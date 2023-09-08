Экс-россиянки уже бьются за победу на международных стартах. Губанова захватила лидерство!

Анастасия идёт первой после короткой программы на Lombardia Trophy, Екатерина Куракова и Алина Урушадзе — в десятке.

Новый соревновательный сезон уже набирает обороты на международной арене. Короткие программы женщин-одиночниц открыли первый турнир серии «челленджер» Lombardia Trophy, и главной звездой там блеснула экс-россиянка Анастасия Губанова. Воспитанница Евгения Рукавицына, выступающая за сборную Грузии, не оставила шансов даже японке с тройным акселем и захватила текущее лидерство.

Другая представительница Грузии и экс-россиянка Алина Урушадзе впервые выступила на соревнованиях чуть ли не за два года! Долгий перерыв заметно отразился на её компонентах. Разумеется, в худшую сторону.

Ещё одна экс-россиянка Екатерина Куракова, которая катается за Польшу, как и Губанова, не допустила ни единой ошибки и совсем немного не дотянула до текущей тройки.

С учётом того, в какой форме сейчас иностранки, побороться за подиум Кате реально. Ведь, кроме неё и Насти, больше никто из фигуристок не смог выступить чисто в короткой программе!

Бельгийка напомнила, что падают не только на прыжках

Соревнования девушек на Lombardia Trophy начались с серии падений юной бельгийки Нины Пинзаррон. 16-летняя одиночница неудачно исполнила каскад, допустив степ-аут на втором прыжке, а затем внезапно не удержалась на двойном акселе. Нина отчаянно пыталась зацепиться рукой за лёд, но это оказалось бесполезно.

Неприятное падение потянуло за собой ещё одно, но уже не на прыжке, а на вращении. Создалось впечатление, что спортсменку беспокоит какая-то травма, из-за которой она не хотела пропускать турнир. К сожалению, вердикт судей ни капли не утешил Нину: скудные 47,41 балла и подвал турнирной таблицы.

Нина Пинзаррон Фото: Joosep Martinson/Getty Images

А вот восточная ровесница Нины Ким Чхэ Ён визуально откаталась чисто и явно ожидала хороших оценок. Но арбитры заметили у неё недокрут в четверть оборота на втором прыжке в каскаде и неясное ребро на тройном флипе. Так что баловать кореянку не стали, и за действительно яркий энергичный прокат она получила каких-то 63,27 балла.

Впрочем, как позже выяснилось, баллы на самом деле — приличные. Просто у нас на внутренних стартах такие оценки давно ассоциируются с уровнем юниоров, но уж никак не взрослых.

Алине Урушадзе зажали компоненты

Во второй группе участниц первой на лёд вышла Алина Урушадзе, которая живёт и тренируется в Москве, но выступает за Грузию. Воспитанница Светланы Соколовской полностью пропустила прошлый сезон и теперь пытается вернуться в обойму. Задача сложная, ведь Алина не соревновалась почти два года: её последний турнир состоялся в ноябре 2021-го.

Алина Урушадзе Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС

Тем не менее возвращение фигуристки прошло под восклицательным знаком. Она без проблем справилась с зажигательной короткой программой «Мулен Руж» и сорвала овации зрителей. Было заметно, что Алина соскучилась по выступлениям и решительно настроена наверстать упущенное. От каждого движения она ловила кайф и излучала игривое настроение. Но судей короткая Алины не вдохновила. Россиянку они оценили скромно: 54,11 балла.

И ладно, что наказали за недокрут на втором прыжке в каскаде и неясное ребро на тройном флипе (технику у всех участниц рассматривали на Lombardia Trophy под лупой). Но по части компонентов Алина определённо заслуживала больше, чем 24,74 балла.

Особенно удивительно это на фоне более высоких компонентов итальянки Лари Наки Гутманн и кореянки Ким Со Ён, которые дружно попадали с тройного флипа.

Ещё одна представительница Кореи Юн Асун отличилась худшим прокатом короткой. За «бабочку» на тройном лутце и грубое приземление с каскада три-два она набрала 45,46 балла.

Губанова опередила японскую трикселистку

В третьей разминке японка Ханна Ёсида порадовала первой и единственной на этот день попыткой тройного акселя среди девушек. Зашла на него уверенно, но покорить так и не смогла: вместо красивого приземления — грозное падение, которое заставило ахнуть трибуны. Серьёзная ошибка повлекла за собой и скомканный выезд на каскаде тройной лутц — тройной тулуп. Дальше Ханна собралась и каталась чисто, но о захвате лидерства уже речи не шло. 62,54 балла — совсем не то, что ожидаешь увидеть за прокат трикселистки.

Ханна Ёсида Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Но переживания за смелую японку быстро стёрло появление на итальянской арене двух россиянок. Причём обе выделились оригинальными костюмами — вместо привычных платьев надели стильные комбинезоны.

Екатерина Куракова, представляющая Польшу, бойко всё отпрыгала под саундтрек из фильма «Убить Билла» и заработала ровно 62 балла. Не очень высокая оценка за чистый прокат объясняется недорогим каскадом тройной флип — двойной тулуп и отсутствием в контенте тройного лутца.

Настоящий же класс показала коллега Алины Урушадзе по сборной Грузии Анастасия Губанова. Она буквально сияла в нежной постановке под композицию Mojo бельгийской певицы Клэр Лаффут и успешно приземлила все прыжки, продемонстрировав прекрасную форму и напомнив, что она действующая чемпионка Европы. Если не считать японку с тройным акселем, то именно Настя пошла на самый сложный контент из всех участниц Lombardia Trophy в короткой программе: каскад тройной флип — тройной тулуп, двойной аксель и тройной лутц. Но, в отличие от японской конкурентки, она со справилась со всеми элементами, причём максимально чисто.

Анастасия Губанова Фото: HOW HWEE YOUNG/EPA/ТАСС

Лёд Настя покидала на позитиве и с улыбкой посылала затем воздушные поцелуи в зоне «кисс энд край». Казалось, ей суждено преодолеть отметку в 70 баллов, но судьи проявили очевидную жадность: поставили 69,65 балла.

Может быть, излишней строгостью они хотят стимулировать спортсменок на работу в начале сезона? Посмотрим, как это сработает.

В любом случае здорово, что Настя на первом же старте почти добралась до личного рекорда в короткой. На победном чемпионате Европы она получила 69,81 балла, хотя тогда была отнюдь не так безупречна, как сегодня в Бергамо.

Пока наших фигуристов не пускают на международные старты, Настя доказывает, что российская школа — самая сильная в мире. В женском одиночном уж точно.