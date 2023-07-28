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За кем следить из фигуристов до начала сезона: Диана Дэвис, Глеб Смолкин, Губанова, Иван Десятов

За кем следить до открытия сезона в фигурке? Первые противостояния не за горами!
Дарья Кирюхина
За кем следить до открытия сезона в фигурке?
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За кого-то даже хочется болеть и держать кулачки, несмотря на переход в другую сборную.

Сезон в фигурном катании плавно движется к открытию, но уже сейчас болельщикам есть за кем следить, да ещё и с особым пристрастием! Соревнования за рубежом вот-вот стартуют, и на них видны знакомые лица. Бывшие российские спортсмены проверяют готовность перед основными турнирами и зарабатывают расположение судей. Последнего обычно добиться весьма сложно. Но кто знает, может быть, Диана Дэвис и Глеб Смолкин разрушат это представление?

В начале августа они впервые выступят как фигуристы сборной Грузии на танцевальном челлендже в американском Лейк-Плэсиде. Между прочим, там они встретятся с бывшим соперником по российскому льду, который, чтобы перейти под флаг США, организовал сбор денег через краудфандинг.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Серебряные призёры чемпионата России — 2022 в танцах на льду вот-вот проявят себя в новом статусе — грузинских фигуристов. О том, что Диана и Глеб отныне будут кататься за сборную Грузии, стало известно в мае. Наша федерация фигурного катания отпустила их с миром, но позже они компенсировали потраченные на них в минувшем сезоне средства. Возможность смены спортивного гражданства они не скрывали: честно признавались, что участие в международных стартах и возможность состязаться с сильнейшими у них в приоритете. Единственное — не раскрывали, какие именно страны рассматривают для перехода. Да и наличие у Дианы гражданства Грузии, а у Глеба — Израиля тоже оказалось сюрпризом.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

После Олимпиады в Пекине Диана и Глеб ещё ни разу нигде не соревновались. Лишь покатались в паре ледовых шоу. Однако 1 августа они наконец-то вернутся в боевой строй и покажут, чему научились за время вынужденного простоя.

Перерыв у них выдался серьёзный — практически полтора года. Чтобы завоевать симпатии судей, им нужно приложить массу усилий. Столь длительные простои всегда пагубно сказываются на соревновательной репутации фигуристов. В танцевальной виде, как наиболее субъективном в фигурном катании, — тем более. Очень важно, чтобы арбитры помнили пару. Насколько помнят Диану и Глеба, узнаем совсем скоро.

Помимо результатов Дианы и Глеба на турнире в Лейк-Плэсиде, очень интересно, приедет ли их поддержать Этери Тутберидзе. Обычно известный тренер старается участвовать в ключевых событиях дочери. Дебют в сборной Грузии и возвращение на старты после долгого затишья определённо можно причислить к подобным событиям. А нескорое начало сезона в России позволяет ей спокойно оставить воспитанников тренироваться без личного контроля.

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Иван Десятов

В Лейк-Плэсиде Диану и Глеба ждёт первая за несколько лет встреча с Иваном Десятовым, с которым они соревновались в юниорский период. В отличие от них, Ивану не в новинку кататься под флагом другой страны. Перед олимпийским сезоном он с тогдашней партнёршей Екатериной Андреевой перешёл в сборную Беларуси, а весной 2022-го отправился в США, где образовал дуэт с Изабеллой Флорес. Времени спортсмены не теряли и сразу стали участвовать в местных американских турнирах. Даже выступили в национальном чемпионате, где заняли 10-е место. Но поехать на международные старты они не могли: Федерация Беларуси не давала Ивану релиз.

Условия выкупа Ивану поставили жёсткие: компенсировать затраты на подготовку в размере $ 25 000. Чтобы собрать необходимую сумму, Изабелла разместила призыв о помощи на одной из краудфандинговых платформ. Болельщики и просто неравнодушные люди быстро подключились к проблеме русского парня и собрали для него бóльшую часть средств.

Теперь молодой американский дуэт рвётся утолить жажду по международным турнирам и активно демонстрирует подготовку в социальных сетях. Соревнования в Лейк-Плэсиде — уже не первые для них в новом сезоне, да и поездки по внутренним стартам США помогли им не утратить соревновательный драйв. Так что легко обойти себя они никому не позволят.

Кстати, реванш в соперничестве бывших россиян предстоит брать как раз Диане и Глебу. Последняя встреча с Десятовым на первенстве России несколько лет назад закончилась для них поражением.

Подробное интервью Ивана Десятова:
«Всегда будут люди, которые осуждают». Интервью с экс-россиянином о переходе в США
Эксклюзив
«Всегда будут люди, которые осуждают». Интервью с экс-россиянином о переходе в США

Анастасия Губанова

Действующая чемпионка Европы неважно откаталась на чемпионате мира, чем смазала окончание сезона. Но зато сейчас самое время открыть второе дыхание и пуститься в погоню за новыми медалями. Хотя Настя катается за Грузию, для всех очевидно, что она россиянка. К тому же тренируется девушка по-прежнему у Евгения Рукавицына в Питере, поэтому её выступления на соревнованиях — каждый раз напоминание, что без России фигурное катание невозможно. А для болельщиков — это отличный повод не прекращать следить за происходящим на зарубежных стартах. Всё-таки Настя и в России нравилась очень многим зрителям, завораживая волшебным скольжением и грацией.

Пока неизвестно, появится ли она на каких-то стартах до этапов Гран-при. Возможно, поучаствует где-то в преддверии основных состязаний, чтобы проверить готовность к основным турнирам и зарядиться на очередную сложную борьбу в женской одиночке.

Анастасия Губанова

Анастасия Губанова

Фото: Joosep Martinson/Getty Images

За Настю обязательно будем держать кулачки и верить, что она не отдаст иностранкам лидерство в Европе, да и на мире на этот раз выдержит оборону.

Хотя больше всего будем верить в возвращение наших фигуристов на международную арену уже в грядущем сезоне. Пусть и без серии Гран-при. Но в третий раз раздавать чемпионские титулы без наших — по-настоящему дико.

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Новости. Фигурное катание
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