Главные новости и оперативные обновления о премьерах программ наших фигуристов — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Кто будет рулить в новом сезоне: юниоры Плющенко или Тутберидзе? LIVE контрольных прокатов

Юниорские контрольные прокаты в самом разгаре! Сегодня, 17 августа, зрителям предстоит увидеть много интересных премьер. В 15:00 свои произвольные программы презентуют юноши: уникум Тутберидзе Арсений Федотов, чемпион России по прыжкам из группы Соколовской Григорий Фёдоров, одарённый подопечный Давыдова Лев Лазарев, перспективный ученик Плющенко Никита Сарновский и другие покажут, чем будут удивлять в новом сезоне.

В 17:00 на лёд выйдут девушки со своими короткими программами. Невероятно талантливые ученицы Тутберидзе Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова, одарённые ученицы Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова покажут, кто же будет рулить в новом сезоне: фигуристки «Хрустального» или «Ангелы». Но в их борьбу могут вклиниться и многие другие, перспективных юниорок у нас хоть отбавляй!

Следить за ходом событий на юниорских контрольных прокатах можно с помощью онлайн-трансляции «Чемпионата». Оперативные обновления, главные новости и интересная аналитика — в нашем материале.