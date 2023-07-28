За кем следить до открытия сезона в фигурке? Первые противостояния не за горами!

Сезон в фигурном катании плавно движется к открытию, но уже сейчас болельщикам есть за кем следить, да ещё и с особым пристрастием! Соревнования за рубежом вот-вот стартуют, и на них видны знакомые лица. Бывшие российские спортсмены проверяют готовность перед основными турнирами и зарабатывают расположение судей. Последнего обычно добиться весьма сложно. Но кто знает, может быть, Диана Дэвис и Глеб Смолкин разрушат это представление?

В начале августа они впервые выступят как фигуристы сборной Грузии на танцевальном челлендже в американском Лейк-Плэсиде. Между прочим, там они встретятся с бывшим соперником по российскому льду, который, чтобы перейти под флаг США, организовал сбор денег через краудфандинг.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Серебряные призёры чемпионата России — 2022 в танцах на льду вот-вот проявят себя в новом статусе — грузинских фигуристов. О том, что Диана и Глеб отныне будут кататься за сборную Грузии, стало известно в мае. Наша федерация фигурного катания отпустила их с миром, но позже они компенсировали потраченные на них в минувшем сезоне средства. Возможность смены спортивного гражданства они не скрывали: честно признавались, что участие в международных стартах и возможность состязаться с сильнейшими у них в приоритете. Единственное — не раскрывали, какие именно страны рассматривают для перехода. Да и наличие у Дианы гражданства Грузии, а у Глеба — Израиля тоже оказалось сюрпризом.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

После Олимпиады в Пекине Диана и Глеб ещё ни разу нигде не соревновались. Лишь покатались в паре ледовых шоу. Однако 1 августа они наконец-то вернутся в боевой строй и покажут, чему научились за время вынужденного простоя.

Перерыв у них выдался серьёзный — практически полтора года. Чтобы завоевать симпатии судей, им нужно приложить массу усилий. Столь длительные простои всегда пагубно сказываются на соревновательной репутации фигуристов. В танцевальной виде, как наиболее субъективном в фигурном катании, — тем более. Очень важно, чтобы арбитры помнили пару. Насколько помнят Диану и Глеба, узнаем совсем скоро.

Помимо результатов Дианы и Глеба на турнире в Лейк-Плэсиде, очень интересно, приедет ли их поддержать Этери Тутберидзе. Обычно известный тренер старается участвовать в ключевых событиях дочери. Дебют в сборной Грузии и возвращение на старты после долгого затишья определённо можно причислить к подобным событиям. А нескорое начало сезона в России позволяет ей спокойно оставить воспитанников тренироваться без личного контроля.

Иван Десятов

В Лейк-Плэсиде Диану и Глеба ждёт первая за несколько лет встреча с Иваном Десятовым, с которым они соревновались в юниорский период. В отличие от них, Ивану не в новинку кататься под флагом другой страны. Перед олимпийским сезоном он с тогдашней партнёршей Екатериной Андреевой перешёл в сборную Беларуси, а весной 2022-го отправился в США, где образовал дуэт с Изабеллой Флорес. Времени спортсмены не теряли и сразу стали участвовать в местных американских турнирах. Даже выступили в национальном чемпионате, где заняли 10-е место. Но поехать на международные старты они не могли: Федерация Беларуси не давала Ивану релиз.

Условия выкупа Ивану поставили жёсткие: компенсировать затраты на подготовку в размере $ 25 000. Чтобы собрать необходимую сумму, Изабелла разместила призыв о помощи на одной из краудфандинговых платформ. Болельщики и просто неравнодушные люди быстро подключились к проблеме русского парня и собрали для него бóльшую часть средств.

Теперь молодой американский дуэт рвётся утолить жажду по международным турнирам и активно демонстрирует подготовку в социальных сетях. Соревнования в Лейк-Плэсиде — уже не первые для них в новом сезоне, да и поездки по внутренним стартам США помогли им не утратить соревновательный драйв. Так что легко обойти себя они никому не позволят.

Кстати, реванш в соперничестве бывших россиян предстоит брать как раз Диане и Глебу. Последняя встреча с Десятовым на первенстве России несколько лет назад закончилась для них поражением.

Анастасия Губанова

Действующая чемпионка Европы неважно откаталась на чемпионате мира, чем смазала окончание сезона. Но зато сейчас самое время открыть второе дыхание и пуститься в погоню за новыми медалями. Хотя Настя катается за Грузию, для всех очевидно, что она россиянка. К тому же тренируется девушка по-прежнему у Евгения Рукавицына в Питере, поэтому её выступления на соревнованиях — каждый раз напоминание, что без России фигурное катание невозможно. А для болельщиков — это отличный повод не прекращать следить за происходящим на зарубежных стартах. Всё-таки Настя и в России нравилась очень многим зрителям, завораживая волшебным скольжением и грацией.

Пока неизвестно, появится ли она на каких-то стартах до этапов Гран-при. Возможно, поучаствует где-то в преддверии основных состязаний, чтобы проверить готовность к основным турнирам и зарядиться на очередную сложную борьбу в женской одиночке.

Анастасия Губанова Фото: Joosep Martinson/Getty Images

За Настю обязательно будем держать кулачки и верить, что она не отдаст иностранкам лидерство в Европе, да и на мире на этот раз выдержит оборону.

Хотя больше всего будем верить в возвращение наших фигуристов на международную арену уже в грядущем сезоне. Пусть и без серии Гран-при. Но в третий раз раздавать чемпионские титулы без наших — по-настоящему дико.