«Была рада показать новую программу!» Алина Загитова — о шоу в Китае

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова подвела итоги выступления в шоу Magic on Ice («Волшебство на льду»), которое прошло с 1 по 3 октября на Национальном конькобежном стадионе в Пекине (Китай).

Фото: Личный архив Алины Загитовой

Специально для шоу Даниил Глейхенгауз поставил Загитовой новую программу. Фигуристка выступала с синими полотнищами в руках под композицию группы The Echo Game под названием Shigeru Umebayashi (из фильма «Дом летающих кинжалов»).

Фото: Личный архив Алины Загитовой

«Подошёл к концу наш тур «Magic on ice China Show». Больше спасибо всем зрителям, которые были с нами в эти дни. Я была рада показать Вам свою новую программу!

Отдельные слова благодарности хочется сказать за гостеприимство и тёплую встречу. Надеюсь, что ещё увидимся, спасибо за вашу любовь», — написала Загитова в своём телеграм-канале.