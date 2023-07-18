Пётр Гуменник рассказал о новой короткой программе на песню Rammstein
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Серебряный призёр чемпионата страны, победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник рассказал о новой короткой программе, которая поставлена Николаем Морошкиным на песню Rammstein — Sonne.
«Музыку мы выбирали с Николаем Юрьевичем (прим. «Чемпионата» — Морошкиным). Искали что-то свежее, концептуальное, амбивалентное и подходящее именно мне. Выбрали «Sonne», и Николай Юрьевич нарезал её, используя множество вариаций этого трека. Во время постановки нам помогала хореограф Ксения Михеева, внёсшая движения из современного балета. Сейчас мы находимся в Сочи и продолжаем оттачивать программу вместе с Еленой Анатольевной Чайковской», — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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