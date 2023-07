Новый революционер фигурки — из России! Как рок проникал в соревновательные программы?

Рок-музыка и фигурное катание: эти миры совместимы или всё-таки нет? Некоторые программы в этом жанре можно назвать легендарными, пусть поначалу и кажется, что это слишком грубый, резкий жанр.

Что для фигурного катания не подходит, а что в самый раз – с каждым новым сезоном рамки понимания раздвигаются. Сейчас на льду можно услышать рок во всём его многообразии – от готики до симфорока, блюз, гранж и панк.

В сезоне-2023/2024 Пётр Гуменник постарается доказать, что на льду хорошо выглядит даже индастриал-метал. Весной он уже поэкспериментировал на шоу, а теперь собирается идти в сезон с очень смелой заявкой.

«Чемпионат» вспоминает знаменитые рок-программы в разных стилях и объясняет, почему нашего фигуриста всё-таки можно считать первооткрывателем.

Как рок-музыку адаптируют под фигурное катание?

На самом деле, фигуристы берут рок-хиты гораздо чаще, чем мы думаем – просто часто эти песни берутся в другой аранжировке.

Первый вариант – использование кавер-версий на известные песни рок-исполнителей. В качестве примера можно взять композицию «Paint it Black» авторства The Rolling Stones. За последние несколько лет она то и дело звучала в программах фигуристов, но в кавер-версии от Ciara – с такой произвольной в сезоне-2021/2022 выступала Аделия Петросян. Похожая история и с песней «Seven Nation Army» от The White Stripes: не так давно под неё катались Софья Акатьева и Станислава Константинова.

Аделия Петросян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один выход – выбор в пользу фортепианных или симфонических аранжировок. Дмитрий Алиев стал чемпионом Европы под «The Sound of Silence» в исполнении рок-группы Disturbed. Композиция очень сильная, но аранжировка достаточно спокойная и хорошо звучит на ледовой арене.

Ещё один вариант использования рок-музыки – поиск вариантов на стыке жанров: к примеру, рок-опера «Иисус Христос Суперзвезда» принесла сборной России немало золотых медалей крупных стартов. Также среди фигуристов популярен французский мюзикл «Моцарт. Рок-опера», причём берут для программ не только спокойные баллады.

Каких рок-исполнителей берут чаще всего?

Какая рок-музыка хорошо звучит на льду в оригинале? Одна из самых популярных рок-групп среди фигуристов – это Queen. Только в российской сборной под песни Фредди Меркьюри каталось множество фигуристов, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами мира под легендарную «We are the champions».

Михал Бржезина и Адам Риппон покоряли публику под «Who wants to live forever», Маттео Риццо миксовал «Love of my Life» с «Bohemian Rhapsody» и «Don’t stop me now», а Елена Ильиных и Руслан Жиганшин использовали песни Queen в строго регламентированном ритм-танце.

Хорошо звучат на льду мелодичные песни Scorpions и Metallica – под этих исполнителей катался Михаил Коляда. Легендарную «Nothing else matters» фигурист выбрал для показательного номера, а «Wind of change» использовал в короткой программе сезона-2019/2020: к сожалению, её зрители увидели только на контрольных прокатах. Александр Самарин тоже брал Scorpions – в сезоне 2016/2017 он катался под «Maybe I Maybe You» в произвольной программе.

Михаил Коляда Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Лила Фир и Льюис Гибсон в последнем олимпийском сезоне показали, что на льду хорошо звучат и KISS: в ритм-танце они использовали классические хиты «I Was Made for Lovin' You», «Forever» и «Rock and Roll All Nite».

Короткая программа Юдзуру Ханю «Parisienne Walkways» является идеальным примером интерпретации блюз-рока. Соло на гитаре в исполнении виртуоза Гэри Мура будто бы являлось продолжением катания японского фигуриста и гипнотизировало зрителей.

В прошлом сезоне Андрей Мозалёв отлично зажигал под Led Zeppelin в короткой программе. Для постановки были выбраны песни «I can’t quit you, baby» и «Kashmir», и фигуристу удалось неплохо раскрыться как в медленной части, так и в быстрой.

Что по современному року — берут ли метал, гранж и альтернативу?

Одна из самых часто используемых современных рок-групп – это Muse. Под третью часть «Exogenesis» кто только не катался – в один сезон совпадения случились даже у Евгении Медведевой и Камилы Валиевой! Александра Трусова взяла композицию Muse из саундтрека к «Игре престолов» и получила обратную связь от солиста Мэттью Беллами. Михаил Коляда чуть ранее брал более мелодичную и быструю композицию «I belong to you», которая отлично подошла для короткой программы.

Экспериментировали фигуристы и с Linkin Park. В олимпийском сезоне-2009/2010 британская танцевальная пара Шинед Керр/Джон Керр катались в произвольном танце под «Crawling», причём в концовке звучала именно оригинальная песня. В 2018 году на Олимпийских играх звучал и хард-рок от AC/DC – его взяла венгерская одиночница Иветт Тот.

Готика тоже иногда звучит на катке. Татьяна Волосожар и Максим Траньков в сезоне-2011/2012 взяли для короткой программы композицию «Bring me to Life» от Evanescence – причём песня хороша не просто сама по себе, но и подходит конкретно к парному катанию, ведь в оригинальной версии есть и женская партия, и мужская.

: Татьяна Волосожар и Максим Траньков Фото: РИА Новости

Группа Apocalyptica – это вообще метал на виолончелях, и такой жанр тоже прижился в фигурном катании. В победной олимпийской произвольной Анна Щербакова каталась под композицию «Ruska», а Андрей Мозалёв для новой короткой программы выбрал песню «Romance».

Тренд последних сезонов – эксперименты с победителями Евровидения Maneskin. Маттео Риццо зажёг в короткой программе под «Zitti e buoni», а Александр Галлямов превратился в настоящую рок-звезду: вместе с Анастасией Мишиной они сделали номер под кавер на «Beggin» своей визитной карточкой.

Примут ли зрители Гуменника с его Rammstein?

Сам Гуменник рассуждал в интервью «Чемпионату» в ноябре 2022 года, что какой-то рок ложится на лёд идеально, а под какой-то будет кататься сложно. За полгода фигурист дошёл до шоу-номера под одну из любимых групп – и зрители на шоу Этери Тутберидзе целый месяц слушали Rammstein. А в грядущем сезоне нас ждёт полноценная короткая программа под композицию «Sonne», и это самое настоящее попадание в яблочко.

Пётр Гуменник Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Метал от Rammstein неплохо звучит на льду – это мы уже поняли по номеру «Mein Herz brennt». Ещё один плюс выбора – популярность самой песни среди фанатов фигурного катания. Трек «Sonne» очень часто используют в фан-роликах с участием фигуристов, так что привыкать к чему-то непривычному не придётся.

Материалы по теме Эксклюзив Пётр Гуменник рассказал о новой короткой программе на песню Rammstein

Опасен ли такой выбор для соревнований? В показательном формате такой выбор – это очень свежо, но как такой эксперимент воспримут судьи соревнований и консервативная часть болельщиков? По тому отрывку постановки, который Пётр выложил в своём телеграм-канале, становится понятно, что в нарезке есть и симфоническая обработка песни, так что не одним металом программа едина.

В олимпийском сезоне у Гуменника уже была современная лирика в короткой программе (композиция «Leave a light on»), но сам фигурист признавался, что не до конца её чувствует, да и с текстом песни не сошёлся. Здесь же всё шло от желания спортсмена, так что за презентацию можно не волноваться – когда катаешь то, что идёт изнутри, то программа воспринимается совершенно по-другому. Да и радостно видеть, как фигурист с классическими программами так ярко раскрывается в чём-то абсолютно новом – и для себя, и для мира фигурного катания.