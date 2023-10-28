Самый мощный провал группы Тутберидзе? Ученица Этери — только восьмая!

Группа Этери Тутберидзе в женском одиночном катании привыкла доминировать — например, в сезоне-2019/2020 ученицы «Хрустального» выиграли все шесть этапов Гран-при, тогда ещё международного. Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная выносили старт за стартом, а тренер вела подсчёт в соцсетях.

Мы настолько свыклись с этим, что даже второе место спортсменки из штаба Этери, даже после короткой программы — сенсация. Сенсаций не случалось на первых двух этапах Гран-при России — в Уфе и Омске. Аделия Петросян выносила даже с падениями, и небольшая интрига возникла, только когда промежуточное лидерство на втором этапе захватила Алина Горбачёва. Удержать его не удалось — в произвольной программе Петросян снова была на высоте.

А вот в Красноярске, кажется, наметилось что-то интересное и неожиданное, хотя этого ничего не предвещало. На прошлой неделе стало известно о снятии с этапа (и пропуске сезона) Елизаветы Туктамышевой, а за пару дней до старта от участия из-за травмы отказалась Софья Акатьева. Из фавориток осталась лишь Майя Хромых, которая пропустила весь прошлый сезон и вернулась на контрольных прокатах в середине сентября.

Итог удивителен — Хромых не только не выиграла короткую программу: она не попала в топ-3, топ-5 и сильнейшую разминку. Майя — только восьмая из 12 участниц, с отставанием от лидера, Марии Агаевой, почти в восемь баллов.

Хромых пропустила прошлый сезон из-за жуткой травмы

Майя Хромых — довольно опытная фигуристка, хотя ей всего 17 лет. Она участвовала в олимпийской гонке в Пекин, но финишировала на восьмом месте чемпионата России (сейчас в статистике можно увидеть седьмое из-за дисквалификации Камилы Валиевой), так и не стабилизировав четверные прыжки — тулуп и сальхов, которые в отдельных прокатах всё же приземляла.

Но постолимпийский сезон Майя полностью пропустила, в сентябре получив травму — не тяжёлую на первый взгляд, но неприятную и даже жуткую по описанию.

«С начальной позы короткой программы сделала один толчок, споткнулась, поймала зубец левой рукой, промахнулась мимо льда, и зубец упёрся в руку. Это кончилось очень плохо, была большая потеря крови, судороги. Её увезла скорая, потом была операция», — рассказывала Этери Тутберидзе в комментарии для ТАСС.

Майя восстановилась к контрольным прокатам текущего сезона и представила две программы: короткую — под Селин Дион, произвольную — под Kovacs. Тогда ей удалось чисто откатать в первый день — правда, второй прыжок в каскаде оказался лишь двойным. А произвольная была не накатанной: о четверных речи не шло, да и вообще фигуристка ограничилась только тремя элементами (два — с падениями) из обязательных семи.

В Красноярске ученица Тутберидзе не попала в сильнейшую разминку

Хромых должна была выступить на первом этапе в Уфе, но снялась по медицинским показаниям. Спустя две недели она приехала в Красноярск, но, кажется, пока уверенность в своих силах так и не вернулась. В интервью Алине Загитовой Майя звучала чуть обречённо.

«Облегчили контент в произвольной, чтобы мне было немного полегче психологически», — рассказала спортсменка.

До произвольной пока не дошло — к сожалению, у Хромых не получилась короткая программа. Она начала прокат с качественного двойного акселя, затем исполнила тройной флип, а потом упала с тройного лутца, который должен был стать первым прыжком каскада.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

«Просто села с прыжка», — посетовала Майя тренеру Сергею Дудакову, когда вышла со льда.

Майя Хромых получила 62,06 балла, и это непривычный результат для группы Тутберидзе — обычно фигуристки из этого штаба стабильно получают около 75. Это только восьмое место: впереди — Мария Агаева, Анна Фролова, Елизавета Куликова, Вероника Яметова, Софья Важнова, Екатерина Анисимова и Арина Кшецкая.

Позже Хромых объяснила неудачу в комментарии Первому каналу:

«Конечно, очень расстроилась, что каскад не получился. Есть сожаления о том, как я на него поехала — сразу поехала неуверенно, сомневалась. Так и прыгнула. Конечно, завтра буду настраиваться, буду стараться откатать хорошо программу. Проанализирую ошибки и пойду дальше».

Выйдет ли Майя на произвольную программу заряженной и готовой на борьбу? Хотелось бы надеяться, но, кажется, спортсменка не находится в хорошей форме как физически, так и психологически. Может быть, стоило не торопиться и заявить её на один из последних этапов? Или соревнования без участия фигуристок Тутберидзе невозможны?