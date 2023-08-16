Юный гений Тутберидзе, чемпион Соколовской и ученик Плющенко открывают новый сезон! LIVE

Новый сезон в фигурном катании стартует юниорскими контрольными прокатами в Новогорске. Первыми свои короткие программы представят одиночники — они выйдут на лёд 16 августа в 17:00. Список участников у юношей очень интересный: здесь и юный гений Тутберидзе Арсений Федотов, и чемпион России по прыжкам из группы Соколовской Григорий Фёдоров, и одаренный подопечный Давыдова Лев Лазарев, и перспективный ученик Плющенко Никита Сарновский. Какие сюрпризы подготовили фигуристы на новый сезон и кто из них находится в самой крепкой форме — увидим уже совсем-совсем скоро!
Следить за ходом событий на юниорских контрольных прокатах можно с помощью онлайн-трансляции «Чемпионата». Оперативные обновления, главные новости и интересная аналитика — в нашем материале.
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