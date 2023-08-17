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Юниорские контрольные прокаты по фигурному катанию — 2023: произвольная программа юношей и короткая девушек, трансляция

Кто будет рулить в новом сезоне: юниоры Плющенко или Тутберидзе? LIVE контрольных прокатов
Екатерина Авдонина
Юниорские контрольные прокаты по фигурному катанию
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Главные новости и оперативные обновления о премьерах программ наших фигуристов — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Юниорские контрольные прокаты в самом разгаре! Сегодня, 17 августа, зрителям предстоит увидеть много интересных премьер. В 15:00 свои произвольные программы презентуют юноши: уникум Тутберидзе Арсений Федотов, чемпион России по прыжкам из группы Соколовской Григорий Фёдоров, одарённый подопечный Давыдова Лев Лазарев, перспективный ученик Плющенко Никита Сарновский и другие покажут, чем будут удивлять в новом сезоне.

В 17:00 на лёд выйдут девушки со своими короткими программами. Невероятно талантливые ученицы Тутберидзе Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова, одарённые ученицы Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова покажут, кто же будет рулить в новом сезоне: фигуристки «Хрустального» или «Ангелы». Но в их борьбу могут вклиниться и многие другие, перспективных юниорок у нас хоть отбавляй!

Следить за ходом событий на юниорских контрольных прокатах можно с помощью онлайн-трансляции «Чемпионата». Оперативные обновления, главные новости и интересная аналитика — в нашем материале.

Всё о юниорских контрольных прокатах:
Что готовят лучшие юниоры Тутберидзе и Плющенко к сезону? Интриги контрольных прокатов
Что готовят лучшие юниоры Тутберидзе и Плющенко к сезону? Интриги контрольных прокатов
Расписание прокатов
Live Екатерина Авдонина

Расписание прокатов

Порядок выступлений слегка изменился, и первыми на лёд выйдут юноши (произвольная программа). Случится это в 15:00 по московскому времени. Сразу после этого, в 17:00, начнётся короткая программа девушек.

09:56 Екатерина Авдонина

Приветствую всех любителей фигурного катания! Контрольные прокаты юниорской сборной России в самом разгаре. Сегодня юноши представят свои произвольные программы, а девушки — короткие. Готовьтесь, будет горячо!

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