Ученицы российских тренеров вне закона? Фигуристы, у которых были проблемы с допингом

Осенью состоятся долгожданные слушания по делу Камилы Валиевой – безусловно, этот допинговый кейс стал самым громким в российском и мировом фигурном катании. А какие ещё случаи можно вспомнить? От мельдония Екатерины Бобровой до недавних случаев с фигуристками Евгения Плющенко и Алексея Урманова.

Камила Валиева (Россия)

Дело Камилы Валиевой близится к развязке. Уже осенью CAS проведёт слушания и вынесет вердикт фигуристке, которая обвиняется в намеренном применении триметазидина. Она может получить четыре года дисквалификации.

Мария Сотскова (Россия)

Мария Сотскова давно не занимается спортом, но её отстранение действует до сих пор. Спортсменка получила 10 лет за то, что сдала положительную допинг-пробу, а потом соврала о медицинском назначении лекарства — её клиника не имела лицензии.

Елена Бережная (Россия)

Елена Бережная на чемпионате Европы — 2000 завоевала золотую медаль вместе с Антоном Сихарулидзе, но награду пришлось вернуть: спортсменка неумышленно применила запрещённый препарат вместе со средством от простуды.

Екатерина Боброва (Россия)

Екатерина Боброва попалась на мельдонии в 2016 году. Препарат был запрещён ВАДА тогда же. То есть фигуристка принимала его в момент изменения правил. Её оправдали, но чемпионат мира пришлось пропустить.

Дмитрий Соловьёв и Екатерина Боброва Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дарья Беклемищева (Венгрия)

Супруга Михаила Коляды, бывшая россиянка Дарья Беклемищева в 2017 году тоже не смогла пройти проверку на допинг. Спортсменку, представлявшую тогда Венгрию, дисквалифицировали на два года. Закончила карьеру она раньше этого срока.

Каролина Костнер (Италия)

Каролина Костнер никогда не принимала допинг сама, но пострадала из-за предательства возлюбленного. Её бойфренда Алекса Шварцера заподозрили в использовании нечестных приёмов, а Каролина решила помочь ему и укрыла Алекса от допинг-офицеров, за что и поплатилась.

Джессика Калаланг (США)

Американка Джессика Калаланг упрекала Камилу Валиеву в нечистоплотности в спорте, а сама тоже была поймана с поличным. В её организме обнаружили меклофеноксат. За это её должны были отстранить от спорта на восемь месяцев, но Джессика смогла доказать, что виновна не она, а её косметика.

Лаура Баркеро (Испания)

На Олимпиаде в Пекине была поймана и Лаура Баркеро. В пробе фигуристки нашли метаболит клостебол — антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда выясняет подробности дела.

Варвара Кисель (Белоруссия)

Недавно список нарушительниц пополнила Варвара Кисель, занимающаяся у Евгения Плющенко. Фигуристку отстранили на два года после обнаружения допинга в пробе, взятой на национальном чемпионате, где она завоевала серебряную медаль.

Милана Ромашова (Белоруссия)

Коллега Кисель по сборной Милана Ромашова также провалила допинг-тест. 17-летняя ученица Алексея Урманова была уличена в применении фуросемида. Её дисквалификация стартовала в мае 2023 года.