, причём костюмы Алины и Ани вдохновлены луками Бейонсе из клипа, а вот для Камилы придумали что-то своё. Почему — остаётся загадкой. Может быть, потому что Валиева единственная из трио является олимпийской чемпионкой в команде, а не в индивидуальном зачёте.

Номер олимпийских чемпионок Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Во второй день шоу в Москве в микст-зону вышел Даниил Глейхенгауз, и мне удалось узнать у него, как был придуман этот номер. Хореограф признался, что, помимо женского номера, хотел сделать ещё и мужской, но пока у них в группе не хватает мальчиков для этого эксперимента. Но Даниил в шутку сказал, что, когда у них появятся чемпионы-мужчины, он попросит Бейонсе немного перепеть свой трек.

«Как пришла идея создать номер с тремя олимпийскими чемпионками? Надо было по многочисленным просьбам сделать новое открытие, и, соответственно, я хотел ещё общие номера, чтобы развивать наше шоу. Мы с Этери Георгиевной обсудили, что номер мальчиков не настолько бы пока произвёл впечатление, а я хотел сделать и с девочками, и с мальчиками. Но мальчиков своих нам бы немножко не хватило, а столько репетиций мы бы не успели провести с ребятами из других групп. Поэтому мы решили, что будет только женский номер.

Музыку мы выбрали, потому что она драйвовая и мне нравится посыл: who run the world? Girls! Прикольно было показать, что у нас три олимпийские чемпионки, и они в своём виде действительно правят миром. Здесь всё совпало: костюмы, девочки, номер. Немножко отличающееся закрытие, но очень драйвовое.

Какую песню взял бы для мальчиков? Когда соберутся мальчики, попрошу Бейонсе перепеть: who run the world? Boys!» — рассказал Глейхенгауз.