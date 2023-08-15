Наши юниоры невероятно круты! Какими ультра-си владеют участники контрольных прокатов

Наши юниоры — настоящая мощь! На контрольных прокатах в Новогорске у них грядут предсезонные разборки с четверными прыжками и тройными акселями. Разнообразие сложнейших элементов ожидается как у парней, так и у девушек. Причём из разных тренерских штабов.

Воспитанницы Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко — далеко не единственные, кому есть чем удивить, хотя их противостояние обещает стать наиболее ярким. Так, 12-летняя квадистка из «Хрустального» Маргарита Базылюк способна презентовать два новых ультра-си, а звезда «Ангелов Плющенко» 15-летняя Вероника Жилина добавить в и без того космический контент четверной лутц.

У парней и вовсе практически все владеют каким-нибудь суперпрыжком, а больше половины успели попробовать на соревнованиях три разных ультра-си. К новому сезону ставки наверняка подросли. Чемпион России среди юниоров 13-летний Арсений Федотов уже демонстрировал в соцсетях летнюю новинку — отменный четверной лутц. Такое усиление должно помочь ему и команде Тутберидзе сохранить лидерские позиции на турнирах.

О том, какими ультра-си владеют участники юниорских прокатов — в инфографике «Чемпионата».

У кого самый мощный потенциал среди девушек?

На какие ультра-си заходили участницы юниорских контрольных прокатов на соревнованиях?

15-летняя звёздочка Евгения Плющенко на данный момент — главный фаворит контрольных прокатов у юниорок. Тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов Вероника Жилина исполняет на соревнованиях не первый год и отказываться от курса на усложнение явно не планирует. Хотя порой элементы ультра-си подводят её, она, безусловно, справляется с ними всё лучше и лучше. По сути, соперницы вынуждены постоянно уповать на её ошибки, ведь «чистая» Ника едва ли кому-то по зубам.

К тому же прыжковый набор девушки по части ультра-си значительно шире, чем она показывает на стартах. С тренировок в «Ангелах Плющенко» выкладывали видео, на которых Ника приземляла четверной риттбергер и четверной лутц. Последний она успешно прыгала и в этом мае, так что, возможно, не за горами и апгрейд элементов в её произвольной.

Вероника Жилина Фото: РИА Новости

Младшая коллега Жилиной по «Ангелам» Софья Титова на турнирах пока ограничивается тройным акселем и четверным сальховом. Впрочем, ограничивается так, что трепещите конкурентки! Два вида ультра-си за счёт каскадов превращаются в четыре, и Соня бесстрашно идёт на них, невзирая на придирчивых судей.

Евгений Плющенко, в свою очередь, сообщал, что его подопечная способна на большее: на тренировках делает четверной тулуп и четверной флип. Может быть, на один из этих прыжков она замахнётся на контрольных прокатах? Спортсменка она рисковая и стремится к самым вершинам!

Превзойти подопечных Плющенко постараются ученицы Тутберидзе. Так, Алиса Двоеглазова пробовала четверной лутц не только на тренировках, но и на соревнованиях. Кроме того, в её арсенале значится четверной тулуп. Для наиболее уверенной борьбы не хватает тройного акселя, но с ним она, на самом деле, тоже знакома. Исполняла на тренировках ещё прошлой весной, и очень хочется, чтобы он наконец обосновался в её программах.

Алиса Двоеглазова Фото: РИА Новости

Более же вероятны сюрпризы от другой обитательницы «Хрустального» — 12-летней Маргариты Базылюк. Эта девочка практически штамповала четверные тулупы и сальховы в прошлом сезоне, а в конце апреля предупредила, что надеется продемонстрировать тройной аксель на будущих турнирах. Помимо него, она изучает четверной лутц, так что старшим девушкам есть чего опасаться.

Квадами и трикселями владеют юниорки и из менее известных тренерских штабов. Например, Мария Гордеева из группы Сергея Давыдова в ЦСКА благодаря четверным тулупу и сальхову брала бронзу первенства России и финала юниорской серии Гран-при. А 12-летняя Алёна Принёва, которая тренируется под руководством Екатерины Моисеевой, пробовала на турнирах сложнейшие четверные: риттбергер, флип и лутц. Стабильности на них ей не хватает, но прыжковый талант Алёны очень велик.

Юниорка Василевского Любовь Рубцова способна впечатлить тройным акселем, четверным тулупом и четверным риттбергером. Правда, после перелома ноги в январе она временно отказалась от ультра-си и вряд ли замахнётся сразу на несколько из них. Но какой-нибудь прыжок повышенной сложности очень хотелось бы снова у неё увидеть.

Любовь Рубцова Фото: РИА Новости

Представительницы других регионов уступать столичным фигуристкам не собираются. Надежда Понтелеенко из Санкт-Петербурга пробовала на стартах тройной аксель и четверной тулуп. На тренировках она также успешно приземляла четверной флип. Виктория Морозова из Московской области владеет четверным риттбергером. А Елизавета Лабутина из Екатеринбурга чисто выполнила этой весной тройной аксель на соревнованиях. Этот элемент обязательно пригодится ей и в новом сезоне.

Кто может рулить у парней?

На какие ультра-си заходили участники юниорских контрольных прокатов на соревнованиях?

Из юношей, заявленных на контрольные прокаты, почти все ожидаемо владеют тройным акселем, поэтому преимущество на стороне мультиквадистов. Их, кстати, большинство.

Самому младшему — Вадиму Воронову — буквально на днях исполнится всего 13 лет, но он уже прыгает четверной лутц и четверной тулуп в произвольной программе. Такими же элементами известен Лев Лазарев, но ранее он заявлял, что хочет добавить в контент новые квады. На тренировках он пробовал четверной сальхов и четверной флип. Не исключал, что летом будет изучать четверной риттбергер. Так что козырей у него много. Вопрос в том, какие из них он достанет на смотринах в Новогорске.

Арсений Федотов Фото: РИА Новости

Усилиться желает и единственный представитель группы Тутберидзе Арсений Федотов. В прошлом сезоне ему хватило четверных тулупа и сальхова, чтобы собрать золото на всех своих стартах. Но Арсений продолжает двигаться вперёд и этим летом выучил четверной лутц. Видео нового прыжка он выложил в соцсетях, многообещающе подписав: «Всех с началом сезона».

От «Ангелов Плющенко» в Новогорске также выступит один фигурист — Никита Сарновский. К тулупу и сальхову в четыре оборота он может подключить четверной лутц, который до сих пор выполнял исключительно на тренировках.

Евгений Плющенко и Никита Сарновский Фото: Ольга Ярмолина/fsrussia.ru

Минимум с двумя младшими квадами в соревновательную гонку вступает Николай Колесников, который год назад перешёл из «Хрустального» к Светлане Соколовской. Именно от её группы больше всего участников на контрольных прокатах юниоров. Кроме Коли, готовность к сезону покажут Григорий Фёдоров, Эдуард Карартынян и Михаил Тихонов. Миша к команде Соколовской присоединился недавно, до этого он занимался у Алексея Василевского и пока на стартах рисковал лишь с четверным тулупом. Возможно, новые товарищи по льду подстегнули его на усложнение.

Совсем взрослый Григорий Фёдоров, помимо четверного тулупа, уверенно на постоянной основе прыгает лутц. А Эдуард Карартынян, хотя и не отличается стабильностью, имеет в послужном списке три разных квада: тулуп, сальхов и лутц.

Григорий Фёдоров на чемпионате России по прыжкам Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Из питерских спортсменов квадистом является Николай Угожаев. На тренировках он собирает все виды четверных, не считая акселя, но на соревнованиях полагается на тулуп и лутц. Кто знает: вдруг на контрольных прокатах он решит разнообразить привычный набор?

Остальные ребята на четверные в рамках турниров ещё не заходили, но тем интереснее, как они проявят себя в Новогорске. Например, четверные упорно осваивают воспитанники Кирилла Давыденко. Иван Рамзенков даже выезжал четверной сальхов на прошлогодних контрольных прокатах во время официальной тренировки, но накануне короткой программы сломал лодыжку из-за неудачного падения с тройного акселя.

Активно ожидается усиление Николая Логинова. Его наставник Артур Гачинский рассказывал, что в группе ведётся работа над квадами.

Менее вероятно, что четверной прыжок продемонстрирует в ближайшем будущем Макар Пузин из Московской области. Прошлый сезон он посвятил стабилизации тройного акселя, который долго не хотел покоряться.

Однако не забываем, что юниорские прокаты непредсказуемы. Каждый участник может стать джокером и перевернуть вчерашний расклад!