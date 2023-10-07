«Чтобы знала, что моя». Как фигурист Ковтун женился на гимнастке спустя 5 лет отношений

И Макс, и Женя драматично не попали на Олимпийские игры, но зато теперь соединили сердца.

Известный фигурист Максим Ковтун и пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Ливанова наконец-то поженились! Этого радостного события болельщики ждали больше двух лет, ведь предложение руки и сердца парень сделал любимой ещё в августе 2021 года.

Однако размах свадьбы полностью перекрыл томительную паузу в развитии их отношений. Счастливая невеста щеголяла в трёх роскошных платьях, а жених носил её на руках, как самый драгоценный подарок.

Чтобы превратить день рождения своей семьи в настоящую сказку, Максим и Женя целых полгода вместе готовили торжество. Получилось в итоге всё по высшему разряду! Да и как иначе, когда оба в паре с детства привыкли работать на максимальный результат?

Познакомились в бане

«Не повезёт в спорте, повезёт в любви!» — так и хочется воскликнуть, вспоминая, как Максим Ковтун не попал на две Олимпиады. В 2014 году вместо него на Игры в Сочи отправили Евгения Плющенко, хотя Макс обыграл последнего на чемпионате России. Причиной такого решения послужило неудачное выступление Ковтуна на чемпионате Европы. Поверить, что он соберётся на олимпийском льду, в Федерации фигурного катания не рискнули, а квота в мужском одиночном у нас была только одна. На следующую Олимпиаду в Пхёнчхане Максим тоже не поехал.

Тогда из борьбы за путёвку на Игры он выбыл досрочно, так как снялся с чемпионата России после короткой программы. Несмотря ни на что, фигурист намеревался продолжить соревноваться и выступить на Олимпиаде в Пекине. Продержался ровно один сезон и внезапно завершил карьеру в апреле 2019-го. В длинном посте в соцсетях он написал о себе: «Тот самый мальчик, который так и не попал на Олимпиаду».

Максим Ковтун Фото: РИА Новости

Тем не менее нельзя сказать, что спортивная карьера у одиночника не сложилась. Он четыре раза становился чемпионом России, дважды брал серебро и один раз – бронзу чемпионатов Европы. Жаль, конечно, что с поездкой на Олимпиаду не удалось заполнить досадный пробел, но заслуги у него всё же приличные.

Зато в любви у Максима никаких пробелов и разбитых надежд. С красавицей-гимнасткой Евгенией Левановой он познакомился в 2018 году совершенно случайно и в довольно интересном месте — бане. При этом ни он, ни она идти туда не собирались, но судьба поколдовала, и молодые люди всё-таки встретились.

«Познакомились мы очень смешно: это произошло на олимпийской базе в Новогорске — в бане. Так совпало, что в тот вечер гимнастам устроили совместный банный вечер с фигуристами. Там вообще часто объединяют разные виды спорта в банном комплексе.

Я обычно в баню не хожу, но тут моя подруга попросила сходить с ней за компанию. Так же случилось и с Максимом: друг уговорил его прийти. Максим увидел меня, спросил у моей подруги, как со мной связаться, и написал мне на следующий день. Так мы начали общаться — и всё закрутилось», — рассказывала Леванова в «Газета.ру».

Максим Ковтун и Евгения Леванова Фото: из личного архива Максима Ковтуна

Свой роман влюблённые не скрывали. Размещали милые совместные фото в соцсетях и писали друг другу всякие нежности. Максим даже открыл в себе поэтический дар!

«На, это всё, что могу я.

На, это всё, что я знаю.

Надо мною синее небо,

На коленях её засыпаю», — подписал Ковтун одно из фото с Левановой в соцсетях.

То, что спортсмены свяжут однажды себя узами брака, болельщики не сомневались. Красивая пара лучилась искренним счастьем!

Сделал предложение ещё два года назад

Руку и сердце возлюбленной Максим попросил в августе 2021-го. Для этого он устроил романтичную морскую прогулку по берегу Сочи. Они с Женей любовались прекрасными видами, сидя на носу яхты, и вдруг он сделал ей предложение. Встать на одно колено ему помешали волны, которые усердно раскачивали яхту, но и без этого традиционного жеста девушка ответила: «Да!»

По признанию фигуриста, он переживал, что в случае промедления с помолвкой Женю могут увести.

«Тогда я сделал тебе предложение, чтобы просто показать тебе свои намерения. Чтобы ты не болталась из стороны в сторону, не осматривалась ещё. Чтобы знала, что моя», — признался Ковтун Левановой в её личном влоге на YouTube.

Максим Ковтун и Евгения Леванова Фото: из личного архива Максима Ковтуна

Устраивать свадьбу новоиспечённые жених и невеста действительно не торопились. И на то были серьёзные причины. Женя готовилась к Олимпийским играм – 2024 в Париже, ради которых вернулась в большой спорт после двух операций. К сожалению, не отпускавшие проблемы со здоровьем и недопуск россиян на международные старты подтолкнули её к завершению карьеры.

«Почему у нас свадьбы до сих пор не было? У нас же в планах были Олимпиада и вот это вот всё. Это тогда мы строили планы, что сделаю предложение, а позже будет свадьба после Олимпиады в Париже. Я решил строить дом маме — естественно, туда тратится много сил. Разные крупные покупки были. Вроде машины», — рассказывал Ковтун в личном влоге Левановой на YouTube.

Получается, что в итоге свадьбу ребята сыграли минимум на год раньше, чем изначально планировали. И ни о чём не жалеют, так как согласны: всё, что ни делается — к лучшему!

«А уже завтра я выхожу замуж, представляете?»

Как праздновать свадьбу, Женя и Макс решили не сразу. Одной из идей было отправиться вдвоём на Сейшелы и расписаться на берегу моря. Уже после поездки они планировали устроить уютный семейный ужин в московском ресторане с самыми близкими. Однако эта задумка им вскоре разонравилась. Пара захотела устроить крутое торжество, о котором точно никогда не забудет.

Подготовка к главному дню своей жизни заняла у пары полгода. В начале июня подали заявление в загс, а ещё раньше Женя успела выбрать свадебные платья. Целых три штуки! И все привели её в невероятный восторг.

Евгения Леванова Фото: из личного архива Евгении Левановой

«Я купила себе уже три свадебных платья! Все в одном салоне, и платье, которое я мерила первое в своей жизни — оно и будет основным платьем… это судьба просто!

Выкладываю вам красоту, естественно, это платье я не взяла, взяла совсем другие, но это тоже красивое», — делилась Леванова в своём телеграм-канале.

О том, как идёт организация свадьбы, Максим с Женей рассказывали в её личном влоге на YouTube. Вместе они дегустировали свадебные торты, подбирали площадку и просто волновались. Всё-таки обоим хотелось, чтобы их вступление в супружеский статус стало волшебным событием.

«А уже завтра я выхожу замуж, представляете?» — написала Леванова накануне дня икс в своём телеграм-канале.

Максим Ковтун и Евгения Леванова Фото: из личного архива Евгении Левановой

Официальная регистрация состоялась 4 октября в загсе Барвихи. Женя надела изящное длинное платье с глубоким разрезом, рукавами и шлейфом. Макс тоже не отставал по красоте: элегантный чёрный костюм с белой рубашкой и бабочкой смотрелись великолепно. И, конечно, как сильный и крепкий мужчина, он вынес невесту из загса на руках.

Но, как призналась Леванова в соцсетях, поход в загс был только разминкой. Основной праздник гуляли на другой день. На богато украшенной открытой площадке в окружении природы супруги собрали множество гостей, среди которых, естественно, присутствовало много спортсменов и других известных личностей. Основными цветами мероприятия стали чёрный с зелёным — изысканно и со вкусом. Женя в воздушном белом платье с фатой походила на нимфу и эффектно выделялась на фоне лесного пейзажа. Именно в нём она торжественно обменялась с Максимом клятвами верности, и они окончательно скрепили свой союз узами брака.

Максим Ковтун и Евгения Леванова Фото: из личного архива Евгении Левановой

Третье платье девушка приберегла для свадебного танца. Сверкающий наряд идеально подошёл для исполнения трогательных па вместе с любимым.

Превосходный декор, музыканты и различные спецэффекты помогли превратить свадьбу фигуриста и гимнастки в настоящую сказку, в которой они оказались главными героями. Всё получилось, как они и мечтали. А возможно, даже лучше!

Но самое главное, что список спортивных семей пополнился ещё одной яркой парой. Очень красивой и бесконечно счастливой!