Дукалис обожает фигурку! Звезда полицейских сериалов катался сам и общается с легендами

Актёр Сергей Селин участвовал в проекте «Танцы на льду» и даже работал в питерской федерации.

Параллельные миры иногда очень неожиданно пересекаются. Кто бы мог подумать, что звезда полицейских сериалов Анатолий Дукалис – актёр Сергей Селин – является поклонником такого изящного и эстетичного вида спорта, как фигурное катание?

Известный актёр действительно тесно связан с миром фигурного катания и даже какое-то время работал чиновником в этой среде.

В 2006 году Селин участвовал в самом первом шоу про фигурное катание – «Танцы на льду» на телеканале «Россия». В паре с ним каталась олимпийская чемпионка Оксана Казакова. «Смуглянка», «Чистые пруды», «Птица счастья завтрашнего дня» – пара часто выбирала всем известные русские композиции.

По словам Казаковой, её партнёр очень хотел научиться кататься и ради проекта сильно похудел – к середине проекта он уже сбросил 7–8 килограммов. Приходилось терпеть и постоянные переезды: тренировалась пара в Петербурге, на льду «Юбилейного», а на съёмки летала в Москву.

Оксана Казакова и Сергей Селин на тренировке в «Юбилейном» Фото: Кадр из видео

За свои выступления пара сначала получала полярные оценки – за один и тот же танец судьи могли выставить от 4.0 до 6.0. К концу шоу Казакова/Селин дошли до полноценных 6.0 от всех судей, и партнёрша шутила, что даже в спорте таких высоких баллов не получала, как на проекте.

Вместе актёр и фигуристка дошли до полуфинального раунда, попав в число топ-4 пар проекта. Причём выступить в финале Сергею помешала болезнь – на лёд он выйти не смог, и Оксана Казакова попрощалась со зрителями сольным танцем. Нужно отметить, что проект сильно сказался на здоровье актера – по ходу участия в проекте Селин ещё и сломал ребро.

Но одними танцами на льду Селин не ограничился. Актёр отмечал в интервью, что общался с Евгением Плющенко и Еленой Бережной, также он хорошо дружит с тренером по фигурному катанию Евгением Рукавицыным и выступал с поздравительной речью на одном из юбилейных шоу Алексея Мишина.

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Какое-то время Сергей Селин официально входил в Совет федерации фигурного катания Санкт-Петербурга (с прошлого года такой орган в структуре не предусмотрен).

«Я – член Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Был момент, когда очень серьёзно погрузился в этот вид спорта: знаю всех наших олимпийских чемпионов, был на сочинской Олимпиаде, ездил на сборы, мне это нравилось», – отмечал Селин в интервью «Миру новостей».

Актёр неоднократно высказывался о нынешнем фигурном катании в прессе. Однозначную позицию Селин имеет и по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований. В интервью «Газете.Ru» он отмечал: «США и Европа — не весь мир. Мне непонятна эта ненависть так называемых цивилизованных стран в отношении нашей страны. Меня, конечно, удивляет, что на международных соревнованиях и чемпионатах хотят обойтись без российских спортсменов, в особенности — наших фигуристок. Можно ли почувствовать себя лучшим, если лидеры исключены?»

Селин также считает, что фигурное катание обязательно нужно смотреть в зале, как и балет. На Олимпиаде в Сочи он наблюдал за прокатами фигуристов в самом «Айсберге» вместе с чемпионами прошлых лет, а в 2018 году присутствовал на чемпионате Европы в Москве – и, как говорили, принёс удачу ученику Евгения Рукавицына Дмитрию Алиеву.

Дмитрий Алиев на чемпионате Европы — 2018 в Москве Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не чужды Селину и местные соревнования с участием наших фигуристов. В прошлом сезоне актёра можно было увидеть на петербургских соревнованиях в Академии фигурного катания. Не исключено, что история повторится и в следующем сезоне.