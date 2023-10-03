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«Была рада показать новую программу!» Алина Загитова — о шоу в Китае

«Была рада показать новую программу!» Алина Загитова — о шоу в Китае
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова подвела итоги выступления в шоу Magic on Ice («Волшебство на льду»), которое прошло с 1 по 3 октября на Национальном конькобежном стадионе в Пекине (Китай).

Фото: Личный архив Алины Загитовой

Специально для шоу Даниил Глейхенгауз поставил Загитовой новую программу. Фигуристка выступала с синими полотнищами в руках под композицию группы The Echo Game под названием Shigeru Umebayashi (из фильма «Дом летающих кинжалов»).

Фото: Личный архив Алины Загитовой

«Подошёл к концу наш тур «Magic on ice China Show». Больше спасибо всем зрителям, которые были с нами в эти дни. Я была рада показать Вам свою новую программу!

Отдельные слова благодарности хочется сказать за гостеприимство и тёплую встречу. Надеюсь, что ещё увидимся, спасибо за вашу любовь», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

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