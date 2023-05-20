«С одной-единственной». Как Розанова и бывшую ученицу Тутберидзе захватил океан любви

Когда Сергей Розанов в 2017 году только пришёл работать в «Хрустальный», юная фигуристка Полина Шубодёрова, напротив, покинула эту кузницу чемпионов. Тогда воспитанница Этери Тутберидзе и молодой амбициозный тренер едва ли могли представить, что их пути однажды не просто пересекутся, а сольются в один.

Они оба пережили непростые времена. Уйдя от Тутберидзе, Полина больше так и не появилась на соревнованиях и в конце концов закончила со спортом. Сергей успел запятнать себе имя, после того как в 2020-м отправился строить карьеру в «Ангелы Плющенко». Надолго он там не задержался и теперь заново зарабатывает репутацию, тренируя спортсменов в одной из московских школ фигурного катания.

Однако все эти невзгоды теперь не имеют значения, ведь судьба подарила Полине и Сергею главное — любовь. Их сердца внезапно нашли друг друга и упоительно забились в унисон.

Сейчас соцсети влюблённых пестрят романтичными кадрами, которые без слов демонстрируют всю нежность их чувств!

Роман заподозрили не сразу

Как фигуристка 20-летняя Полина Шубодёрова не запомнилась какими-то победами, но отметилась большим интервью об опыте работы с Тутберидзе. Несмотря на жёсткие тренировки в «Хрустальном», она понимает, что именно там добилась лучших своих результатов.

«Больше плюсов, конечно. Опыт, который я там получила, неоценим. Многие мечтают поехать к ней, ощутить эту атмосферу бесконечной работы. А я два года там была. Да, не получилось, но это и моя вина. Даже так — это и есть моя вина. Но я не жалею, что я себя так повела. В любом случае я поняла, чего стоят такие результаты», — рассказывала Шубодёрова «Спорт-экспрессу».

Сергей Розанов тоже в юности побывал подопечным Тутберидзе, но широкой публике он знаком в первую очередь как один из её тренеров. Правда, бывший. Прославил его, по сути, переход в «Ангелы Плющенко». Особенно на фоне бегства туда Алёны Косторной летом 2020-го. Многие надеялись, что Розанов реанимирует чемпионку Европы после пандемии и вернёт на первые места.

Плющенко, Косторная и Розанов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К сожалению, ожидания не оправдались. Более того, весь сезон болельщики и СМИ наблюдали, как группа Розанова в «Ангелах» тает. По необъяснимым причинам его покидали ученики, а потом он и сам покинул академию Плющенко.

Репутация Сергея серьёзно пострадала, на какое-то время он оказался в тени. Но в минувшем сезоне дела у специалиста пошли на лад. С новой воспитанницей, которая представляет Венгрию, он съездил на несколько международных стартов, в том числе на юниорский чемпионат мира. Но самое важное — обрёл вторую половинку в лице Полины Шубодёровой. Так распорядилась фортуна, что бывший тренер и фигуристка Тутберидзе образовали яркий любовный союз.

Впервые Полину и Сергея заметили вместе в феврале этого года. Они посетили театр-кабаре по приглашению друга Розанова — известного актёра Риналя Мухаметова. Тем не менее роман у них не заподозрили: всё-таки немаленькая разница в возрасте — 13 лет — возможно, усыпила бдительность наблюдательных болельщиков.

Сергей Розанов и Полина Шубодёрова с Риналем Мухаметовым Фото: Из личного архива Сергея Розанова

Итальянские страсти и жаркие каникулы

Раскрыть роман в итоге решил Розанов. В середине марта он опубликовал в соцсетях расплывчатое, но более чем ясное фото, как целует Полину в висок. Подписал кратко: Love («любовь»). В комментариях пост быстро оценила бывшая одиночница Мария Сотскова, написав: «Чудесные».

Сергей Розанов и Полина Шубодёрова Фото: из личного архива Сергея Розанова

Полина открыть отношения публике осмелилась немного позже. В начале апреля она разместила в соцсетях романтичный кадр, как держится с Сергем за руки в уютном ресторане. А спустя две недели девушка сняла на видео кровать, на которой лепестками роз было выложено огромное сердце. Внутри его заполнила охапка фотографий Полины с Сергеем.

В мае влюблённые одновременно сделали одинаковый пост с нежными снимками и подписью «любовь» на итальянском языке. Объяснять чувства длинными фразами было не нужно: язык тела прекрасно передавал «химию» между ними. Если кто-то в тот момент ещё сомневался в статусе их отношений, то после этого поста убедился, что речь не о лёгком мимолётном увлечении, а о большой страстной любви.

Сергей Розанов и Полина Шубодёрова Фото: Из личного архива Сергея Розанова

Однако настоящий пожар новая пара в фигурном катании устроила в соцсетях, отправившись в отпуск. На далёком морском побережье они утонули в океане любви и поделились своим счастьем с подписчиками в соцсетях. Оба активно стали выкладывать общие фото в обнимку, а ещё поцелуи и парочку довольно пикантных видео.

«С одной-единственной», — подписал по-английски Розанов одну из серий фотографий с возлюбленной на пляже в соцсетях.

Сергей Розанов и Полина Шубодёрова Фото: Из личного архива Сергея Розанова

Так же поступила и Полина. На кадрах видно, как она светится рядом бойфрендом и греется не только от солнышка, но и от тепла его заботы.

Сам же Сергей будто обрёл неуловимую мягкость и лёгкость, которые не позволяет себе проявлять на катке с учениками. Но рядом с красавицей-любимой его сердце тает и превращает строгого тренера, заточенного на результат, в милого книжного романтика.