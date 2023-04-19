Лучшие школа и штаб по итогам сезона: кто собрал больше всех медалей в фигурке?

Основные соревнования по фигурному катанию в текущем сезоне отгремели. Самое время узнать, какая из наших школ заработала больше всех медалей, а также выявить самую результативную в плане наград тренерскую группу. Холодная статистика бесчувственна к популярности или престижу, но, конечно, именно наиболее известные клубы заняли позиции лидеров.

Важно: в зачёт вошли медали, добытые взрослыми и юниорами исключительно на крупных турнирах в личном первенстве. Это этапы и финал Гран-при России, этапы и финал Кубка Федерации фигурного катания, чемпионат России по прыжкам, чемпионат России и первенство России среди юниоров.

Достижения спортсменов на детских соревнованиях не учитывались. Равно как и в командном прыжковом турнире и на Кубке Первого канала (вместо медалей там раздавали кубки и чеки).

Лучшая школа по количеству медалей

Похвастаться золотом, серебром или бронзой важнейших стартов минувшего сезона может 21 школа. Всего было разыграно 199 медалей. Почти везде стандартный комплект, кроме чемпионата России по прыжкам. Там участвовали только одиночники и одиночницы, а у девушек третье место поделили две ученицы Этери Тутберидзе: Софья Акатьева и Алиса Двоеглазова.

Двойная бронза стала приятным бонусом для «Хрустального», но в целом никак не отразилась на статистике медалей школ. Лидер настолько уверенный, что конкурировать с ним бесполезно.

Общая статистика медалей школ

Ожидаемо, что больше всех медалей в этом сезоне выиграли фигуристы «Хрустального». 27 наград, из которых 12 золотых и по 6 серебряных и бронзовых — очень мощное заявление. Оно подтверждает, что эта школа по праву считается сегодня сильнейшей в России и не зря притягивает даже зарубежных спортсменов. Итальянец Даниэль Грассль не прогадал, когда решил переехать в Москву, чтобы тренироваться у Тутберидзе. Возможно, в скором времени он тоже пополнит копилку медалей «Хрустального».

Второе место по количеству медалей заняли сразу две школы: питерский «Звёздный лёд» и московский ЦСКА. Оба клуба заработали по 21 медали, 6 из которых золотые, но разнятся по серебру и бронзе. У «Звёздного льда» — 3 серебра и 12 бронзовых наград. У ЦСКА — 6 серебряных и 9 бронзовых.

На четвёртой строчке медального зачёта расположился спортивный клуб по фигурному катанию Тамары Москвиной в Санкт-Петербурге. Его подопечные завоевали 20 медалей: 8 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовые.

Тамара Москвина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Московские «Ангелы Плющенко» и пермский «Старт» разделили пятое место. У них по 15 наград. «Ангелы» добыли 5 золотых, 7 серебряных и три бронзовые медали. Старт — 7 золотых, 5 серебряных и также 3 бронзы.

Шестое место занимает московская школа «Легенда». В её активе 13 медалей: одна золотая, 7 серебряных и 5 бронзовых.

Кстати, если применить олимпийскую методику, где в приоритете не сумма всех медалей, а количество золота, то школа Москвиной будет второй, пермский «Старт» — третьим, ЦСКА и «Звёздный лёд» — четвёртыми. «Ангелы Плющенко» опускаются на шестое место. Лишь «Хрустальный» — безоговорочно первый.

Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нужно отметить, что в этом рейтинге результаты фигуристов закреплялись за школой, в которой они тренировались, а не числились в минувшем сезоне по документам. Так, Александра Трусова не успела официально перейти в ЦСКА, поэтому представляла на стартах «Хрустальный». Но её серебро и бронза пошли в зачёт ЦСКА, где она и занималась бóльшую часть соревновательного года. А, например, Алина Горбачёва, хотя и приписана к спортивной школе по фигурному катанию в Тверской области, на самом деле тренируется в московской академии «Триумф» у Софьи Федченко. Поэтому заслуги в наградах Алины справедливо передать «Триумфу».

По тому же принципу поступали и с другими атлетами, которые готовятся к турнирам в Москве или Питере, но выступают за школу другого региона.

Лучший тренерский штаб по количеству медалей

С медальным урожаем школ определились. Но какой вклад сюда внёс конкретный тренерский штаб? Практически во всех семи клубах с наибольшим количеством медалей награды приносили спортсмены как минимум из двух разных групп. Особый случай — «Старт» в Перми. Там всё золото, серебро и бронза на счету воспитанников Павла Слюсаренко.

Статистика школы «Старт»

В «Хрустальном», помимо группы Тутберидзе, отлично проявили себя три танцевальных дуэта Екатерины Волобуевой и Ксении Румянцевой. Каждая пара завоевала на основных турнирах по бронзе. Тем не менее остальные 24 медали, включая 12 золотых, выиграли фигуристы Этери. Это абсолютное лидерство, так как остальные штабы и близко не подобрались к таким цифрам. Очередное подтверждение, что все лавры и признание штаба Тутберидзе соответствуют его работе.

Статистика школы «Хрустальный»

В питерском «Звёздном льду» основным «спонсором» второй позиции в общем медальном рейтинге школ стала группа Алексея Мишина. Его ученики взяли 13 медалей: 5 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых. Группа Артура Гачинского добавила школе четыре медали: одно серебро и три бронзы. Группы Константина Безматерных, Олега Татаурова и Алины Писаренко заработали по одной бронзе.

Статистика школы «Звёздный лёд»

ЦСКА своими успехами обязан группе Светланы Соколовской — 16 медалей (5 золотых, 4 серебряные, 7 бронзовых) и группе Сергея Давыдова — 5 медалей (1 золото, 2 серебра и 2 бронзы). У обоих занимаются исключительно одиночники и одиночницы.

Статистика школы ЦСКА

В клубе Тамары Москвиной по количеству медалей едва не сравнялись два штаба: самой Москвиной (10 наград) и Вероники Дайнеко (8 наград). Однако золота у подопечных Тамары Николаевны заметно больше: шесть медалей против двух. В остальном показатели довольно близки: три серебра и одна бронза у Москвиной и четыре серебра и две бронзы у Дайнеко. Кроме того, два серебра школе принесла группа Станислава Морозова.

Статистика школы Тамары Москвиной

«Ангелы Плющенко» совсем недавно начали работать со спортивными парами, но уже навязывают конкуренцию более опытным в этом виде школам. Две пары Арины Ушаковой тому подтверждение: закончили этот сезон с тремя бронзами. Ещё одна юниорка из этой группы выиграла серебро. Основной же тон в академии задают восходящие звёдочки тренерского штаба Плющенко. У них 11 медалей: 5 золотых и 6 серебряных.

Статистика «Ангелов Плющенко»

Школу «Легенда» медалями главным образом обеспечивали представители танцев на льду. Группа Александра Жулина собрала семь наград, из которых по одному золоту и бронзе, плюс пять серебряных медалей. Группа Алексея Ситникова и Юлии Злобиной отметилась одной бронзой. В одиночном виде два серебра и одну бронзу в копилку клуба добавили спортсмены Виктории Буцаевой и две бронзы — воспитанники Светланы Пановой.

Статистика «Легенды»

Поздравляем все школы фигурного катания с прекрасно проведённым сезоном и желаем удачи в следующем. Надеемся, через год они смогут похвастаться медалями не только российских турниров, но и самых престижных международных.