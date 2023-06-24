Трусова зря выпустила песню. Попытка в вокал убила её индивидуальность

У наших фигуристок — настоящая вокальная эпидемия. Олимпийская чемпионка Алина Загитова спела в дуэте с Zivert, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отметилась в шоу «Маска», а теперь запела вице-чемпионка Игр в Пекине и Королева квадов Александра Трусова.

Саша анонсировала сюрприз на прошлой неделе: «Все знают, что через несколько дней у меня день рождения. И обычно принято получать подарки и сюрпризы. Но в этот раз я решила сделать наоборот и приготовила сюрприз вам. Ждите».

22 июня поздно вечером, накануне дня рождения, Трусова поделилась песней под названием «Два крыла» и клипом. Автор текста, музыки и продюсер клипа — Вадим Антонов, который тоже дал комментарий:

«Саша не просто талантливая фигуристка и звезда мирового масштаба в спорте, она просто потрясающе красивой души человек. В процессе работы над другим совместным проектом родилась идея об эксперименте в музыке. Я написал Саше песню, снял клип, это стало эксклюзивным подарком к дню рождения для Саши от меня».

Звучит красиво, но после прослушивания песни повис вопрос: а зачем всё это было нужно? Нет, безусловно, каждый имеет право делать то, что хочет, пока это не затрагивает интересы других людей. Это даже не обсуждается. Поэтому если Трусова захотела петь, значит, она имеет полное право пойти и попробовать.

В интернете уже появились комментарии на эту тему, и большинство выглядит снисходительно: ну, записала и записала, почему, собственно, и нет, бывало хуже, удачи в дальнейшем.

Ещё раз: да и ещё раз да! Наши фигуристки хором побежали «проявляться» по завету Алины Загитовой, которая попробовала и вокал, и бокс и многое другое, а сейчас готовится к фехтовальному поединку. Но лично мне жутко обидно, что петь, и петь далеко не профессионально рванула именно Александра Трусова.

В общем и целом здесь не нужно быть экспертом, чтобы понять, что песня Трусовой — из серии «Мало половин» и прочего подобного, что спрашивают на музыкальных квизах с заявленной темой «кринж». И грустно не от того, что запись получилась, мягко говоря, непрофессиональной, а от того, что она в принципе есть. И если бы Трусова выпустила сингл, не уступающий по качеству лучшим выступлениям той же Zivert или Mia Boyka, под живое пение которой выступала Евгения Медведева на турнире по шоу-программам, восприятие не изменилось бы.

Просто Трусова — это же всегда было максимально про спорт. Саша раздвигала границы допустимого, Саша всегда была собой и отличалась от других. Тренируйте своё скольжение, а я прыгну пять четверных. Говорите, не нужно делать тройной аксель в короткой программе? А я сделаю! Можно долго спорить о том, было ли это оправданно (подобная тактика не принесла фигуристке титулов), но именно это в Александре и привлекало.

Даже во внеледовой деятельности Трусова придерживалась спортивной повестки: прыгала в длину, появлялась на футбольных и хоккейных матчах. Она держалась далеко от шоу-бизнеса: никак не ассоциировалась с «Ледниковым периодом» (хотя это было бы сложно с учётом разорванного контракта), появлялась в студии Okko в качестве эксперта во время международных стартов.

А вот выпуск песни — он из серии «как у всех». Трусова перестала быть особенной — теперь она просто одна из всех российских фигуристок, которые уже закончили соревновательную карьеру.