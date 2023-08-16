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Контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию 2023: короткая программа юношей, онлайн-трансляция

Юный гений Тутберидзе, чемпион Соколовской и ученик Плющенко открывают новый сезон! LIVE
Анастасия Матросова
Контрольные прокаты юниорской сборной России
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Главные новости и оперативные обновления с юниорских контрольных прокатов — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Новый сезон в фигурном катании стартует юниорскими контрольными прокатами в Новогорске. Первыми свои короткие программы представят одиночники — они выйдут на лёд 16 августа в 17:00. Список участников у юношей очень интересный: здесь и юный гений Тутберидзе Арсений Федотов, и чемпион России по прыжкам из группы Соколовской Григорий Фёдоров, и одаренный подопечный Давыдова Лев Лазарев, и перспективный ученик Плющенко Никита Сарновский. Какие сюрпризы подготовили фигуристы на новый сезон и кто из них находится в самой крепкой форме — увидим уже совсем-совсем скоро!

Следить за ходом событий на юниорских контрольных прокатах можно с помощью онлайн-трансляции «Чемпионата». Оперативные обновления, главные новости и интересная аналитика — в нашем материале.

Всё о юниорских контрольных прокатах:
Что готовят лучшие юниоры Тутберидзе и Плющенко к сезону? Интриги контрольных прокатов
Что готовят лучшие юниоры Тутберидзе и Плющенко к сезону? Интриги контрольных прокатов
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